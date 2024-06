Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (18)

ANTONIO GOLLIN BAVARESCO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANGELA BAVARESCO. Filiação: LUIZ BAVARESCO e MARIA GOLLIN BAVARESCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 11:00h.

APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE ALVES DE ANDRADE. Filiação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e ROSA PAULA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 18 de junho de 2024.

CARLOS MAGNO MEDEIROS MATIAS, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO ALMEIDA MATIAS e MARIA MEDEIROS DE ARAUJO MATIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

CARMEN LUCIA FURTADO SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA FONSECA SANTOS. Filiação: JOAO BARBOSA FURTADO e MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MATO PRETO – POVINHO – LAPA – PR, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

CELSO PINTO BARBOSA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTENOR PINTO BARBOSA e NEDINA IRACEMA PINTO BARBOSA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE SAUDADE / BRUSQUE, terça-feira, 18 de junho de 2024.

CIRO MISAEL DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALDIVIA GUEDES DE ARAUJO. Filiação: JOSE ANTONIO DE ARAUJO e ALEXANDRINA MARIA DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de junho de 2024.

CLAUDIO ANTONIO PADILHA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZA PEREIRA. Filiação: MOACIR PADILHA e OLINDA OLIVEIRA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 14:00h.

DIONEIA APARECIDA MACEDO, 68 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: DAVID ELPIDIO MACEDO e DALIA ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 11:00h.

DOROTI DO NASCIMENTO ALBIERO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLPHINO JOAO ALBIERO. Filiação: PATRICIO DO NASCIMENTO e CARMELINA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 20:00h.

EDNALDO COSTA BRITO, 70 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: MARIA MADALENA SILVA BRITO. Filiação: SEBASTIAO COSTA BRITO e MARIA JOSE COSTA. Sepultamento: CAJATI – SP, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 11:00h.

FELIPE RODRIGO DOS SANTOS DE AMARAL, 31 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSMAR DO ROCIO DE AMARAL e CELIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

FERNANDA BUENO MACHADO, 18 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS BUENO MACHADO e MARIA ROSA CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:00h.

FERNANDO PUCINIK, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ESTEFANO PUCINIK e HELENA BANDASZEVSKI PUCINIK. Sepultamento: MUNICIPAL DE IRATI, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

FREDOLINO HENRIQUE PFEIFFER, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: GENI JULITA PFEIFFER. Filiação: ALFRED PFEIFFER e MARTHA PFEIFFER. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 18 de junho de 2024.

IDALINA DE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: GEOVANE DA SILVA RODRIGUES. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e CARMELITA DE CAMARGO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

JANETE MAITO DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIDIO JOSE DE LIMA. Filiação: MARIO MAITO e IOLANDA MAITO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 15:00h.

JOAO CARLOS DE BARROS DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALESSANDRA REGINA OBERECK. Filiação: JOSE FRANCISCO DA SILVA e JATSY MARIA DE BARROS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 10:00h.

JULIO CESAR ALVES DE MOURA, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DE FATIMA LAUREANO DE MOURA. Filiação: ARGEU ALVES DE MOUIRA e IVONE CALIXTO DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de junho de 2024 às 09:00h.

LINDOLFO RODRIGUES BATISTA, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VALDIVA DA LUZ BATISTA. Filiação: MANOEL BATISTA e MARIA RODRIGUES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 16:00h.

LUCY PAULO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLAUDINEI NADOLNY. Filiação: AROLDO PAULO DA SILVA e CAROLINA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS HARTKOPF, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CIRILHO HARTKOPE e CAROLINA CORREA HARTKOPF. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:00h.

LUIZ FERNADO WOLLZ, 53 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JUAREZ WOLLZ e LOIDE FERREIRA WOLLZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 18 de junho de 2024.

MARIA DE LURDES ALVES SEIXAS FRANCA, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALUIZIO TOBIAS FRANCA. Filiação: JULIA ALVES SEIXAS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA JOSE CARDOZO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIPES BORGES CARDOZO. Filiação: JOSE PEDRO DOS SANTOS e LINDINALVA RODRIGUES GUABIRABA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 15:00h.

MARIA JOVITA GUSSO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADALBERTO GUSSO. Filiação: CARLOS TREIN e MARIA TREIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 18 de junho de 2024.

MARTINHA MENDES DO CARMO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LOURENSO DA SILVA CARMO e JOSEFA MENDES DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 18 de junho de 2024 às 09:30h.

NIVALDO DE LIMA RAMOS, 70 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ANTONIO DE LIMA RAMOS e MARIA DO CARMO LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 11:00h.

NOE SILVEIRA DA COSTA, 81 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: BASILIO SILVEIRA DA COSTA e HONORINA CORREA DA COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

PEDRO GOMES, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TERESA GOMES. Filiação: OZORIO NERES GOMES e MARIA DA CONCEICAO GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 15:40h.

PEDRO PEREIRA DE ASSUNCAO, 71 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: BERNARDINO PEREIRA DE ASSUNCAO e MARIA BARBOSA DE ASSUNCAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 14:00h.

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DOSSALVO ANTONIO TAVARES DE SOUZA e LUCIA HELENA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 18 de junho de 2024.

RAQUEL FERNANDES GONCALVES, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MAURO FERNANDES GONCALVES e LURDES DALENCIO FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

ROSICLEA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ESTEVAM DA SILVA e ILDENIR DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 18 de junho de 2024.

SILVIO PLANTES CORDEIRO, 83 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ SOUZA CORDEIRO. Filiação: PAULO PLANTES CORDEIRO e ROSA KIMIP. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 18 de junho de 2024.

SILVIO RIBEIRO, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO RIBEIRO e JUDITE INES SADLOVSKI RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 11:00h.

SIRLEI PINHEIRO DA LUZ, 50 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOSIAS FRANCISCO ROMANO. Filiação: JOAO MARIA DA LUZ e HELENA PINHEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 16:30h.

