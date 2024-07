Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (23)

ADIAHYR CORDEIRO SERRA, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MANOEL LEOCADIO SERRA. Filiação: CEZINO CORDEIRO e MARIA ALVES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

ALESSANDRO SILVEIRA, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA IRACI SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 15:00h.

ALMIRI ROSA PENTEADO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CHALCOSKI e MARIA CHALCOSKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 15:30h.

ALVILINO BLAN, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAQUIM BLAN e VERGINIA GREGORIO DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

AMAURI JOSE BRITO, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NABI JOSE BRITO e LOURENI STORRER BRITO. Sepultamento: CREMAÇAO A DEFINIR, terça-feira, 23 de julho de 2024.

ANA RODRIGUES MORO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DIOLINDO MORO. Filiação: FLORENCIO RODRIGUES e MARIA CERVATO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ITAPOA SC, terça-feira, 23 de julho de 2024.

ANTONIO DARCY DA ROCHA, 94 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: SENHORINHA DO ROZARIO ROCHA. Filiação: JOAQUIM ANDRADE DA ROCHA e DOLORES MARIA DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 11:00h.

ANTONIO DE PADUA ALCANTARA, 81 ano(s). Filiação: PEDRO BARBOSA CABRAL e JOAQUINA BRAGA DE ALVANTARA CABRAL. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de julho de 2024.

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TOBIAS PEREIRA RODRIGUES e BERALDA RIBEIRO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 23 de julho de 2024.

ARICE CUBAS BUCHMANN, 99 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: JOAO FLEURY ROCHA JUNIOR. Filiação: ARNALDO BUCHMANN e FABCISCA ARACY CUBAS BUCHMANN. Sepultamento: A DIFINIR, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 12:00h.

BENEDITO VIEIRA DE BARROS, 86 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA IZABEL DA CRUZ DE BARROS. Filiação: JOSE FERNANDES DE BARROS SOBRINHO e JOAQUINA AFFONSO VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:00h.

BRUNO GUNHA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CECILIA RYBA GUNHA. Filiação: ANTONIO GUNHA e ROSALIA GUNHA. Sepultamento: CEMITERIO DA CATANDUVA CONTENDA PR, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 10:00h.

CICERO ROMAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO GOMES DOS SANTOS e ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 13:00h.

CLEYTON ANGELI, 63 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ARMELINDO ANGELI e MARIA CAMPAGNOLO ANGELI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 14:00h.

CYARA SELVA SCHILA, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALDUINO SCHILA e NEDER MARIA SCHILA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 19:00h.

DELANDE GOMES DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA SUZETI APARECIDA DE SOUZA. Filiação: ALEXANDRINO GOMES DE SOUZA e ERMELINDA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 18:00h.

DEREK SILVA DUARTE MARQUES, 18 dia(s). Filiação: FELIX ORLENADO DUARTE MARQUES e FABIANA SILVA DO CARMO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, terça-feira, 23 de julho de 2024.

DIRCEU APARECIDO DUVIRGES, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVONETE LOPES DA SILVA. Filiação: DIOGENES NUNES DUVIRGES e DIOLINDA NUNES DUVIRGES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

DIRCEU DE ANDRADE, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA ANTUNES DE ANDRADE. Filiação: LEONIDAS ANDRADE DOS SANTOS e VALDIRA DE JESUS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 11:30h.

EDUARDO GODINHO ZORNIG, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO ALFREDO BLEY ZORNIG FILHO e DAISYA DE LOURDES GODINHO ZORNIG. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 17:00h.

ESTELA TEREZINHA DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA DE SOUZA e FLORENTINA BATISTA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

EUNICE DA SILVA MICHELIN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HERMENEGILDO MICHELIN. Filiação: OLIVEIROS RODRIGUES DA SILVA e ALZIRA DO CARMO SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de julho de 2024.

HELENA RODRIGUES GUIMARAES, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ADELINO RIBEIRO GUIMARAES. Filiação: FILADELFIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

IRIS HELENA BRODBECK, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EUGENIO BRODBECK e AGNES NEUBAUER BRODBECK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:00h.

IZALTINO FURTADO DE MELO, 74 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: VITA MARIA MARCIANO DE MELO. Filiação: MANOEL FURTADO DE MELO e LICERINA GOMES FURTADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 15:00h.

JACIRA RUBIM QUINES, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSE SOARES QUINES. Filiação: ROMERO COELHO RUBIM e CONCEICAO MUNHOZ RUBIM. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 16:00h.

JOAO PILAR DO CARMO, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSALINA DA SILVA DO CARMO. Filiação: FRANCISOC PILAR DO CARMO e BENEDITA OLALIA DO CARMO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE CARLOS NUNES VIEIRA DI LUCA, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVETE MORALES DI LUCA. Filiação: JUAN CARLOS DI LUCA MEABES e ALICE NUNES VIEIRA DE DI LUCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 12:30h.

JOSE REINALDO MACHADO, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MACHADO PRIMO e TEREZINHA XAVIER PRIMO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 13:00h.

JOSEMAR TIBES DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: ADA SILMARA BRITTO SPRENGER. Filiação: JOSE ELOY TIBES DE SOUZA e FILOMENA DE OLIVEIRA SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 13:00h.

JOVITA MARIA DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DOMINGOS PEDRO DA SILVA e MARIA GERTRUDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZ CELSO KLEMBA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRENE LOURDES KLEMBA. Filiação: ADAO KLEMBA e ANGELA BERLEZZA KLEMBA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZ HENRIQUE CORDEIRO, 33 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: CHELLA TEREZINHA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:30h.

MARCIA SANDRA BARBOSA, 74 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: VENINO BARBOSA e SILVINA OLIVEIRA BARBOSA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, terça-feira, 23 de julho de 2024.

MARIA BENTA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GASPARINO MUNIZ DE MELO e NATALIA MUNIZ DE MELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de julho de 2024.

MARIA DORCELIA TORQUATO, 69 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: JOAO JOSE TORQUATO. Filiação: JOSE DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ALEXANDRA/PARANAGUA – PR, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA MADALENA FERREIRA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CICERO DA SILVA. Filiação: PEDRO NORBERTO FERREIRA e DULCILINA AGUSTINA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA VITORIA DA SILVA CAMARGO BERGMAN, 18 dia(s). Filiação: GABRIEL BERGMAN DA SILVA e KEVILIN DA SILVA CAMARGO. Sepultamento: CEMITERIO RIO DA VARGEM, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 10:30h.

MARILENE LUCK, 71 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: WENER LUCK e JADVIGA LUCK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 08:00h.

MARIO JOSE SNIECIKOSKI, 79 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: SONIA MARQUES SNIECIKOSKI. Filiação: JOAO BAPTISTA SNIECIKOSKI e JULIA SNIECIKOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de julho de 2024.

MARIO SERGIO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: APARECIDO RODRIGUES DA SILVA e MARIA AMELIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 10:00h.

MARLI TERESINHA BRIDI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR BRIDI. Filiação: ALCIDES JOAO VERONA e VERONICA BALESTRIN VERONA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

MARLY TERESINHA MEIRA CORDEIRO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO JOSE CORDEIRO. Filiação: DAVID COLACO DE MEIRA e ARACY BREISLER DE MEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 23 de julho de 2024.

MILTON DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TERESA SOARES DE OLIVEIRA. Filiação: EUCLIDES MANOEL DE OLIVEIRA e ERNA SCHWEDNER SIQUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 10:00h.

MIQUELINA RUSSO DUDAS, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO DUDAS. Filiação: ANTONIO RUSSO e IZABEL FRANCISCA BENEVENTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 09:00h.

NAURI DIAS DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEZARIO VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM CUNHA DE SOUZA e ALICE DIAS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 09:00h.

NELMA SIMOES SOBOLEWSKI, 79 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: MANOEL SIMOES e FLORENTINA RAMIREZ SIMOES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 23 de julho de 2024.

NICE BATISTA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARDOSO. Filiação: JOAO BATISTA DE SOUZA e ARZERINA VEIGA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

PEDRO DOMINGUES, 97 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SEBASTIANA DO PRADO DOMINGUES. Filiação: DOMINGOS FERNANDES e MARIA GERTRUDES DE ALMEIDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:30h.

PEDRO DREVEK, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRIS MARAFON DREVEK. Filiação: LUIZ DREVEK e ANA DREVEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 10:00h.

PEDRO FERNANDES, 72 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: HELENA DE SOUZA CARVALHO. Filiação: DAVI FERNANDES e EVA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 13:00h.

REINALVO SIRVINO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VIRGINIO SIRVINO DA SILVA e MARIA LUZIA DE ESPIRITO SANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 23 de julho de 2024 às 13:30h.

RENAN LIMA MARQUES, 23 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MARTINHO DA SILVA MARQUES e ROMILDA DO ROCIO OLIVEIRA LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM TIJUCAS DO SUL – PR, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:30h.

RENILDA RIBEIRO DOS SANTOS, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO ZIEBEN. Filiação: ZORAIDE RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUN. SAO MIGUEL – ANTONINA – PR, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 10:30h.

ROMUALDO DE CASTRO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEUZA MACHADO DE CASTRO. Filiação: JOAO DE CASTRO e GERALDA MOTTA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:30h.

SEBASTIAO VIEIRA RIBEIRO, 85 ano(s). Cônjuge: TERESA SOARES RIBEIRO. Filiação: JOSE RIBEIRO e BERNARDINA VIEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 22 de julho de 2024.

TEREZA CASPRECHEN, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUDOVICO CASPRECHEN e ANAZIRDA CASPRECHEN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 15:00h.

THEREZA DOS SANTOS SOUZA, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LINDAURO CAETANO DE SOUZA. Filiação: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e LAZARA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

ULIAIR BRUNETTI, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARLEI SCHIER BRUNETTI. Filiação: ULISSES BRUNETTI e ANAIR FOLADOR BRUNETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 11:00h.

VILSON ROVANI DAILOR, 48 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: AGOSTINHO DAILOR e EDITH DAILOR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 10:00h.

VITORIO SCHISCHOF, 72 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: MARIA BEATRIZ VIEIRA. Filiação: CELESTINO SCHISHOF e ANTONIA ZAVITOSKI SCHISCHOF. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 22 de julho de 2024 às 10:30h.

WAGNER DOS SANTOS MEDEIROS, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IRENE DOS SANTOS MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 23 de julho de 2024 às 16:30h.

WILSON FERREIRA, 100 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ISALTINO FERREIRA e ERAYDE AYRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 22 de julho de 2024.

