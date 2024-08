Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (27)

AFONSO LUIZ SCOT, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDEMAR SCOT e DELFINA KRUPEZAKI SCOT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

ALESSANDRO LOER LIMA CZELUSNIAK, 44 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: LUIZ CZELUSNIAK e RAQUEL APARECIDA CZELUSNIAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 10:00h.

ALICE DLUGOSZ RAGUGNETI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO RAGUGNETI. Filiação: FRANCISCO DLUGOSZ e VITORIA DLUGOSZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

ALTAIR MONTEIRO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SOELI MONTES MONTEIRO. Filiação: VITORIO MONTEIRO e MARIANA MATIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

ANASTACIA MARQUETE, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: GUARIN MARQUETE e JOANA MARQUETE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANDRE ANIBAL GOMES DE OLIVEIRA, 41 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: SILVIO ANDRADE DE OLIVEIRA e ELIZABET GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de agosto de 2024.

ANDRE FLORECKI, 85 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: REGINA MARINA MAZZEI FLORECKI. Filiação: MIROSLAU FLORECKI e SOPHIA FLORECKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 14:00h.

ARTHUR MATHEUS LOPEZ DE SOUZA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ANDERSON GREGORIO LOPEZ FEBRES e LAIANE DE SOUZA CARDOSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 14:30h.

ATELIRIO MOREIRA DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: ANTONIO MORERIRA DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

CARMEN CLARA SOLANO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMIR ANTONIO FAUSTINO DE FREITAS. Filiação: LEONCIO SOLANO e CARLOTA GERTRUDES SOLANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 09:00h.

CATARINA DE ANDRADE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARY ROSA DE OLIVEIRA. Filiação: GERVASIO ANTONIO DE ANDRADE e MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:00h.

CLEONICE RODRIGUES LOPES, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MARIA ILDA BATISTA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 10:00h.

DEOLINDA WEILCKER, 69 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FRANCISCO WEILCKER e MARIA ALVES DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 17:30h.

ELIEL NUNES DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JUSSARA PADILHA DOS SANTOS DA SILVA. Filiação: ISRAEL NUNES DA SILVA e MARIA JOSE AGUIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:30h.

FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GARCEZ, 61 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: JOAQUIM GARCEZ DA LUZ NETO e MARIA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 10:00h.

GERALDO DA SILVA FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: CRISTIANA VIEIRA DA SILVA. Filiação: LUIZ FERREIRA DA SILVA e EMILIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 12:00h.

HUGO ROBERTO DE LIMA LEPREVOST, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SANDRO ROBERTO LEPREVOST e ELIZANDRA APARECIDA DE LIMA. Sepultamento: CAPELA LAGOINHA TIJUCAS DO SUL PR, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

IDERALDO BERNERT, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IRENE DE SOUZA BERNERT. Filiação: LUIZ BERNERT e RENI BERNERT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 13:30h.

IRACEMA FERREIRA CAMPAGNARO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CAMPAGNARO. Filiação: RAMIRO FERREIRA DE MELO e ANA MACANEIRO DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de agosto de 2024.

IRACI RODRIGUES DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ELIAS DE ALMEIDA. Filiação: ORLANDO RODRIGUES DE ALMEIDA e ROSA AUGUSTA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:00h.

ISAC FERREIRA DE MORAES, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LEACI RIBEIRO DE MORAES. Filiação: ONOFRE FERREIRA MORAES e OLIVIA FLORIZIA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 17:00h.

IZAMAR PEREIRA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: SABINO PEREIRA DOS SANTOS e ELIZIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 11:00h.

JAIRO AGUILHER BONFIM, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSELENE FERRAZ BISPO BONFIM. Filiação: PEDRO ALBINO BONFIM e VERGINIA CORREA BONFIM. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:00h.

JHEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JEFERSON DOS SANTOS SANTANA e JHENNIFER RIBEIRO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 13:30h.

JOAO CESARIO INGLAT, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANISIA LUZIA INGLAT. Filiação: EDVIRGES INGLAT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:00h.

JOSE WILLIAM WEISS RODRIGUES, 25 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: JOSE ABEL RODRIGUES e SANDRA WEISS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSEFINA CASELATI TOSSANI, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAQUIM TOSSANI. Filiação: LUIZ CASELATI e MARIA TOSSANI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:30h.

LEYLA OLENKA BORGES THIEME, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FREDERICO AUGUSTO L THIEME e MARIA ADELINA BORGES THIEME. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 10:30h.

LOURDES ROCHA SILVEIRA PINTO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO DOMINGOS FERREIRA PINTO. Filiação: HONORIO ROCHA SILVEIRA e BENEDITA DA ROCHA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

LUANA STEPHANY PALU, 25 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: DENISE LUCIANE PALU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de agosto de 2024.

MAIKON LUCIANO SANTOS DE PAULA, 27 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: LUCIANO DE PAULA e SIMONE APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA CUCASZ FERREIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERREIRA. Filiação: ESTANISLAU CUCASZ e OLGA CUCASZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA ZANELLATTO BANZZATTO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVIO BANZZATTO. Filiação: JOSE ZANELLATTO e LUIZA MARSSINHAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARLENE NEIDA BRENNER GONCALVES PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RAPHAEL GONCALVES PEREIRA. Filiação: AFFONSO BRENNER e ALZIRA BRENNER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

MAURINA DA CUNHA PINHEIRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAIMUNDO LEMOS PINHEIRO e CELIA DA CUNHA PINHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 11:00h.

ONEZIO PERUCELI, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: REGINA PERUCELLI. Filiação: ANTONIO PERUCELI e ADALGIZA PERUCELI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

OZEIL MOURA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: ELOINA MOURA DOS SANTOS. Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e ZEILA MOURA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:30h.

PAULO HENRIQUE SCHREIBER, 63 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: EVALDO HENRIQUE SCHREIBER e CELMIRA POLLI SCHREIBER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 18:00h.

REBECA DE PAULA COUTO, 22 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EMERSON COUTO e JESILENE DE PAULA COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 12:05h.

SERGIO LUIZ BECKER, 57 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: GISELE DE OLIVEIRA MACHADO. Filiação: FREDERICO BECKER e JULIETA WOICIECHOWSKI BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

SILOE MARIA RAUTH MARQUES, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OTTO RAUTH e IRENE DE PAULA RAUTH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 27 de agosto de 2024.

SOELI DO ROCIO DE PAULA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO DE PAULA e CLODOMIRA SANTOS DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de agosto de 2024.

TERESA GAI CAVICHIOLO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DOMINGOS CAVICHIOLO. Filiação: PEDRO GAI e JOANA GAI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DE JESUS RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ANTONIO RODRIGUES e FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

THEREZA EDWIGA LEVANDOWSKI PRECOMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVINO ZARZYCKI. Filiação: PEDRO JOSE SLABEI e JOSEPHA LEVANDOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:00h.

THEREZINHA RACHOVETZ RODRIGUEZ, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDYR VASQUES RODRIGUES. Filiação: AUGUSTO PEDRO RACHOVETZ e TECLA JUSOCK RACHOVETZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 12:00h.

WILLIAM PIRES LUIZARI, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: AMILTON LUIZARI e IRENE PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 15:00h.

YURIE KIMURA MITIO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FUKUDA MITIO. Filiação: MASAO KIMURA e KIMEYO KIMURA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 11:00h.

ZELCIR PAGGI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILSEU JOSE SILVA. Filiação: PEDRO PAGGI e VININA PAGGI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:00h.

ZENETE APARECIDA DOMANSKI, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RAFAEL DOMANSKI. Filiação: JOSE DA SILVA e CEBILA CIESLINSKI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 10:00h.

