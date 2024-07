Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16)

ACLACIR DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERIOS DA SILVA. Filiação: JOSE ASCENDINO RAMOS e ERWALDA ZIERHUT RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARAUCARIA, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 16:00h.

ALMIR CHAGAS VILELA, 94 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: LETICIA RICCI VILELA. Filiação: JOAQUIM GUIMARAES VILELA e MARIA CHAGAS VILELA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:00h.

ALVINA RODRIGUES DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: MANOEL GALVAO DA SILVA. Filiação: MANOEL RODRIGUES DO CARMO e MARIA DE JESUS RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 15:30h.

AMILTON KOVALESKI, 89 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA THEREZA KOVALESKI. Filiação: AUGUSTO KOVALESKI e CAROLINA KOVALESKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:30h.

ANA BEATRIZ DE CASTRO, 66 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: CELIO DE CASTRO e NORMA COUTO DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 15:00h.

ANGELINO LOPES RIBEIRO, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO. Filiação: FRANCISCO JOSE LOPES e CLEMENCIA RIBEIRO BALEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024.

ANTONIO BRUNEL, 65 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARLI APARECIDA AUGUSTO BRUNEL. Filiação: ANTONIO BRUNEL e ALICE DA SILVA BRUNEL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS / PR, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 15:00h.

ARLETO RODRIGUES DE ALMEIDA, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GISELI APARECIDA DE MORAES. Filiação: JACIRA RODRIGUES DE ALMEIDA. Sepultamento: BARRA DO TURVO / SP, terça-feira, 16 de julho de 2024.

ARNALDO JOSE TAQUES, 94 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: LUCI RESNAUER TAQUES. Filiação: DEWET VIRNAND TAQUES e CLARICE RIBEIRO TAQUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:30h.

ARNALDO ROMAN, 71 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: FLORIANO ROMAN e MARIA ROMAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 10:00h.

BENJAMIM MAIA MARTINS, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CLEVEL INACIO MARTINS e TAINARA DE FATIMA MAIA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

BRASILIA SOARES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO SOARES. Filiação: CANDIDO FERREIRA DE CASTRO e BERMINIA FERREIRA DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:30h.

CAROLINA MAIA NIEDZWIEDZ, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROLFO NIEDZWIEDZ. Filiação: SEBASTIAO SILVA WOLFF e VELUCINA MAIA WOLFF. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:30h.

CLAUDIO HANSAUL, 75 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARCIA JEANE HANSAUL. Filiação: PEDRO HANSAUL e ELLY BORN HANSAUL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 11:30h.

DIVA ESQUENIN PERES, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO PERES. Filiação: NADA CONSTA e NAO COSNTA. Sepultamento: terça-feira, 16 de julho de 2024.

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ALVES, 41 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOAO AUGUSTO ALVES e ADALZIJA ROSA DOS SANTOS ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 23:30h.

ELIZABETE RIBEIRO, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RIBEIRO e MARIA ELFRIDA RIBEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:30h.

ELIZABETE SILCA PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO TABORDA PEREIRA. Filiação: ONOFRE DIAS e DIVINA ROSA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 12:00h.

ELTON DONIZETE PEREIRA DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: VASTI MARCONDES DE ALMEIDA. Filiação: ANTENOR PEREIRA DE ALMEIDA e MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16)

ETELVINA VIERA CALIXTO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVELINO FELISBERTO. Filiação: ANTONIO VIEIRA e RITA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 17:00h.

FREDERICO GUILHERME BERTOLACCINI DOMINGUES, 81 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TATIANE PEPE DE ALMEIDA DE GENARO. Filiação: PEDRO DOMINGUES FILHO e BARBARA BERTOLACCINI DOMINGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 18:00h.

GABRIEL FELIPE DA VEIGA MULLER, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e CRISTIANE DA VEIGA MULLER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:30h.

GENY APARECIDA DE OLIVEIRA AFONSO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO AFONSO. Filiação: ALFREDO LUIZ DE OLIVEIRA e MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de julho de 2024 às 18:30h.

HAMILTON FAUSTINO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANA MARIA SARAIVA DA SILVA. Filiação: JOSE DA SILVA e ODETTE FAUSTINO DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de julho de 2024.

HONORIO DOMINGOS RUFATTO, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CONSTANTINO RUFATTO e MARIA RUFATTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 14:00h.

IONE MERIDA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMAURY DE ARAUJO. Filiação: HERMINIO MERIDA e AURORA ROBLEDO DE MARIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 16 de julho de 2024 às 19:00h.

JAMIL VIANA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELZA APARECIDDA LOPES VIANA. Filiação: ANTONIO VIANA e NATALIA ADE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 15:00h.

JAVERT BRUSAMOLINS SANCHES JUNIOR, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VANESSA CABRANILLAS SANCHES. Filiação: JAVERT BRUSAMOLIN SANCHES e SONIA MARIA TONINELLO SANCHES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE GENOLINO DA SILVA CARNEIRO, 79 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: BARBARA DA SILVA CARNEIRO. Filiação: DONATO SILVA CARNEIRO e ROSA CALIXTO CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE JAMIL DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: DALUZ CORREIA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL GENCIANO DE PAULA e MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:30h.

JOSE OSNEI TOZO, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLEUSA APARECIDA TOZO. Filiação: GUILHERME TOZO e MARIA HUBIE TOZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 16 de julho de 2024 às 09:30h.

JULIA CAVAGNARI KUPSA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THOMAS KUPSA. Filiação: LUIZ CAVAGNARI FILHO e MARIA CAVAGNARI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 13:00h.

KOU KAUN, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEONG TON GON. Filiação: AH HOI e SHUTAI SHUTAI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 16 de julho de 2024.

LENIRA MARIA NASCIMENTO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO JOAO NASCIMENTO. Filiação: DAVID ALVES FURQUIM e ALVINA ALVES FURQUIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:30h.

LUIZ FERNANDO RIBEIRO LISBOA, 37 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ CARLOS RIBEIRO LISBOA e CELIA DA APARECIDA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 14:00h.

LUIZ POLATO, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANA CLARA RODRIGUES POLATO. Filiação: JOSE POLATO e JULIETA POLATO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:30h.

MANOEL JAHIR DIEP, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA DA SILVA DIEP. Filiação: JOSE PEDRO DIEP e JOAQUINA FERREIRA DIEP. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:30h.

MARIA CRISTINA MACHADO, 77 ano(s). Filiação: ROSALINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 11:00h.

MARIA MADALENA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARINHO HAIRES. Filiação: ALVERINO BRAGA e NIVERCINA MARIA BRAGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de julho de 2024.

MARIA MAFRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APRIGO MAFRA. Filiação: ALCEBIADES DE SOUZA e MARIA FOSTER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIO RAMOS, 72 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: JOAQUIM RAMOS e FLORENCIA RAMOS DA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 17:00h.

MARISA BEATRIZ POLETTO JORDAN, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MAURO JORDAN. Filiação: JUVELINO POLETTO e ZAIRA MARIA POLETTO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 16 de julho de 2024.

MIGUEL NOBORU SUZUKI, 70 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DELMIRA GOMES LEAL SUZUKI. Filiação: JURO SUZUKI e CHIYEYE OKUNO SUZUKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 16 de julho de 2024.

MOISES BERGAMO JUNIOR, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSINEIA CRISTINA DE MATTOS. Filiação: MOISES BERGAMO e ALAIDES ANDREKOWVCZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 11:30h.

NAILOR MANFREDINI, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NILDA DA ROSA MANFREDINI. Filiação: AGELO MANFREDINI e IVONE MANFREDINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 15:30h.

NAIR BUSATO BAPTISTA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARIOSTO KURTZ BATISTA. Filiação: FRANCISCO BUSATO e EUFRASIA BUSATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 16:00h.

NELSON AMARO DE MOURA, 95 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: HIRILDA DA CONCEICAO NUNES. Filiação: BENIGNO PEREIRA DE MOURA e THEREZA AMARO DE NOURA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 16 de julho de 2024.

NELSON JANJACOMO, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GRACIANA DA SILVEIRA JANJACOMO. Filiação: JOSE NICOLA JANJACOMO e JULIETA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MINISTERIO PORTAL DO CEU, terça-feira, 16 de julho de 2024.

NEY TAKAMICHI MORIKAVA, 72 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: SIDINEIA FERREIRA PITON. Filiação: TAKAO MORIKAVA e EMILIA MORIKAVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:20h.

ODIVAL DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI DO CARMO DA SILVA. Filiação: VICTOR DA SILVA e ERMECINDA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:00h.

OLIVIO OLIVEIRA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ILDA DE JESUS RIBEIRO SILVA. Filiação: VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA e FILINA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

OSMAR HELVIG, 98 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ALZELINDA CRISTIANO HELVIG. Filiação: HENRIQUE HEJVIG e CARMELINA HELVIG. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

REGINA DRULLA MARQUETTE, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ANGELO MARQUETTE. Filiação: IZIDORO DRULLA e OTILIA HOMANN DRULLA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:00h.

ROSELIA DE LIMA SANTOS NOAL, 39 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS e MIRIAN PEREIRA DE LIMA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 14:00h.

SILVETE DE ANDRADE, 70 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JULIO DE ANDRADE e OLIVIA GRACIANO DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 11:00h.

SONIA DUBENA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DUBENA FILHO e ELZA MARIA DUBENA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 11:30h.

SYLVIA PAULINA TABORDA RIBAS GRAICHEN, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL GRAICHEN. Filiação: SERAPHIM TABOSDA RIBAS e CHRISTINA HELEN TABORDA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 12:00h.

THEODORO ARAUJO DE LIMA, 4 mes(es). Filiação: UELINTON DOUGLAS ARAUJO RIBEIRO e GABRIELLA CARLOTTO GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 16 de julho de 2024 às 10:00h.

THEODORO JAQUES FARIAS, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: EVA THEREZINHA BRASIL FARIAS. Filiação: ADAO JAQUES DA SILVA e EULALIA FARIAS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 17:00h.

VILMAR BENEDITO AMARILHO, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CELINA BARBOSA AMARILHO. Filiação: JUVELINO PADILHA AMARILHO e NORMA RIBAS AMARILHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (16)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!