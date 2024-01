Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (19)

AMADEU COUTINHO GOIS, 80 ano(s). Cônjuge: ROSA PETERS GOIS. Filiação: e JULIA COUTINHO GOIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

ANTONIO JOSE LOYOLA ZARDO, 77 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: OLGA MULLER ZARDO. Filiação: WALDEMAR ZARDO e SILVIA LOYOLA ZARDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO LOURENCO, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELISIO LOURENCO e LAURINDA ALVES DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

BRUNO WUICIK, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PAULINA LAGNER WOJCIK. Filiação: VITORIO WUICIK e HELENA WUICIK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL CATANDUVA, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

CATARINA OTTO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO OTTO e FLORENTINA SCHLICHTA OTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CLAUDIO MOREIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOANINHA DE FATIMA PEREIRA MOREIRA. Filiação: FRANCELINO MOREIRA e JULIA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE PITANGA PR, sábado, 20 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DANIEL AFONSO DE MELO, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CRISTIANA COSTA DE MELO. Filiação: BENJAMIM AFONSO DE MELO e TEREZA RODRIGUES DE MELO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

DANIELLE JHULIA MANTHAY, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLAUDIVINO MANTHAY e MARIA CLEONICE GERONASIO MANTHAY. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

EDMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, 52 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO e MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ELAINE DOS SANTOS BUENO, 48 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: HAMILTON DE OLIVEIRA BUENO e NILCELIA DOS SANTOS BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 14:30h.

ELISA FANHA MATIAS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANIBAL DOS SANTOS MATIAS. Filiação: FRANCISCO ANTONIO FANHA e MARIA DA FELICIDADE DE JESUS. Sepultamento: CRETAMORIO A DEFINIR, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

ERNI ANTONIO JUNGES, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIANE DO NASCIMENTO. Filiação: HUGO OTTOMAR JUNGES e HILDA RABUSKE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ISAIAS TETOUR, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SIRLEY TEREZINHA PACHECO TETOUR. Filiação: JOSE TETOUR FILHO e ILDA XAVIER TETOUR. Sepultamento: CREMATORIO ALMIRANTE TAMANDARE, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024.

ISRAEL RAMOS SENA, 45 ano(s). Filiação: IZAIAS RAMOS SENA e MARIA DA LUZ SENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

IVA RESTOFE DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM PEDRO DOS SANTOS. Filiação: GABRIEL RUFINO RESTOFE e DELAIRDE DE FRANCA RESTOFE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 20 de janeiro de 2024 às 10:00h.

IVONE MAGDALA DE SOUSA, 63 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: CLAUDIO NAVES DE SOUSA. Filiação: LUIZ GREGO e GUIOMAR MARTINUZZO GREGO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE BENEDITO FERREIRA LUIZ, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEIDE DO ROCIO DE BARROS STOQUEIRO LUIZ. Filiação: FRANCISCO FERREIRA LUIZ e LAURA BERNARDO LUIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MALVINA DE JESUS CORA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONEL MATIAS PETRY e VIVALDINA PETRI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

MARCOS ANTONIO PACHECO, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES PACHECO. Filiação: JOSE ANTONIO PACHECO e MARIA DO CARMO PACHECO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

MARIA FRUHWIRTH, 76 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: HANS FRUHWIRTH. Filiação: LAERCIO DO PRADO e JOANNA DO PRADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA LUIZA FERREIRA DE PAULA, 87 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: ROBERTO DE PAULA. Filiação: ADAO FERREIRA e ERMENCHILDA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARLENE COGO SASKOSKI, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO ROBERTO SASKOSKI. Filiação: JOAO COGO e NADIR CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARTHA HELENA RATTON DA VEIGA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO EVARISTO VIANA DA VEIGA. Filiação: JOSE RATTON FILHO e LIDIA TAVARES RATTON. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MELANIA STAPASSOLA BARBERINI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIA BARBERINI. Filiação: AUGUSTO STAPASSOLA e LIDIA PEDRINI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MYRIAM BUHR TONIATTI, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICTOR BUHR e ELFRIEDA BUHR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 11:00h.

NEUZA AFONSO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO MEHL. Filiação: ANTONIO AFONSO e MARIA DE AMORIM AFONSO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NICOLAU KONKEL, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: FRANCISCO KONKEL e HELENA KONKEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 15:00h.

NOEL DE RAMOS, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANELIS DA ROSA FIGUEIREDO RAMOS. Filiação: ANTONIO RAMOS e MARIA LEITE DE RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 14:30h.

ODILON JOSE RISSATTO, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO RISSATTO e CIDALIA RISSATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 14:00h.

PAULO ALOISIO FEUERSTEIN, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVANILDE SANTO FEUERSTEIN. Filiação: EUGENIO THOMAZ FEUERSTEIN e ELIZABETH FEUERSTEIN. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

ROSEMARI SILVEIRA DE DEUS, 76 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: DARCI PAULA DE DEUS. Filiação: MARIO SILVEIRA e TEREZA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 16:00h.

RUY CIOLA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA MARILIA RAVAGLIO CIOLA. Filiação: JOSE CIOLA e MARIA IZAURA CIOLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024.

SERGIO PEDRO VAN DEN BERG MONTEIRO, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LAURO MIRO MONTEIRO e DIRCE VAN DEN BERG MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 13:00h.

VALMIR JOSE DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: VALDEMAR DE SOUZA e ELVANIRA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 15:00h.

