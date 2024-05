Veja como descobrir o seu tipo de pisada

Utilizar um tênis e sentir dores nos pés ou em outras partes do corpo pode ser sinal de pisada errada. Esse é um problema mais comum do que parece. Porém, para alguns, pode passar despercebido. Por isso, a importância de conhecer o tipo de pisada e escolher o tênis certo para as suas necessidades.

“O uso da palmilha adequada, bem como o melhor tênis pode mitigar os níveis de dores e dar uma melhor caminhada ou corrida para a pessoa. O tênis certo não é apenas um acessório, é o seu parceiro de jornada nas pistas e nas ruas”, destaca Caio Marengoni, fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto RV, clínica de reabilitação.

Tipos de pisada

A seguir, Caio Marengoni explica sobre cada tipo de pisada. “Conhecer sua pisada é como encontrar a chave para uma corrida mais confortável e sem lesões”, destaca o fisioterapeuta.

1. Pisada neutra

Considerada uma das mais comuns, abrangendo cerca de 45% da população, conforme o próprio nome diz, representa o tipo de pisada na qual a força é distribuída de maneira igualitária. Para muitos ortopedistas, essa é a pisada ideal, uma vez que com ela não há sobrecarga de nenhuma região do pé e, com isso, as articulações tendem a receber a mesma quantidade de força.

2. Pronada

É comum em atletas e pessoas que costumam ter algum desalinhamento do joelho, com rotação das articulações para dentro, fazendo com que a parte interna do pé receba a maior carga. Em pronadores, é comum observar o maior desgaste do tênis na parte lateral interna do calçado.

3. Supinada

É o tipo de pisada oposta à pronação, ou seja, o atleta ou pessoa desgasta mais a parte externa do calçado.

Saber o tipo de pisada ajuda na escolha correta do tênis (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Tênis pronador ou supinador

Com o avanço da tecnologia, muitas marcas têm ampliado seu mercado ao lançar linhas específicas para pronadores ou supinadores. No entanto, é importante ressaltar que usar um tênis pronador ou supinador sem conhecer o seu grau de pronação pode não trazer os benefícios esperados, mas problemas com relação à saúde dos pés, acarretando dores.

Por isso, de acordo com Caio Marengoni, o atendimento individualizado é importante para identificar o foco do problema. “Cada atendimento é único. Analisamos as necessidades individuais de cada paciente e desenvolvemos a abordagem de tratamento mais adequada para cada caso. A tecnologia é integrada ao nosso programa de tratamento, visando proporcionar aos pacientes as mais avançadas opções no tratamento conservador de fisioterapia”, explica o profissional.

Por Lucas Ananias Gomes