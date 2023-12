Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (19)

Adeline Saint Pierre, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Michele Saint Pierre e Therese Estime. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Alessander Wagner Silvério, 41 anos. Filiação: Valdemar Maria Silvério e Rosa Aparecida Conceição Rufino Silvério. Sepultamento ontem.

Alziro de Almeida Lapa, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Orlando Lapa e Cirene de Almeida Lapa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anesia Ferreira da Silva, 78 anos. Filiação: Arlindo Ferreira da Silva e Sebastiana Rosário Faria Pinto. Sepultamento ontem.

Antônia Clarice Candeo Machado, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geminiano Candeo e Fortunata Bissolli Candeo. Sepultamento ontem.

Armindo Antônio Mengatto, 91 anos. Filiação: Guilherme Mengatto e Maria Cezare Mengatto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Breno Ricardo Pires Balaban, 21 anos. Profissão: atendente. Filiação: Nelson Balaban e Soeli Alves Pires. Sepultamento ontem.

Cacilda da Costa Gil Coradete, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel da Costa Torres e Mariana da Costa Simões. Sepultamento ontem.

Celso de Oliveira Santos, 78 anos. Profissão: técnico refrigeração. Filiação: Antônio de Oliveira Santos e Maria de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Constantino Luiz Schneider, 66 anos. Filiação: José Antônio Schneider e Olinda Schneider. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Deise Maria Chagas Alves, 70 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Rodrigues Chagas e Maria Cristina Chagas. Sepultamento ontem.

Delfina Francisca Chagas da Silva, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Francisco Chagas e Maria Taborda Chagas. Sepultamento ontem.

Derli Camargo, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Leontina Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dilvete Terezinha Bertoldo, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Affonso Kamienski e Zaide Nioco Kamienski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Dirceu Kenap, 75 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Ernesto Kenap e Maria Attiol Kenap. Sepultamento ontem.

Elizolete Pinheiro, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Elias Pinheiro e Maria Aparecida Pinheiro. Sepultamento ontem.

Ercília Rodrigues Boeira, 83 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: João Manoel Rodrigues e Adelina Barbosa Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Felipe Lara Rodrigues da Silva, 18 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amarildo Rodrigues da Silva e Simone Lara de Oliveira. Sepultamento ontem.

Fernando José Silva, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Remi José Silva e Sônia de Fátima Alves Maciel Silva. Sepultamento ontem.

Fernando Stapasola, 43 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ademir Stapasola e Mari Tereza Stapasola. Sepultamento ontem.

Francisco Backo, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: João Backo e Emília Backo. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Gabriel Pereira de Brito, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Silveri Pereira de Brito e Maria Madalena. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Gilberto Greczysczyn, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Augusto Greczysczyn e Rosa Valochen Greczysczyn. Sepultamento ontem.

Irene de Oliveira, 76 anos. Filiação: Benedito Gaspar e Aparecida Honório Gaspar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Joanna Kovalski Buturi, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Kovalski e Catharina Kovalski. Sepultamento ontem.

José Edmar Alves da Silva, 78 anos. Filiação: Antônio Sabino da Silva e Rosa Laves Moirato. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

José Luiz de Almeida, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Francisco de Almeida e Elena Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (19)

José Márcio dos Santos, 59 anos. Profissão: militar. Filiação: Leonildo Dias dos Santos e Rosa Damasceno dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cianorte, saindo da Capela Municipal de Cianorte.

José Rogério Fernandes, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dorvalino José Fernandes e Maria da Aparecida Gonçalves. Sepultamento ontem.

Lenir Loiola de Cristo Leonel, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santino Loiola de Cristo e Anilda de Carvalho Cristo. Sepultamento ontem.

Luciano Calixto de Azevedo, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dirceu José de Azevedo e Cleovane Xavier Calixto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Lucilene Martins de Almeida, 60 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Diair Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luíza Soares da Silva Jesus, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Leopoldino Soares dos Santos e Avelna Pereirada Silva. Sepultamento ontem.

Makauly Fabrício Moreira, 28 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nivaldo Moreira e Leila Lima Fabrício. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marcos José da Silva, 51 anos. Filiação: Antônio Silvestre da Silva e Josefa Francisco dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Maurício da Silva Aparecido, 43 anos. Filiação: Paulo Roberto da Silva Aparecido e Teresa da Silva Aparecido. Sepultamento ontem.

Michel Rodrigo Schon da Silva, 19 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Michel Rodrigo da Silva e Cristiane Aparecida Schon dos Reis. Sepultamento ontem.

Nelson Galvão Cadena da Costa Júnior, 28 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Nelson Galvão Cadena da Costa e Maria Auxiliadora Delgado Costa. Sepultamento hoje, Recanto da Paz, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Nivaldo Moreira, 50 anos. Profissão: pescador. Filiação: Doraci Moreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Olindina dos Santos e Oliveira, 75 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manoel Mateus dos Santos e Matilde da Conceição. Sepultamento ontem.

Ordelina Terra Maximiano, 67 anos. Profissão: diarista. Filiação: Joaquim Terra e Maria Dolores Terra. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Roberto Tavares da Rocha, 50 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Nestor da Rocha e Clarinda Tavares da Rocha. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Santa dos Santos Rosa, 73 anos. Filiação: Tereza Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Tereza Barbosa Pinto, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Feliciano Barbosa e Maria Brazilina. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thales Iachinski Martins Inácio, 13 dias. Filiação: Nykolas Markos Bertulino Inácio e Michele de Fátima Martins. Sepultamento ontem.

Valdir Alves, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Alves e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Valmira Fernandes Bissoloti, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leopoldo Fernandes e Antônia Antunes Fernandes. Sepultamento ontem.

Virgínia Silva Delponte, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Aristides Cordeiro da Silva e Francisca Santa Siqueira da Silva. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (19)

Mais votado do Sul do país

Mais votado do Sul do país

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!