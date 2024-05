Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (07)

ADIR LOPES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS. Filiação: VALDOMIRO LOPES DOS SANTOS e MARIA DALILA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 7 de maio de 2024.

ALONSO RUIZ GUEBARRA, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO RUIZ GUEBARRA e CARMEN LAFON GUEBARRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 7 de maio de 2024 às 15:30h.

AMBROSIO ZANOTTI, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LIDIA ZANOTTI. Filiação: VICTORIO ZANOTTI e ANGELINA ZANOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

ANADYR FILLUS DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCOS CAMARGO DE LIMA. Filiação: JOAO ALBERTO FILLUS e LEOPOLDINA FILLUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 12:00h.

ANTONIO JOSE MIOLA, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSELI BRASSANINI MILA. Filiação: ORILDE MIOLA e CATARINA EMILIA IGNOATO MIOLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 10:00h.

ANTONIO VIEIRA CARRIEL FILHO, 36 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ANTONIO VIEIRA CARREL e TERESA VIEIRA CARRIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:30h.

AQUILES RODRIGUES DO NASCIMENTO, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVONE BUENO DA SILVA. Filiação: SALVADOR RODRIGUES DO NASCIMENTO e NAIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:00h.

CELSO LUIZ PORTES, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO AFONSO PORTES e ANTONINA JAROSCZEVSKI PORTES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:00h.

DENISA DE FREITAS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: VALDIR SPECKHORST. Filiação: BELMIRO HENRIQUE DE FREITAS e GENESIA OLIVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

DIRCEU PINTO COELHO SOBRINHO, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MIRALDA MENEZES PINTO COELHO. Filiação: SUETONIO PINTO COELHO e AUREA MARQQUES PINTO COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 11:00h.

EFIGENIA PEREIRA DIAS, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE PEREIRA DIAS e MARIA PAULINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024.

ELAISE CRISTINA OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANAIR DE OLIVEIRA e JULIA OLINTA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:00h.

ELOINA RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSENDO CARDOSO DA LUZ. Filiação: ONORIO RIBEIRO e BALBINA DE PAULA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:00h.

FRANCISCO CARDOSO DUARTE, 70 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS GOMES. Filiação: LEVINO DUARTE e BENEDITA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

GEOVANE MARCONDES, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e CLAUDETE APARECIDA MARCONDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

GLACI MARQUES DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JORGE CARLOS DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO ALMIRANTE TAMANDARE /PR, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 16:30h.

HILDA MEYENBERG BENATO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BENATTO. Filiação: GOTTHILF MEYENBERG e ALBINA MEYENBERG. Sepultamento: CEMITERIO EVANGELICO LUTERANA, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 16:00h.

IEDA LORENCI VIDAL, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNANI VIDAL. Filiação: JULIO LORENCI e OTHILIA CORDEIRO LORENCI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:00h.

JOSELIA LIMA PIRES, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANDERSON LISBOA MONTEIRO. Filiação: JOSE MILTON PIRES e JOANA DA LUZ PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 15:00h.

KATIA LUCIA ZANON COUTINHO, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: LINDOMAR COUTINHO. Filiação: DAVID FREDERICO ZANON e ROSALIA ROSI FRAXINO ZANON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 7 de maio de 2024.

LAZARO PEREIRA DA ROSA, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DE CARVALHO ROSA. Filiação: JORGE PEREIRA DA ROSA e MARIA BENEDITA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 09:00h.

LUCAS DOS SANTOS DE MATOS, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: CLAMIR LEAL DE MATOS e IVONE GONCALVES DOS SANTOS DE MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, terça-feira, 7 de maio de 2024.

LUIZ FERNANDO CARVALHO DE SIQUEIRA, 65 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ROSALINA SILVA DE SOUZA. Filiação: LAUDERITES PACHECO DE SIQUEIRA e CELESTE CARVALHO DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 14:30h.

LUZIA BARBOSA DA CRUZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALATIEL BARBOSA e MARIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 10:00h.

MARGARIDA DO NASCIMENTO DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO CORREA DA COSTA. Filiação: SEBASTIAO DO NASCIMENTO e IZAURA MOYSES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e MATHILDE ENES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 7 de maio de 2024.

MARIA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MILTON EUZEBIO DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS e DURVALINA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

MARLIZE NASCIMENTO QUEIROZ, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE CLAUDIO QUEIROZ. Filiação: JOAO HUMANN NASCIMENTO e ANITA NASCIMENTO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 7 de maio de 2024.

MATILDE DZIEDICZ, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO DZIEDICZ e ADELINA JOVENARIA DZIEDICZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

MAYLON FELIPE ANDRADE, 27 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VIVIANE ANDRADE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 17:00h.

MONICA DORIS ALGAYER, 59 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: GUNTHER ALGAYER e URSULA DORIS MULLER ALGAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 17:00h.

NAIR DE JESUS DIAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DIAS. Filiação: BELMIRO DOMINGOS DA PAZ e FERMINA ANTUNES DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 16:30h.

NESTOR DO CARMO, 95 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: HELENA BRINDAROLI DO CARMO. Filiação: EUGENIO DO CARMO e PAULA BRIDAROLI DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 13:30h.

PAULO JOAQUIM DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLARICE EUFRASIA DE FARIA E SILVA. Filiação: MANOEL JOAQUIM DA SILVA e PRIMITIVA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:30h.

SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 14:00h.

TEREZINHA CEZANOSKI VOGEL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNILDO FRANCISCO VOGEL. Filiação: INES CEZANOSKI e INES CEZANOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 7 de maio de 2024 às 12:00h.

VALDECIR REIS DA CRUZ, 39 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: DOMINGOS MARTINS DA CRUZ e NIVA PINTO DOS REIS DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 16:00h.

YOLANDA NAME, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO NOVAC. Filiação: NAGIB NAME e NAIMA DAVID. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de maio de 2024.

