Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

ADALGISA WILDNER, 82 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: ALCEU WILDNER. Filiação: FLORIANIS SKARBEK e MARIA ANNA URBANO SKARBEK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

ADRIANA CORDEIRO PINTO NARDELLI, 48 ano(s). Profissão: GERENTE RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: SOLANIS ANTONIO NARDELLI. Filiação: GERALDO CORDEIRO PINTO e ALAIR RAMOS CORDEIRO PINTO. Sepultamento: CEMITERIO EM MAFRA – SC, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

AIRTON ALVES DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ADOLPHO ALVES DE SOUZA e ALICE BUCK DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:00h.

ALDA KAEHLER BRUNKOW, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSCAR KAEHLER e LYDIA KAEHLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

ANA MARIA TEIDER PEREIRA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: AROLDO PEREIRA. Filiação: JOAO TEIDER LOPES e IRACEMA AFONSO LOPES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS DORES, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE, 69 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: DOMINGOS RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA RIBEIRO DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:00h.

APARECIDA DE PAULA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE MARCELINO DA SILVA e ALMIRA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 20 de agosto de 2024.

APARECIDA ROSA FABIAN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SUDARIO ROSA DA SILVA e ANA PERES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 14:00h.

CELMIRA STRESSER, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILSON STRESSER. Filiação: MATHIAS SOARES e THEREZA MAYER SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 14:00h.

CESLAU BRENNY, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE BRENNY e MARIA ROSA BRENNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:00h.

CLAUDETE RUFINO PEREIRA, 91 ano(s). Filiação: ANTONIO RUFINO DOS SANTOS e NOEMIA GENOVEVA GABARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

DANTE LUIZ LEMOS, 72 ano(s). Filiação: JOSE LEMOS e NEVAHIR LEMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:00h.

DIOGENES JESUS DE OLIVEIRA, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JORGE DE OLIVEIRA e MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

DIRCEA AMARO BORBA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO AMARO BORBA. Filiação: ODORIO DE MOURA LEITE e ALTINA DE MOURA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 11:00h.

DOMINGOS IDECAL DE MEDEIROS, 79 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DOMINGOS ALENCAR DE MEDEIROS e ROSALINA ANTUNES LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

DORIVAL GONCALVES, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOAO GONCALVES e MARIA RIONI GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 14:00h.

DULCE DE MORAIS SANTANA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO FABIANO SANTANA. Filiação: IRACY JULIO MADUREIRA e BARBARA FERREIRA DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 13:00h.

EDILBERTO BRAND, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIA SISANOSKI FERREIRA. Filiação: RODOLFO BRAND e HELENA BRAND. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 12:00h.

EMILIO LOVRIN, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ALZIRA PINDECH LOVRIN. Filiação: LJUBO LOVRIN e MARIA DONATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:30h.

FREIGENIA MARIA DE JESUS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM FELIPE DOS REIS e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 09:30h.

GERALDO NOGUEIRA, 84 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LUZIA NOGUEIRA. Filiação: JACINTO GAUDENCIO FERREIRA e MARCELINA MARIA NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:30h.

GERALDO RODRIGUES DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA DE LIMA. Filiação: ANGELO RODRIGUES DA SILVA e ADELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

HERMINIO DA CUNHA NETO, 83 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: HERNANI PAQUETE CEZAR e FORTUNATA BERTOZZI CEZAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de agosto de 2024.

ILDEBRANDO ESTEVAM DA ROSA, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE ESTEVAM DA ROSA e EULALIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 11:00h.

IRACI BATISTA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO TEODORO DA SILVA. Filiação: JOAO BATISTA DE GODOI e GEORGINA CANDIDA DE GODOI. Sepultamento: MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

IVETE DE FATIMA RAMOS BERTI, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO ROBERTO BERTI. Filiação: JOSO FERMINO RAMOS e MARIA FLAUZINA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

IZAEL DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: BERTULINO IPOLITO DOS SANTOS e ROSA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 11:00h.

JOAO GRABOWSKI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CONCEICAO APARECIDA DE CAMARGO GRABOWSKI. Filiação: JOSE GRABOWSKI e SEBASTIANA DE GOES GRABOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAQUIM AMERICO GOMES, 90 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: JOSE AMERICO GOMES e MARIA DALAGASSA GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 13:00h.

JORGE PEDRO CARNIEL, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MEIRI DE QUEIROZ CARNIEL. Filiação: JOAO DOMINGOS CARNIEL e ODILA CARNIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 09:00h.

JOSE AFONSO MORO, 67 ano(s). Profissão: JOGADOR FUTEBOL. Filiação: AFONSO MORO e VICENTINA PORTELA MORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSE DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LILIANE ZULMIRA MIRANDA. Filiação: PATREOCINIO JOSE DOS SANTOS e FRANCISCA RAIMUNDA DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSE TORRES, 89 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Filiação: JOAO DOMINGUES TORRES e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

LEONINA VIEIRA PEREIRA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADEMAR PEREIRA. Filiação: JAIRO VIEIRA e ESMERALDA CARVALHO VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 11:00h.

LUCIANO LOPES, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUCIANE PAIXAO LOPES. Filiação: FRANCISCO LPES e JUDITH FAZOLARI LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:30h.

LUCIANO MIZERKOWSKI, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUCIO MIZERKOWSKI e ISOLDA MARTINS MIZERKOWSKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:30h.

LUZIA DE ALMEIDA CHAGAS, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: EZIO FRANCISCO CHAGAS. Filiação: JOAQUIM FELIX DE ALMEIDA e ANNA DE BARROS DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARCOS DOS SANTOS MARCONDES, 59 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA SALETE RAMOS MARCONDES. Filiação: ANTONIO MARCONDES e AFONSA DOS SANTOS MARCONDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA DO CARMO SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DA SILVA. Filiação: EGIDIO RIBEIRO e MARIA RIBEIRO DONATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARIA IOLANDA FERRAZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VITOR FERRAZ. Filiação: AUGUSTO HANBRUSCH e MARIA DA LUZ HANBRUSCH. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA IRENE SENN, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LAURO SENN e ALADIA BILL SENN. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

MARILENE STABEN JARDWESKI, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AFONSO STABEN e MARLENE DE LOURDES STABEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

MAURICIO PRETULA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ESTANISLAU PRETULA e ANA PRETULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:00h.

MOACIR MAURICIO DOS SANTOS, 72 ano(s). Filiação: ANTONIO MAURICIO DOS SANTOS e APARECIDA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 19:00h.

NELSON ALBRESTE, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SALETE ALBRESTE. Filiação: ALCIDES ALBRESTE e ALTAHIR PEREIRA ALBRESTE. Sepultamento: CEMITERIO ORTIGUEIRA, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

NELSON BASSO, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LYDIA CRUZ BASSO. Filiação: GINO BASSO e ANIZIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 11:00h.

ORLANDO BOGO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARILENE SIQUEIRA BOGO. Filiação: HILARIO BOGO e PAULINA BOGO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 12:00h.

RONALDO DRUGOVICH SOBRINHO, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SERGIO DRUGOVICH e MARIA SUELY SELICANI DRUGOVICH. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARINGA, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

ROSELY BASTOS MANFREDINI, 73 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: GILBERTO MENFREDINI e MARIA LIBER DE BASTOS MANFREDINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 12:00h.

SALVINA PEREIRA LOPES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS e ANA LUSIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO PEDRO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

SEBASTIAO CORDEIRO SANTOS, 80 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: FRANCISCA SARAIVA SANTOS. Filiação: JORGE CORDEIRO CARDINS SANTANA e JOANA CARDINS SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO DA CRUZ, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO INFORMADO e NAO INFORMADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

SERGIO LUIZ CAETANO DE ARAUJO, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ARCHIMEDES CAETANO DE ARAUJO e IZILDA DE MELLO ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 13:30h.

SILAS DE SOUZA NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HELIO DE SOUZA NASCIMENTO e AURINDA NERES NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

SILVANA JULIETA ANDRASKI DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SILMAR LASS DOS SANTOS. Filiação: SEVERO ANDRASKI e CELOEL ANDRASKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

TANIA MARA SCHECHTEL MILLEO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EVILASIO SCHECHTEL e HERALDA SCHECHTEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:00h.

TEREZA ARACY ARNT, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: REINALDO EDUARDO POY e ROSALINA POY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

VINICIUS KRAVETZ, 24 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: JORDAO KRAVETZ e LEONICE MARIA CAETANO KRAVETZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 18:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (20)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!