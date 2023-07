Albertina da Silva Alcântara, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pereira da Silva e Emília Vicencia Bastos. Sepultamento quinta-feira, 13 de julho de 2023 às 17hh, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Alex Sandro de Assis, 33 anos. Filiação: Miguel Francisco de Assis e Marlene Mainardes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Ana Gertrudes Cordeiro Costa, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Braulio Bento Cordeiro e Otília Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Antônio Paz, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Roberto da Paz e Maria Vitalina da Paz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Evangélicaélico da Cachoeira, saindo da Capela da Ressurreiçao.

Aparecido Luiz André, 55 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Devanir André e Antônia da Silva André. Sepultamento ontem.

Arorahy Thomaz, 89 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Philadelpho Thomaz e Maria Joana. Sepultamento ontem.

Azuyr Clementino, 83 anos. Filiação: Pedro Camilo Clementino e Taurina Maria Clementino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Brásílio Rodrigues Neto, 68 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Rodrigues e Cândida Eduvirgem. Sepultamento ontem.

Dirce Jorge Zela Andrioli, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zela e Maria Jorge Zela. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Edson Luís Carocci, 68 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Santo Carocci e Maria Gizelda Vergamini Carocci. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Eduardo Henrique Martins Góes, 8 anos. Filiação: Rodrigo Garcia Góes e Rosane Gabriel Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Eliseu Antônio Antunes dos Santos, 63 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Antônio Antunes dos Santos e Zulmira Leffler dos Santos. Sepultamento ontem.

Fábio dos Santos, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Valdeci dos Santos e Marga Ribeiro de Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Giovana Alves dos Santos, 1 mes(es). Filiação: Ivaninho Alves dos Santos e Gislaine de Fátima dos Santos. Sepultamento ontem.

Helena de Lima Neles, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Daniel de Lima e Brandina Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Iraci Gonçalves Pereira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Armindo Gonçalves e Albertina Marcelo Gonçalves. Sepultamento ontem.

Isaura de Carvalho, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Agostinho de Carvalho e Maria Zeni de Carvalho. Sepultamento ontem.

Jacira Gomes Ribeiro, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Gomes e Claudina Gomes Rios. Sepultamento ontem.

João Apolonio da Cunha, 94 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luzo Apolonoa da Cunha e Magdalena Leocadia da Cunha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

João Pomina, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Augusto Pomina e Miguelina da Silva Pomina. Sepultamento ontem.

Joelcio dos Prazeres, 60 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Olívio Serapião dos Prazeres e Irece Batista dos Prazeres. Sepultamento ontem.

José Filipak, 68 anos. Filiação: Miguel Filipak e Josefa Filipak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

José Orlando Rodrigues, 60 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Carmelita Maria Rodrigues. Sepultamento quinta-feira, 13 de julho de 2023, Cemitério Municipal de Remigio Paraíba, saindo da Capela Municipal de Remigio Paraíba.

José Urcique, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Urcique e Antônia Martire. Sepultamento ontem.

José Valter Isidoro, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Nivaldo Isidoro e Maria Geralda Isidoro. Sepultamento ontem.

Juarez Clineu de Castro Antunes, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Henrique Antunes e Iracema Julieta de Castro Antunes. Sepultamento ontem.

Lady Cornelsen Bogado, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Cornelsen e Celina Cornelsen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Luiz Ricardo Ramos, 54 anos. Filiação: João Maria Ramos e Zaida Teresinha Ramos. Sepultamento ontem.

Margot Venske, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Brand e Paulina Luíza Schlenker Brand. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Maria Eduarda de Souza Silva, 19 anos. Filiação: Benedilson de Souza Silva e Leomar Ramos de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de Dirto.

Maria de Lourdes Rocha, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martimiano da Rocha e Mariana Pereira Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Mirian Rieke dos Santos, 82 anos. Profissão: dentista. Filiação: Levy Rieke e Diahyr Segalla Rieke. Sepultamento ontem.

Moacir Pedro Maes, 83 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Ricardo Maes e Maria Ferreira Maes. Sepultamento ontem.

Norihisa Abe, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Junichi Abe e Toyo Abe. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Clara.

Orville Miquilini, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Miquilini e Amália Garuti. Sepultamento ontem.

Pablo Kauan Braz dos Santos Mendes, 25 anos. Filiação: Manoel Borges Mendes e Rozeni Braz dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Pedrina Maria de Souza, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nilo Joaquim de Souza e Maria Rebelo de Souza. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes (PR), saindo da Capela Municipal de Morretes PR.

Pietro Rafael Martello Pires, 6 mes(es). Filiação: Jeferson Antunes Pires e Daniela Martello Pires. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Regina Megume Koga, 49 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Kazunori Koga e Neuza Hideco Koga. Sepultamento ontem.

Rodney Luiz de Assis Vidoti, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Osmar dos Santos Vidoti e Elza de Assis Vidoti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Roseli Sant Anna, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Procópio Reis de Sant Anna e Idinir da Costa Sant Anna. Sepultamento ontem.

Rosemeri Terezinha Daniel, 48 anos. Filiação: Levino Lopes Daniel e Terezinha Daniel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Frei Miguel Cic.

Sandra Mara Borba, 49 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Jocilio Borba e Maria Conceição Pinto. Sepultamento ontem.

Valcir José Frasson, 68 anos. Filiação: Arthur Frasson e Ema Zannoto Frasson. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdinei Pinto, 49 anos. Profissão: auxiliar motorista. Filiação: José Pinto Filho e Evanies Gomes Pinto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Valter Vicente Machado, 69 anos. Filiação: Vivaldino Machado e Juracy Dozza Machado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Wilma Cardoso de Almeida Andrade, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Melchiades Cardoso de Almeida e Irma Lotierso de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Yone Fukuoka Woiczack, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Haruo Fukuoka e Benedita Menchineli Fukuoka. Sepultamento ontem.

Zilda Ezequiel de Oliveira, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Genezio Ezequiel Filho e Maria Nely Bezerra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!