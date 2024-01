Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (07)

Falecimentos em Curitiba. Veja o obituário deste domingo (07).

ADIL VERGILIO WENCESLAU, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE VERGILIO WENCESLAU e MARIA EUGENIA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 10:00h.

AIRTON GONCALVES, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO GONCALVES e ZULMIRA LIMA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ALUIZIO JOSE FERREIRA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NARCISA MARQUES FERREIRA. Filiação: ANTONIO JOSE FERREIRA e DIAMANTINA AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 18:00h.

ANDREA KOTERBA, 55 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A) JURÍDICO. Filiação: HENRIQUE KOTERBA e MARINA KOTERBA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 6 de janeiro de 2024.

ANTONIO PLINIO BEVILACQUA, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSENITA SABINO. Filiação: NATAL BEVILACQUA e AMELIA TESSARO BEVILACQUA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 21:00h.

CARLITO LUIZ LEITE, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANGELA MARIA CORREIA LEITE. Filiação: JOSE LUIZ LEITE e FLOSINA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 13:30h.

CELSO ALVES, 67 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IVANETE MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE ALVES e NATALINA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 09:00h.

CLEUSA CEOLIN, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANILCEU CEOLIN. Filiação: NADI JORDANO e DINORAH JORDANO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DENIS VIOLATO, 83 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: LUCI LEA OLIVEIRA VIOLATO. Filiação: TORELLO VIOLATO e DERMINDA PEREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 12:00h.

EDITH BOCELLI TRENTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AFFONSO BOCELLI e FLORISBELA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ELOY GOMES, 93 ano(s). Filiação: BENITO GOMES e BRASILICIA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ERNANI CARDOZO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Filiação: BRAZ JOSE CARDOSO e HILDA SILVEIRO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:30h.

FABIO DIAS VIEIRA, 45 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LUCIANA PEREIRA JASINSKI VIEIRA. Filiação: JOSE TIRADENTES MORETO VIEIRA e EUNICE DIAS VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 7 de janeiro de 2024.

FRANCISCA ROMAN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ROMAN. Filiação: ANTONIO KUDLAVIEC e CATARINA KUDLAVIEC. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 13:00h.

GENIVAL PEDRO DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO PEDRO DA SILVA e NAZARETH JULIO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 10:30h.

INA DE JESUS GUIMARAES DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO NILCEU DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO MANOEL GUIMARAES e RITA DE OLIVEIRA GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 11:00h.

INEZ MEDEIROS DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO JOSE DA SILVA. Filiação: JOAO SEBASTIAO DE MEDEIROS e MARIA AUGUSTA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 10:00h.

IVAN TABOSDA, 73 ano(s). Cônjuge: NATALINA FRANCA. Filiação: LEOPOLDO TABORDA e DOLORES ALVES TABORDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:30h.

IZABEL DE OLIVEIRA MUDREI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE MUDREI. Filiação: ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA e FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JAIR RODRIGUES SABINO, 68 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: SILVERIO DOMINGOS SABINO. Filiação: NEIDE LEITE SABINO e MARTINA RODRIGUES SABINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JOAQUIM ALEXANDRE FILHO, 77 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: HELENA ALEXANDRE. Filiação: JOAQUIM ALEXANDRE e MARIA APARECIDA FRANCISCO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 10:30h.

JULIO SERGIO MACHADO DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: AZEVEDO FABRICIO DA SILVA e ILDA FERREIRA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO DE BATEIAS C LARGO, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEANDRO SCHASTAI, 39 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: MARIO SCHASTAI e DORATEIA BOBEK SCHASTAI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 7 de janeiro de 2024.

LEONILDA PEREIRA VAZ, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO MARIANO DE FREITAS. Filiação: FRANCISCO PEREIRA VAZ e MARIA CONCEICAO VAZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LIZET FRANCESCHI, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE KINTOPP e LUIZA GOMES KINTOPP. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 14:00h.

LUCIA JESS MULLER, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JORGE LEOPOLDO MULLER. Filiação: INACIO JESS e MARIA JESS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUCIANE RIPKA DE MARAFIGO, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAREZ GONCALVES ALMEIDA. Filiação: JOSE FRANCO DE MARAFIGO e LUCIA RIPKA DE MARAFIGO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 14:00h.

LUIS ALBERTO PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ALTEVIR PEREIRA e MARIA HELENA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024.

MARIA CUSTODIO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CALISTRO DOS SANTOS. Filiação: VALDOMIRO DOBBINS e FLORISBELA LOURENCO DOBBINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES GOBBO ARAUJO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO ARAUJO JUNIOR. Filiação: LUIZ HUMBERTO GOBBO e ODETE FRUGULHETTI GOBBO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de janeiro de 2024.

MARIA JOSEFA DE LIMA DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO DE LIMA FILHO e ETELVINA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024.

MARIA NAIANE RODRIGUES PANTOJA MOURA, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO SOUSA DE MOURA. Filiação: JOAO RONALDO ASSUNCAO PANTOJA e MARIA DE NAZARE GONCALVES RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARLI DAHER ARANTES, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JUAREZ ARANTES. Filiação: MIGUEL FELIPPE DAHER e ALZIRA DAHER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MURILO DE ANDRADE RODRIGUES, 35 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DAYANE FERREIRA DEDA. Filiação: VLADIMIR FRANCISCO RODRIGUES e ROSICLER PEREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NEIVACIR BARBOZA DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA e MARIA BERNARDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 7 de janeiro de 2024.

OSVALDO BASILE DE VARGAS, 79 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: LENI SANCHES DE VARGAS. Filiação: RUBEN DE VARGAS e NICOLINA BASILE DE VARGAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:30h.

PEDRO PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NAIDES FIN. Filiação: GRACIOLINO RODRIGUES PEREIRA e ALZIRA DE MELLO PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 19:00h.

RAUL ZANINELLI, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ROSA PALHANO ZANINELLI. Filiação: LUIZ ZANINELLI e VERONICA ZANINELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de janeiro de 2024.

RICHARD LEONARDO RAMOS, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LEANDRO RAMOS e TACIANE ROSSI. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 7 de janeiro de 2024.

ROOSEVELT SILVA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCI DA LUZ DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ADELINO DE OLIVEIRA e REDUZINDA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 15:00h.

SANDRO CAETANO DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JULIANE FERREIRA DA SILVA. Filiação: SRACILIANO CAETANO DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 7 de janeiro de 2024.

SEBASTIAO ANTONIO SAMPAIO, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO SAMPAIO FILHO e MARIANA DE AGUIAR SAMPAIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO MERETS, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: BARBARA MERETS. Filiação: ANTONIO MERETS e ALZIRA MERETS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:30h.

SILSA DE LIMA BENEDITO, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE BENEDITO e MARIA DE LIMA BENEDITO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 7 de janeiro de 2024.

SUSANKELI STIVAL DOI, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOSHIO MARIO JORGE DOI. Filiação: RAUL STIVAL e EDITH STIVAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 16:00h.

THEREZINHA FOLLADOR DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA DA SILVA. Filiação: RAUL FOLLADOR e SOPHIA FOLLADOR. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 6 de janeiro de 2024.

URSULA SCHUELTER, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HENRIQUE SCHUELTER e MARIA MEURER SCHUELTER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 09:30h.

VICTOR DE ANDRADE OSIK, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLARICE OSIK. Filiação: OCTAVIO OSIK e ALICE FERREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:00h.

WANDA ZADOROZNE STROBEL, 98 ano(s). Filiação: JOAO ZADOROZNE e GENOVEVA ZADOROZNE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ZILDA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LINEU DOS SANTOS. Filiação: VILSON RODRIGUES e THEREZINHA MARIA DE LIMA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 16:30h.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!