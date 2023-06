Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (13)

Adelina Saides Ziemer, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Saides Neto e Ernestina Bandeira Saides. Sepultamento ontem.

Adenilson Bueno, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Messias Bueno e Ester Didres Bueno. Sepultamento ontem.

Alceu Schwanka, 67 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Schwanka Sobrinho e Anna Dubiella Schwanka. Sepultamento ontem.

Aldemir Rodrigues, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mari dos Anjos Rodrigues. Sepultamento ontem.

André Luiz Massaki Júnior, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: André Luiz Massaki e Cleucia Dolore Martins Massaki. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cornélio Procópio PR, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Bibi Gull, 72 anos. Filiação: Ghulam Hassan e Zia Khanum. Sepultamento ontem.

Camila Oliveira Treska, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Diomar Rosa Treska e Margarete da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

Célia Regina Ramos, 73 anos. Filiação: João Ramos e Olinda Regina Ramos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Cemitério Municipal Água Verde.

Chirlei Rodrigues, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu Rodrigues e Maria da Cunha Rodrigues. Sepultamento ontem.

Darciso Kuss, 43 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Darciso Kuss e Maria Venina de Moura Kuss. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Eidi Maria Pereira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Tavares Correia e Julieta Silva Tavares Correia. Sepultamento ontem.

Ercio Martins, 93 anos. Profissão: estivador. Filiação: Edelmiro Martins e Izidore Martins. Sepultamento ontem.

Eurico de Jesus Vieira, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Miguel Felipe Vieira e Sebastiana Afonso Vieira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Fileman Vitório Dias, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Vitório Dias e Laura Gaia Dias. Sepultamento ontem.

Francisca Duarte Nogueira, 64 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Vidalvino Nogueira e Elvira Duarte Nogueira. Sepultamento hoje, Cemitério Pq Primavera, saindo da Capela Cemitério Pq Primavera – Ms.

Glória Aparecida Medeiros, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim de Medeiros e Hercilia Pires de Medeiros. Sepultamento ontem.

Hermínio Ferreira de Lima, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônia Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Hilaria Dozorec, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Andreiov e Genoveva Andreiov. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Iara do Rocio Rosa, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maurílio Rosa e Catarina de Paula Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Irmgarht Larsen Schneider, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Larsen e Ilze Larsen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Isac Vigilato da Silva, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francelino Vigilato da Silva e Ana Bueno da Silva. Sepultamento ontem.

Ivone Gomes de Oliveira, 83 anos. Profissão: gerente. Filiação: Nezio Gomes de Oliveira e Ilsa Anna Dorotea Bechmann de Oliveira. Sepultamento ontem.

Izabel de Moraes, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves Moraes e Noratinha Francisca da Conceição. Sepultamento ontem.

Izolina de Souza, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Domingos do Espírito Santo e Laurinda S do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jandira Sanches Garcia, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Samuel Sanches e Aurora Estremes. Sepultamento ontem.

Jefferson Eduardo de Lara Sysocki, 31 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Rauli Ivo Sysocki e Cristiane do Rocio de Lara Sysocki. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 do Municipal São Francisco de Paula.

João Florêncio Barbosa, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Durvalino Florêncio Barbosa e Isabel Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Umuarama PR, saindo da Capela Municipal de Umuarama PR.

João Nogueira da Silva, 73 anos. Filiação: Izidoro Nogueira da Silva e Inêz Rodrigues. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes (PR), saindo da Capela Cemitério Municipal de MorretesPR.

João Paulo Ferreira, 81 anos. Profissão: soldador. Filiação: Jos Epaulo Ferreira e Ateclina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Cap. Jardim Grabriela.

João Tibúrcio Pereira, 67 anos. Filiação: José Tibúrcio e Gertrudes Marques Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

João Wolff, 93 anos. Filiação: Jacob Wolff Filho e Guilhermina Wolff. Sepultamento ontem.

José Eugênio de Almeida, 94 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Eugênio de Almeida e Antônia Olímpia de Cunhe. Sepultamento ontem.

Josefina Francisca da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Francisco de Souza e Maria Aparecida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Luís Felipe Pichorz, 30 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Luís Valdir Pichorz e Rosângela Prestes. Sepultamento ontem.

Manuela Borowski Pietricoski, 2 anos. Filiação: Evandro Adria Pietricoski e Luciana Borowski Pietricoski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Vera Cruz, saindo da Capela Memorial da Paz.

Marcelo Antônio Soares de Oliveira, 48 anos. Profissão: analista. Filiação: Antônio Soares de Oliveira e Maria Luíza Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério de Oriente, saindo da Capela Cemitério de Oriente – Sp.

Maria Dejanira de Jesus Almeida, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Santina de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Maria Matias Pinto, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Matias da Silva e Silviana Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Mariella Soni, 55 anos. Profissão: fisioterapeuta. Filiação: Faissal Soni e Ilda Felizardo Soni. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Marina Teodoro Liberato, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Teodoro e Sebastiana do Carmo Souza Teodoro. Sepultamento ontem.

Mauro Blitzkow Sydney, 64 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Octávio Sydney e Leony Blitzkow Sydney. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Olga Chervinski das Neves, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvano Czerwinski e Emília Chervinski. Sepultamento ontem.

Olga Cieslinski, 78 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: João Cieslinski e Maria Gochinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olivia Apparecida Fiori, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Mariano Ribeiro e Antônia Fonseca Ribeiro. Sepultamento ontem.

Osvaldo Bedin, 61 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Otávio Bedin e Rosa Monaco Bedin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rinaldo Alves dos Santos, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Alves dos Santos e Áurea Veiga dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosália Carriel Fabiano, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Licio Carriel de Lima e Antônia da Costa Pedroso. Sepultamento ontem.

Rubesval Ribeiro, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Bernardes Ribeiro e Maria do Rosário Mendes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Ângelo.

Temis Elison de Aguiar Ruaro, 83 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: Ruy Rosado de Aguiar e Rosa Beltrame de Aguiar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Terezinha Morais Félix, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Acacio Pereira Morais e Sebastiana Vieira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Terezinha do Rocio Betinardi, 58 anos. Filiação: João Alves das Almas e Pedrina Silva das Almas. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Volni Soares, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Justino Nicolau Soares e Evilina Tormena Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Wanda Babisz, 85 anos. Filiação: Estanislau Babisz e Maria Babisz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Wellington Rafael Dubiela, 25 anos. Profissão: gerente. Filiação: Fernando Aurélio Dubiela e Reni do Carmo da Cruz. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Willian Felipe Maciel Trindade, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Willian Fernando Trindade e Viviane Maciel da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de IIgreja Evangélica Boqueirão, Curitiba(PR).

Wilson de Jesus Cabral, 60 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Eduardo Alves Cabral e Benvinda dos Santos Cabral. Sepultamento ontem.

Wu Long Fu, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wu Long Yi e Wu Wang Fu Kuei. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Zenilda Aparecida Machado, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Machado de Bonfim e Aurora Margarida do Rosário. Sepultamento ontem.

