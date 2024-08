Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (16)

ANEZIA CANDIDO FELIX, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIO WANTUIL DE FREITAS. Filiação: FRANCISCO CANDIDO e LAZARA IRIA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 11:00h.

ANGELA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSWALDO FERREIRA. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARIA DO CARMO OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:30h.

ANNA MARIA RIESEMBERG CANTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO RIESEMBERG e MARIA CONTIM RIESEMBERG. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JOÃO MARIA (PONTA GROSSA), sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CESARIO SILVA DOS ANJOS e EDELZUITA NERY DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 19:30h.

ANTONIO CRISPIM PINTO, 73 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSELI DE FATIMA GAVRONSKI. Filiação: JOAO BATISTA PINTO e MARIA CRISPIM. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

ATAIDE SOUZA DE FRANCA, 74 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: ARLINDO RIBEIRO DE FRANCA e AURORA DE SOUZA FRANCA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

DORACY NIZER DE ARAUJO, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JULIO NIZER e MARIA VIEIRA NIZER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 15:30h.

EDINALVA FRANCISCA DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: CLAUDINEI RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: DIOMIDIO ALVES DA SILVA e JARDELINA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:00h.

ENIO JOSE LUNARDELLI, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FLORA BECHTLOFF LUNARDELLI. Filiação: HERCILIO LUNARDELLI e BRIGIDA AMARAL LUNARDELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS, 101 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IZAURINA AUGUSTA DE LIMA DOS SANTOS. Filiação: LUIZ POFIRIO MOREIRA e MARIA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

HILZEM LOTHAMMER VAGNER, 86 ano(s). Cônjuge: WALTER RICARDO WAGNER. Filiação: HENRIQUE LOTHAMMER e DELFINA LOTHAMMER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

IONE PARANHOS SCHLEUMER, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: GERMANO VALDEMIRO SCHLEUMER. Filiação: EDGAR PARANHOS e NATALIA POLICARPO PARANHOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

IVETE MAINARDES DA COSTA, 87 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A). Cônjuge: ANTONIO THOMAZ DA COSTA. Filiação: ALTINO MAINARDES e MARIA LUIZA FERNANDES MAINARDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

JOAO ORLEI DAL VITI, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LOLITA CARRARO DAL VITI. Filiação: ERNESTO DAL VITI e DALILA AIRES DAL VITI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAO RIBEIRO DE CAMPOS, 77 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DE CAMPOS e LUCIA MARIA DE CAMPOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOHAN ERICH GOTTFRID ADAM, 96 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: HILADA ADAM. Filiação: FREDERICO RUTHART WALDEMAR ADAM e CLARA MARGARIDA LAZIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSE CARLOS DE MIRANDA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE ALAOR DE MIRANDA e TEREZA GABARDO DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 13:00h.

JOSE JUNG NASARIO, 86 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: ROMANCILDA NASARIO. Filiação: GALDINO ANTONIO NASARIO e IZABEL JUNG NASARIO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (16)

JUCIMARA PAULISTA RIBEIRO CORDEIRO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONIDES PAULISTA RIBEIRO e JOAQUINA ZANLORESKI PULISTA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 17:00h.

JULIA GBUR, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO GBUR. Filiação: ESTANISLAU BULAK e ANJELINA BULAK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:00h.

JURACI MARIA DE CASTILHOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HUGO DE CASTOLHOS. Filiação: MARIA ZULMIRA DOS PASSOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 11:00h.

LUIZ CESAR RIBEIRO, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO RAIMUNDO RIBEIRO e ANA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 14:00h.

LUIZA ROSA DE SANTANA HONORIA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM HONORIO. Filiação: JOSE PEDRO DE SANTANA e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 12:00h.

MARIA DE LOURDES DORNELLES JORGE, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS MIGUEL JORGE. Filiação: MIGUEL RODRIGUES DORNELLES e DILLA BADARACO DORNELLES. Sepultamento: PORTO ALEGRE – RS, sábado, 17 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIO PAES DE MOURA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEUZIR MARISA BARBOZA LIMA DE MOURA. Filiação: ABILIO DE MOURA e ROSA LAZARINI DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 11:00h.

MATEUS FANTATO DE SOUZA, 6 dia(s). Filiação: MARCOS SILVA DE SOUZA e JESSICA ANDRESSA FANTATO DE SOUZA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 13:00h.

MIRIAN DUTRA, 39 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: AGOSTINHO DUTRA e MATILDE MARIA DUTRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 16:30h.

NAIR ROSA MUNIZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL BALTAZAR MUNIZ. Filiação: JOSE SIRINO PEREIRA e IDALINA MELO DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

NEUZIRA ALVES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAUTERNAITE DA SILVA. Filiação: JOAO ALVES DA SILVA e MARIA GOUDARD SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:30h.

NILSON PORTELLA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA VEIGA DA SILVA PORTELLA. Filiação: PEDRO JOSE DE PORTELLA e JANDIRA SGUARIO PORTELLA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 15 de agosto de 2024.

OSMAR MENDES, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CELIA MARIA ALVES. Filiação: OSNIM MENDES e BERNARDINA MENDES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

OZEIAS PIRES, 50 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: NICELI DA ROCHA CORDEIRO PIRES. Filiação: JOSE ANTONIO PIRES e ELISA MARIA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 11:00h.

PAULO SANTOS, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO PAULA SANTOS e BRANDINA DE PRESTES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

PEDRO GLOCK NETO, 83 ano(s). Filiação: ENGELBERT GLOCK e AURORA GLOCK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 11:00h.

PEDRO LARA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZINHA DE PAULA DA SILVA. Filiação: ANOLDO MILA DA SILVA e JULIA DE LARA SILVA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

ROBERTO CARLOS SCHNOBLI, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO DOS SANTOS SCHNOBLI e MARLY DO ROCIO SCHNOBLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 09:00h.

ROSA MARIA DA SILVA MARTINS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EXPEDITO MARTINS. Filiação: NELSON DA SILVA e JACINTA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSIMERI DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HORACIO BENTO DA SILVA e TEREZINHA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 11:00h.

SERGIO MARCOS DE LIMA OLIVEIRA, 72 ano(s). Cônjuge: AUREA DE LIMS OLIVEIRA. Filiação: BERTOEL BATISTA DE OLIVEIRA e MERCEDES JESUS DE LIMA OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:00h.

TEREZA PEREIRA, 107 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LAURINDA MATOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 17:00h.

THEREZA SCHWONKA KICHIJANOVSKI, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AUGUSTO KICHIJANOVSKI. Filiação: LEONARDO SCHWONKA e PAULINA PURKOTE SCHWONKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 15:00h.

VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA, 71 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: CESAR EDUARDO MOREIRA DA SILVA. Filiação: RUY COELHO DO NASCIMENTO e MARINA COSTA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de agosto de 2024.

VERA LUCIA PEREIRA SCHEPELSKI, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: GILBERTO SCHEPELSKI. Filiação: BENEDICTO PEREIRA e LUCIA LEONOR PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:00h.

WAGNER FERREIRA DIAS, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO FERREIRA DIAS e DALILA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de agosto de 2024 às 13:30h.

WALTRUD MULLER, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUNTHER ALFREDO MULLER. Filiação: ANTON MULLER e MARIA MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 14:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (16)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!