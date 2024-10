Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (15)

ADRIANA SPANIER, 57 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: AILTON LAIDIMAR SPANIER e MARIA ANTONIA MATIUSSO SPANIER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 15 de outubro de 2024.

AGLAIR NICOLAU LUGARINI, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: KALIL NICOLAU e MARIA JULIO NICOLAU. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 11:00h.

ALCIDES HARTCOFF AURELUK, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSA MARIA DA CUNHA AURELUK. Filiação: JOSE AURELUK e NELI HARTCOFF. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 17:00h.

AMAURI FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS, 78 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ILSA FEUERSCHUETTE RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de outubro de 2024.

ANA MARIA PEGORARO, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANNIBAL PEGORARO e MARIA DE LOURDES PEGORARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

ANTONIO DE CASTRO, 92 ano(s). Cônjuge: IOLANDA SALES DE CASTRO. Filiação: LINDOLFO CANDIDO DE CASTRO e ANTONIA GERALDA DA CONCEICAO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

APARECIDA TIEKO NISHI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TADASHI NISHI. Filiação: TSUTOMU KUVADA e MITUE KUVADA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 09:00h.

CARMEM ANTUNES DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: EDVAR BATISTA DE SOUZA e IDALIA ANTUNES DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 14:00h.

DELCIDES TONELI, 80 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: CLARICE DE ASSIS TONELI. Filiação: ARMANDO TONELI e DOZOLINA PELISSON TONELI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 17:00h.

ELZA CHIODI, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: AUGUSTO PEDRO CHIODI e JOANNA CENGIA CHIODI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

GERALDO ALBERTO BONATO, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANGELO FAUSTINO BONATO e IRIA BONATO. Sepultamento: MARUMBI, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

GILSON APARECIDO BRANDALISE, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADELINO BRANDALISE e VIRTUDES DONAIRE BRANDALISE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:00h.

HILDA WESTPHAL OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RODOLFO WESTPHAL e ISMENIA RODRIGUES WESTPHAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

HILDEBRANDO MACHADO, 98 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA TIESSI MACHADO. Filiação: HILDEBRANDO MACHADO e MARIA JOANA BETIM. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 11:00h.

IOLANDA MARIA KOPP WEBBER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO WEBBER. Filiação: HANS KOPP e VANDA OLGA KOPP. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

IRACI VIRGINIA DO AMARAL SCALCO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISAAC SCALCO. Filiação: SEBASTIAO DIAS DO AMARAL e ALZERINDA DIAS DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

ISABEL ORSO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR ORSO. Filiação: ANTONIO GONCALVES DA LUZ e ANNA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:30h.

JOSE ANTONIO DIAS, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: WILMA MARIA GUIMARAES DIAS. Filiação: SEBASTIAO DIAS e TEREZINHA DE JESUS DA SILVA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 13:30h.

JOSE CARLOS DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DORIVAL DE LIMA e CARMINDA ALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOSE RODRIGUES DO PRADO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUZIA BRAZ DO PRADO. Filiação: ANA RODRIGUES DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 13:00h.

JUCELEI TEREZINHA FALCHETTI BELLO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEREU ROCHA BELLO e INEZ FALCHETTI BELLO. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE SAO PEDRO, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

LIDIA DROBNIESKI WOICHIKOSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AFONSO WAICHIKOSKI. Filiação: JOAO DROBNIESKI e MARIA DROBNIESKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (15)

LUZIA DE SOUZA MORAES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PAULINO DE MORAES. Filiação: JOSE DE SOUZA FERRAZ e ADOLFINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA REGINA SEPEDA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOAO MELO DA SILVA e IRENE SEPEDA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 18:00h.

MARLENE ROCHA D ALECIO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GUIDO D ALECIO. Filiação: JOAO ANTONIO ROCHA e MARIA BENIGNA FIGUEIREDO ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

NAIR MARQUES DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GOMES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO MARQUES e MARIA DE LIMA MARQUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:30h.

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ALCIDINO RIBEIRO DOS SANTOS e ANALIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

PAULO ROBERTO MORAES HAUBMANN, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CLARO HUBMANN e EVARISTA ALVARINA MORAES HAUBNER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 09:00h.

PEDRO CARNEIRO GONCALVES, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO BEIRA GONCALVES e ELENA CARNEIRO GONCALVES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

PEDRO MAURICIO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA MACKIEVICZ DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL MAURICIO DE OLIVEIRA e IZABEL MARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 14:00h.

ROSE MARI VIERA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO VERA FILHO e DILMA DE SOUZA VERA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 14:30h.

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANA DELFINO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA e ANA FELICIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (15)

SIRLENE RODRIGUES VALENTE, 54 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: FRANCISCO ROBERTO SILVA VALENTE. Filiação: ANTONIO RODRIGUES e MARIA GOMES RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 15:00h.

TADEU CHICORA, 87 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: LOURENCO CHICORA e MARIA CHICORA. Sepultamento: IMACULADA CONCEIÇAO, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

TEREZA GALANTE QUADROS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEVINOS QUADROS. Filiação: ANTONIO GALANTE e EVA ULLSMANN GALANTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

VALDIR DOMBROSKI, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DALVA MARIA HALILA DOMBROSKI. Filiação: JIOSE DOMBROSKI SOBRINHO e NATALIA LEVANDOSKI DOMBROSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de outubro de 2024.

VALDOMIRO BECKER, 73 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: RITA RIBEIRO BECKER. Filiação: JOAO BECKER e ZEFERINA ALVES BECKER. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (15)

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?