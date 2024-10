Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (08)

ADINO LOLI, 85 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: APARECIDA CAROLINA LOLI. Filiação: ANTONIO LOLI e THEREZA BIANCHINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:00h.

ADRIANE SAUER, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADEMAR GUILHERME SAUER e ELINA SAUER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 10:30h.

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA, 46 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ALBARY FERREIRA DE SOUZA e ARILDA JUSSARA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:00h.

ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO FILHO, 77 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A). Cônjuge: SANDRA MARIA WOLF. Filiação: ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO e ZILA SOARES GARCINDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 9 de outubro de 2024.

ANDERSON GOMES ARAGAO, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTENOR ARAGAO e ROSELI SANTANA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANGELA MARIA FAGNANI BUSSE, 69 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: ROBERTO CLAUDIO BUSSE JUNIOR. Filiação: RENALDO FAGNANI e ROZA RICCO FAGNANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 15:30h.

ANGELINA MACHADO DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO MENDES DOS SANTOS. Filiação: JUVENAL LOURENCO MACHADO e MARIA ROSA MACHADO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANGELO FRANCISCO BONATO, 93 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: LUIZ BONATO e AGUIDA STRAPASSON BONATO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 8 de outubro de 2024.

ARLI MONTANHA SOARES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA SOARES. Filiação: ANTONIO MONTANHA e ALZIRA MONTANHA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 17:00h.

CARLOS ROLF FISCHER, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ELIETE MARIA CORREA FISCHER. Filiação: BRUNO FISCHER e RAULINA FISCHER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 12:00h.

EDITH GOMES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SILVIO MACHADO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO GOMES e MARIA HOLM GOMES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ – PONTA GROSSA – PR, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:00h.

ELI MARCOS CORAIOLA, 56 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ROBERTO ELOI CORAIOLA. Filiação: ARISTIDES MARCOS e MARIA LIDIA MARCOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:00h.

FRANCELINA FERREIRA DE ABREU, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAQUIM ALVES DA SILVA. Filiação: CICERO FERREIRA DE ABREU e MARIA ALMIRA DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 8 de outubro de 2024.

HILDA DROHOMERESKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO DROHOMERESKI. Filiação: AUGUSTO BISCAIA e HELENA BORA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 11:00h.

ILDA TOLOMEOTTI BONETTE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO RIBEIRO BONETTE. Filiação: THEODORICO TOLOMEOTTI e GENOEFA DOSOLINA MORELATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 14:00h.

IRECE KAIZER DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Filiação: ALCEL VILLELA OLIVEIRA e SOPHIA KAISER OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOAO BRITO ALVES, 74 ano(s). Cônjuge: CASTORINA APARECIDA PINHEIRO ALVES. Filiação: AUGUSTO BRITO ALVES e AURORA BRITO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 11:00h.

JOSE NERI PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LAURENTINO JOSE PEREIRA e ESMERALDINA DAS DORES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:00h.

JOSE PAULO DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: ELIANE FERREIRA. Filiação: JUCELIN JOSE DA SILVA e ALMIRA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 8 de outubro de 2024.

JUDANIR TADEU DA SILVA CONCEICAO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MIRIAN ZANDONA. Filiação: JOAO ALVES DA CONCEICAO e NAIR ALVES DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 18:00h.

JULIO CESAR BREVE, 41 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: SEBASTIAO BREVE e MAURA LIMA BREVE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 17:00h.

LEONILDA BURGARDT DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ERNESTO DA SILVA. Filiação: NICOLAU BURGARDT e ANA PROPST BURGARDT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 15:00h.

MARCOS APARECIDO LASKOSKI, 54 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS LASKOSKI e AMELIA DE JESUS PEREIRA CAMILLO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO AREIA BRANCA DOS ASSIS, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 14:00h.

MARIA BATISTA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS RIBEIRO DE SOUZA. Filiação: JOAO FRANCSICO BATISTA e TEREZA POLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 11:00h.

MARIA DAS GRACAS ALVES MORAES, 60 ano(s). Profissão: ASSISTENTE CONTABILIDADE. Filiação: IZIDORIO ALVES DE MORAES e FORTUNATA ALVES BATISTA MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 12:00h.

MARIA DO SOCORRO SOARES RIBEIRO, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MANOEL RIBEIRO DA SILVA e LUIZA SOARES RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:30h.

MARIA LENIR DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VENANCIO PEREIRA DA SILVA e ROSALIA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de outubro de 2024.

MARIO DE CAMARGO, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: FLOZINA ANTUNES DE CAMARGO. Filiação: DORVALINO RAFAEL DE CAMARGO e BATISTINA MERLIM DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:00h.

NILZA TEREZINHA CARNEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE OLIVEIRA CARNEIRO. Filiação: LUIZ KUINCEL e NAIR DE BARROS KUINCEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 17:00h.

OSSAMA MOHAMED MILAD HARARA, 61 ano(s). Profissão: GEOLÓGO(A). Cônjuge: DANIELA VENCESLAU MORANDI. Filiação: MOHAMED MILAD HARARA e HALUMA SALEM ABUSHKEWA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, terça-feira, 8 de outubro de 2024.

REINALDO HENEQUIM, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA LUCIA HENEQUIM. Filiação: JOSE HENEQUIM e MARIA FERNANDES HENEQUIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:00h.

ROSELI KLEN, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GUMERCINDO KLEN e AURORA RODRIGUES DA CRUZ KLEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 7 de outubro de 2024 às 16:30h.

SEBASTIAO TARCISIO DE SOUSA, 90 ano(s). Profissão: CONTRA-MESTRE. Filiação: JOSE PAULA DOS SANTOS e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 11:00h.

TERESA GOES CALCHI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE CALCHI. Filiação: JOSE DARIO DE OLIVEIRA e ELEUZA GOES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 11:00h.

WAGNER ALVES BATISTA, 72 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: DIVANY GOMES DE SPUZA BATISTA. Filiação: FRANCISCO BATISTA e MARIA ALVES BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 11:00h.

