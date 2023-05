Adolfo Bueno de Oliveira, 83 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Fontoura de Oliveira e Maria Alexandrina Bueno de Oiliveira. Sepultamento ontem.

Alfredo Daeuble, 89 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Alberto Daeuble e Francisca Jelinski Daeuble. Sepultamento ontem.

Alison Andrei Xavier, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alvim Carlos Xavier e Maria Dilair Gonçalves Xavier. Sepultamento hoje, Cemitério de São Bento do Sul, saindo da Capela de São Bento do Sul.

Anezio de Castro, 87 anos. Filiação: Paulino José de Castro e Maria Armelinda de Castro. Sepultamento ontem.

Catarina Gomes Aleixo, 86 anos. Filiação: Antônio Faustino Aleixo e Maria da Glória Aleixo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Celio César Garcia, 54 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Adonel Garcia e Ruth Pereira Magalhoes Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Christian Martins Machado, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Newton Sérgio Ferreira Machado e Rose Mary Martins Machado. Sepultamento ontem.

Denise Regina Caetano, 61 anos. Filiação: Nivaldo Caetano e Nicia Marinho Caetano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Mortuária de Pinhais.

Denise de Fátima Monich Nogueira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leocádio Bastos Nogueira e Ivanir Monich. Sepultamento ontem.

Edgar Wolf, 79 anos. Filiação: Ervin Wolf e Maria Schreiber Wolf. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Emílio Francisco Storrer, 82 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Paulo Storrer e Helena Storrer. Sepultamento ontem.

Eni Rodrigues Narciso, 55 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Expedito de Souza e Aparecida Rita de Souza. Sepultamento ontem.

Gerson Ortiz, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Batista Ortiz e Elisa dos Santos Ortiz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Helena Lourenço Santarosa, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Luiz Lourenço e Tereza Gonçalves Lourenço. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Isaira Costa Cordeiro, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Jonas do Espírito Santo e Maria Costa do Carmo. Sepultamento ontem.

Ivone Batista Monteiro, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alexandre Monteiro e Laura Batista Monteiro. Sepultamento ontem.

Jandira dos Santos Bartolanei, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório José Palmas e Mari José Palmas. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

João Santos Franca, 87 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: João Franca e Maria Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Joaquim Vicente Zarpellon, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Joaquim Vicente Zarpellon e Maria Filus Zarpellon. Sepultamento ontem.

Joe Lesington Leslei Braga Cararo, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dilor Cararo e Fátima Andrade Braga. Sepultamento ontem.

José Afonso dos Santos, 57 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Felipe dos Santos e Adelaide Dobrosinski dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Augusto Keller da Silva, 69 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: Alausto Leonetti da Silva e Nilda Keller da Silva. Sepultamento ontem.

José Maria Mesquita, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Berlamino Mesquita e Benedita Cândida Mesquita. Sepultamento sábado, 20 de maio de 2023 às 14hh, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Residencia.

Kauan Colaco Santos Leite, 20 anos. Profissão: servente. Filiação: Orides Colaco Miranda e Rosângela Colaco Miranda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida, Curitiba(PR).

Kellen Cristina Correa Branco, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Pereira Branco e Maria Isabel Correa Branco. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Joaquim Távora, saindo da Capela Municipal J. Távora.

Lauro Lazarewski de Sá, 54 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio Procópio de Sá e Jane Aparecida Procópio de Sá. Sepultamento ontem.

Maria José Pamplona, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Batista Pamblona e Ana Neres Pamplona. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria de Oliveira Martins, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermelino Antônio de Oliveira e Maria Soares da Cruz. Sepultamento ontem.

Marina Pereira dos Santos, 46 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Pereira dos Santos e Luíza Mendes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Marisa Antonieta Corso, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Casemiro Corso e Deonilda Maria Corso. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Sala Onix Vaticano Curitiba.

Marlene Monteiro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Monteiro e Carolina Augusta. Sepultamento ontem.

Marli Ferreira de Oliveira, 63 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Izabel da Costa Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mercedes Ribeiro Semeniuk, 81 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: José da Silva Ribeiro e Ervira dos Santos Franca. Sepultamento ontem.

Moacir Venotti, 75 anos. Profissão: programador(a). Filiação: Ernesto Venotti e Luíza Venotti. Sepultamento ontem.

Paulo Janino, 100 anos. Profissão: militar. Filiação: José Janino e Laura de Oliveira Janino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal de Santa Cândida CuritibaPR.

Paulo Roberto Bonfim, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pauli Martins Bonfim e Genova Souza Bonfim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Pedro Henrique Gomes Valenzuela, 32 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Luciano Isaac Medina Valenzuela e Sirley Gomes de Souza Valenzuela. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Pedro Vicente, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Vicente e Maria Regina Vicente. Sepultamento ontem.

Regina de Moraes, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altevir de Moraes e Luíza dos Santos Moraes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.

Salete Santana da Silva, 56 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ulisses Rodrigues Santana e Benedita da Silva Santana. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Santina de Castro de Mello, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durvalino dos Santos Castro e Maria da Luz Camargo. Sepultamento ontem.

Sirlene Pereira Viana Santos, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Evahir Oliveira Viana e Amabel Pereira Viana. Sepultamento ontem.

Sonha Regina Quandt, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Quandt e Tereza Quandt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Terezinha de Jesus Moreira Ribeiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Moreira e Efigênia Graciaba Moreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Valeriano Pires de Carvalho, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Pires de Carvalho e Sebastiana Viginoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Vinícius de Oliveira Calazans, 36 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Daltino de Jesus Alves e Vera Lúcia de Oliveira Alves. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ziezio Sabino de Oliveira, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Sabino de Oliveira e Geralda Ramalho de Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

