Falecimentos em Curitiba. Obituário desta sexta-feira (14)

AIRTON MARTINS, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZENEIDE DA SILVA MARTINS. Filiação: ANTONIO LAZY MARTINS e GEORGINA DOS SANTOS A MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 11:00h.

ALANA LEME, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JESSE LEME e ROSINEIA CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

ALICE FERNANDES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMARIO AFONSO. Filiação: RUGINO FERNANDES DOS SANTOS e BARBINA LEMOS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 09:30h.

ANGELINA JENSEN, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ZACHARIAS AGOSTINI QUADRO e ANNA WEBER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 14:00h.

ANTONIO BILESKI, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE BILESKI. Filiação: GREGORIO BILESKI e IADVIGA WALATEK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 17:30h.

ARI BECHER, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ALDAIR BECHER. Filiação: ANDRE BECHER e ROSA BECHER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 17:00h.

BRUNO DE NDRADE SENEDEZI, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: GETULIO SENEDEZI e MERINHA DE ANDRADE PRESTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 15:30h.

DAVI LUCCA AMERICO DE SOUSA, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: REGINALDO AMERICO DE OLIVEIRA e ADRIANA DE SOUZA VASCONCELOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 17:00h.

ELIANA CRISTINA BENTO, 49 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Filiação: ANTONIO BENTO e IDA FERREIRA DE SOUZA BENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 09:00h.

ESMENIA KATOS KJELLIN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MANOEL KJELLIN. Filiação: JOAQUIM MATOS e MARIA DAS DORES ESTEVES MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 12:00h.

EVILAZIO BEZERRA DE MAURA, 78 ano(s). Profissão: FATURISTA. Cônjuge: JOVINA MARIA DA COSTA MAURA. Filiação: VIRGILIO BEZERRA DE MAURA e BALBINA MARIA DE MAURA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 17:00h.

FLORENTINA MATILDE GONSALVES, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SEVERINO GRIBOSI. Filiação: BENEDITO BATISTA GONSALVES e ROSA BUNHARA GONSALVES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 10:00h.

FRANCIELY JULIANE IURK BRASILIO, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LEANDRO GOMES BRASILIO. Filiação: CLAITON IURK JUNIOR e ELENILDA APARECIDA IURK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 16:30h.

HUMBERTO CARDOZO DO NASCIMENTO, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADEJAIR ALVES DO NASCIMENTO. Filiação: UKRAINO BOABDIL LOYOLA DO NASCIMENTO e CLAUDIA CARDOSO DO NASCIIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 11:00h.

IRACI DA ROCHA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SIMAS DE ASSUNCAO. Filiação: VANTUIL FRANCISCO DE SALES e SEBASTIANA DA ROCHA LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 15 de junho de 2024 às 14:00h.

IRACI MACEMOVIZ DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA. Filiação: CLEMENTE MACEMOVICZ e ISIDORA MACEMOVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 17:00h.

IZAC BUENO, 89 ano(s). Cônjuge: DORACI ROSA BUENO. Filiação: ORLANDO BUENO DE MORAIS e EDUVIRGES MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

JAIDE CARDOSO, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: NAZIRA ALVES CARDOSO. Filiação: BENEDITO CARDOSO e MARIA CARDOSO VILAS BOAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 16:30h.

JOAO CARLOS RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANDERLEIA EMER. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES e MARIA FRANCISCA RODRIGUES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL TREVO/ DE GENERAL CARNEIRO, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

JOAQUIM MACHADO, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCA IERENE BARBOSA MACHADO. Filiação: JOSE FERMINO MACHADO e MARIA MACHADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 10:00h.

JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: ALTOLINO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA SABRINA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 14:00h.

JOSE SALVADOR DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA JOSELIA DE LIMA. Filiação: ALFREDO BORGES DE LIMA e ANA CLARA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 17:00h.

JURACI RODRIGUES DIAS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO RIBAS WILT. Filiação: OTAVIO RODRIGUES DIAS e LEANDRINA DA SILVA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 20:00h.

MANABU SAKATA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUZIA IAMAMOTO SAKATA. Filiação: SHIGUERO SAKATA e KIONE SAKATA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 17:00h.

MANOEL AUGUSTO CORREIA, 69 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: AYRTON DA MOTTA CORREIA e YEDA FERRANTE CORREIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA EUNICE DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: MARIO APARECIDO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL LUCIANO DE SOUZA e IONE ALAIDE DUTRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 14:00h.

MARIA RUBERT, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MATEUS RUBERT e JORDECINA DA SILVA RUBERT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 09:00h.

MARIETA HUGUENIM MENDES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE JOAQUIM MENDES e MARIA LUIZA HUGUENIM MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 14:00h.

MARY NORICO NAKANO, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MASATOSHI GOTO e TUY ADACHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 11:00h.

NERCI TERESINHA DOS SANTOS PEDRO, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONCIO RIBEIRO DOS SANTOS e ETELVINA VERGALIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 10:00h.

NICOMEDES DA ROCHA, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO NUNES DA ROCHA. Filiação: VITAL VICENTE DE AMORIN e PETRINA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 14:00h.

ODEMAR DAVID DEITOS, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DECIO OSCAR DEITOS e ELVIRA MENEGUSSO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

OSMAR POLETTO FERRI, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: RODOLFO FERRI e ANGELA POLETTO FERRI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

ROGERIO MATHIAS, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DERLI. Filiação: ANTONIO MATHIAS e GENI DOS REIS MATHIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 14 de junho de 2024.

RONALDO MIGUEL DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: GENIPO MIGUEL DA SILVA e MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

ROSA PERCBCVICZ, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO PERCBCVICZ. Filiação: JOAO BREZOSKI e JOANA HOINAKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 16:00h.

SYDNEI JOSE BORBA MASSINHAM, 66 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: VITALINO MASSINHAM e MARLENE APARECIDA MASSINHAM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 10:30h.

TECLA SAVINSKI DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONCIO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: INACIO SAVINSKI e ANA LATCHUCK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 14:00h.

TERESA SCHIAVO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOSE SCHIAVO. Filiação: IDA HANUSCH. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

TERESINHA ANTUNES DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AUGUSTO BENEDITO DE LIMA. Filiação: JOAO ANTUNES e MADALENA TEDESCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

TEREZA LUIZ DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NUNO MARTINS FERREIRA. Filiação: JOAQUIM LUIZ DE AZEVEDO e EVA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 16:00h.

VALDIR SOARES, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ISMAIR SOARES e MARIA DE LOURDES SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 14 de junho de 2024.

WALDERES BERENICE FEDALTO DE MORAES, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: PEDRO HENRIQUE MORAES. Filiação: JOSE FEDALTO e DIVA FEDALTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 11:00h.

