Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)

ACCACIO DELLA LIBERA, 93 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ALCIDIA NOGUEIRA DELLA LIBERA. Filiação: ANTONIO DELLA LIBERA e ANA RONCOLATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 12:00h.

ADEMIR FIGUEIREDO, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANACLETO FIGUEIREDO e NAIR FERREIRA DA FONSECA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

ALCEMIR ANTONIO SCHUSTER, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LORENO SALVADOR SCHUSTER e DORILDES SCHUSTER. Sepultamento: CEMITERIO NOSSA SRA SANTA TEREZINHA – CAMPINAS SUL – RS, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

ANTONIO CORREA LISBOA, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: RENI CORDEIRO LISBOA. Filiação: RITA CORREA LISBOA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:30h.

ARMANDO PINTO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Cônjuge: LENI TRAMUJAS DA SILVA. Filiação: AUGUSTO PINTO DA SILVA e CELIA CAMPOS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:00h.

BRENDA LORIANE PIRAN, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NAO INFORMADO e MICHELE PIRAN DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 09:30h.

DILCEIA MARI LAROCCA, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: EUVALDO LAROCCA e CIRLEI BARBOSA LAROCCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 11:00h.

DINEI ALVES DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ENEDILIA BUENO DOS SANTOS. Filiação: AIRTON ALVES DOS SANTOS e JOANA PALMEIRA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:30h.

EDI GONCALVES DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LINDACIR EVANGELISTA DA SILVA. Filiação: SERAFIM GONCALVES DA SILVA e MARIA DOS ANJOS BARBOSA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

EDITH MOREIRA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FIORAVANTE CANDATTEN e MARIA ANTONIA CANDATTEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 10:00h.

ELIAS AMELIO DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: IRENE LOPES DOS SANTOS. Filiação: JOSE AMELIO DOS SANTOS e CRISTINA CANDIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

ETHEL PEREIRA MENEZES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTENEVIL DE OLIVEIRA MENEZES e ANNA PEREIRA MENEZES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 12:00h.

GENY DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALCIDES GONCALVES DE OLIVEIRA e MARGARIDA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA/PR, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

HELIO PEREIRA NETO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANGELA DE JESUZ LEAL PEREIRA. Filiação: JOAO CANCIO XAVIER e MARIA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 09:00h.

HERBERT REHBEIN, 66 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: VANDERLEIA LUCIA DAS FLORES REHBEIN. Filiação: LUCIDIO REHBEIN e MARIA LUCIANA REHBEIN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

HUGO ANTONIO BUSETTI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEMENTINA BUSETTI. Filiação: JOAO BUSETTI e REGINA DRESTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 16:30h.

JAIRO JOSE DA CUNHA PACHECO, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOSE PACHECO JUNIOR e MARIA DA GLORIA PACHECO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 11:00h.

JEANETTE D ALMEIDA SILVA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDSON D AQUINO SILVA. Filiação: JOSE SOUZA D ALMEIDA e ANASTACIA PUCHIVAILO SOUZA D ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 11:00h.

JORGE HERMENEGILDO STASKOWIAN, 67 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: JULIO STASKOWIAN e ELIDA DE PARIS STARKOWIAN. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

JOSE CARLOS LUZ, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEUSA MARIA JEREMIAS LUZ. Filiação: LEOPOLDINA LUZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:30h.

JOSE CORREIA DA SILVA NETTO, 81 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: ILMA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: MANOEL CORREIA DA SILVA e MARIA BENEDITA FLOR DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 16:00h.

JULIA DUTRA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVADOR CARDOZO DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DUTRA e ANTONIA LEOPOLDINA DUTRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)

JURANDYR PINO GOMES, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELIANI APARECIDA COMIRAN. Filiação: NEREU PINO GOMES e CIRLENE BORBA PINO GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 10:30h.

LIA ANDRADE DE SOUZA YARED, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE YARED. Filiação: MARIO AUGUSTO DE SOUZA e GELSUMINA ANDRADE DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

LUIS CARLOS FERNANDES, 41 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUALIDADE. Filiação: EMIDIO FERNANDES e MARIA PAULINA FUCHS. Sepultamento: CREMATORIO DE CORUPA / SANTA CATARINA, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

MARCOS AURELIO PORTO, 58 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: HELENA MARIA FERNANDES PORTO. Filiação: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PORTO e ELVIRA PORTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA AMELIA SABBAG ZAINKO, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO ARTUR MACHADO ZAINKO. Filiação: JORGA SABBAG e AMELIA APARECIDA CICILIATTI SABBAG. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 23:00h.

MARIA DA LUZ DE CASTRO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JULIO FERREIRA DE CASTRO e PLACIDINA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES DO VALLE SABOIA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSINO SABOIA NETTO. Filiação: MANOEL GOMES DO VALLE e YOLANDA BOSCARDIM DO VALLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DO CARMO MORAES, 82 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: OILVEIRA PIRES DE MORAES e INEDINA ALVES DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARIA GUIOMAR AUGUSTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM AUGUSTO e MARIA AURORA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA IRMINA CARNEIRO VIEIRA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE RODRIGUES VIEIRA NETTO e IRMINA CARNEIRO VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 19:00h.

MARINHO RODRIGUES DE SOUSA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUSA e MARIA CLAUDIA VENTURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)

NADYR NEHLS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDILOY NEHLS. Filiação: LUIZ DE LAGASSA e LUIZA DE LAGASSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 15:00h.

OLIVEIRA PEDRO FELIZARDO, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GENY ZACARIAS FRANCA FELIZARDO. Filiação: JOSE FELIZARDO DA SILVA e ELUINA SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 17:00h.

ORLANDO FRANCISCO DE JESUS, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO FRNACISCO DE JESUS e MARIA BELIENE DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

PHELIPE DE SOUZA LOPES, 8 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ADECLEISON LOPES e JAQUELINE DE FATIMA SANTOS DE SOUZA LOPES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO ALVES CAVALCANTE e MARIA LICO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 10:00h.

REALDA NATALICIA DORNELLES, 88 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: DILCEU DORNELLES. Filiação: PEDRO CALGARO e PASQUINA CALGARO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 10:00h.

SYLVIA FREDERICA ROLIM GANDARA MARTINS, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CARLOS GANDARA MARTINS e DINAH ROLIM GANDARA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 24 de setembro de 2024.

THIAGO ROBERTO ALVES, 37 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: FLAVIA CASTILHO XAVIER DOS SANTOS. Filiação: JOAO ROBERTO ALVES e DINA PESCADOR ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 18:00h.

WALDEMAR FAST, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: HULDA FAST. Filiação: PEDRO FAST e ANNA FAST. Sepultamento: CEMITÉRIO DA COLÔNIA WITMANSUR PALMEIRA PR, terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 15:00h.

WILMA PREVIDI ANDRADE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAELIO ANDRADE. Filiação: VIRGILIO PREVIDI e LYDIA PREVIDI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 23 de setembro de 2024 às 17:00h.

YAEKO SHUDO YOSHIDA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KATSUEI YOSHIDA. Filiação: YASUZO SHUDO e NAKA SHUDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de setembro de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (24)