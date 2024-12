Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 13/12/2024

AERTO ANTONIO DELLANORA, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IZOLINA DO CARMO DELLANORA. Filiação: VICTURINO JOSE DELLANORA e NOEMIA POLESE DELLANORA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ANSEL JOSE GONCALVES DO ROSARIO, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DA LUZ CRISTO DO ROSARIO. Filiação: ROBERTO DO ROSARIO e CACILDA GONCALVES DO ROSARIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ANTONIO SHIMERSKI DE FARIAS, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: TEREZA EGIDIA DE FARIAS. Filiação: JOSE MARIA SCHIMERSKI e ERVINA RIBEIRO DE FARIAS. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ARIVAL ANDERSON LOURENCO, 74 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ELISABETE REGINA BISS. Filiação: APARICIO JOSE LOURENCO e ARACY ANDERSON LOURENCO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

BENEDITA FERREIRA DE ASSIS CUSSATTI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CUSSATTI. Filiação: JOAO FERREIRA DE ASSIS e ANTONIA SINHA BRITO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

BRUNO JOSUE MARTINS MACHADO, 19 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ROSINEIA MARTINS MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

CARLOS APARECIDO DA CRUZ, 48 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EDNA DAUFENBACH DA CRUZ. Filiação: JOSE CUSTODIO DA CRUZ e MARIA APARECIDA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:00h.

CARLOS CABRAL VILLE, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WALFRIDO VILLE e NANCY CABRAL VILLE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CELSO PEREIRA PAIVA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JAIRO PERICELIS PAIVA e DALVA PEREIRA PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS –MT, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

CLAIRA MARCONDES ARAUJO, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ACACIO ARAUJO e EVANE MARCONDES ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 12:00h.

CLAUDIO RINK WEISS, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUIMAR DO ROCIO PLOMBON WEISS. Filiação: LEONARDO BATISTA WEISS e GUNILDA WEISS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 15:00h.

CLEUSA REGINA DA COSTA, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAQUIM ANASTACIO DA COSTA e MARIA DE LOURDES DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 09:30h.

DALTON FAVA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: BEATRIZ MARIA DO ROCIO DOS SANTOS. Filiação: EDUARDO ROCHA DOS SANTOS e DALHA FAVA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 22:00h.

DAYANE DE FATIMA BINI DUNAISKI MATTES, 41 ano(s). Profissão: ANALISTA FISCAL. Cônjuge: VANDERLEI ANTONIO MATTES. Filiação: AMARILDO DUNAISKI e CLARICE APARECIDA BINI DUNAISKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DONATILA MAGALHAES TRINDADE, 97 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: AUGUSTO JOSE COELHO. Filiação: DANIEL JOSE DA TRINDADE e MARIA ROSA MAGALHAES TRINDADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ELISANGELA DE OLIVEIRA, 47 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Filiação: MILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA e DORCELINA CENCI PROENCI GERALDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 09:00h.

EUGENIO GRAMINHO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: GERCI BONFANTE DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA e MATINIA GRAMINHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

FATIMA APARECIDA DOS SANTOS PICKLER, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIONE AMIANE PICKLER. Filiação: EUCLIDES ESIQUIEL DOS SANTOS e MARIA SANTANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:00h.

FERNANDO COSTA MOREIRA, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANOES MOREIRA e LUCINEIA COSTA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 14:00h.

FRANCISCO BRANDES MARIANO, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: SUELY SORBARA MARIANO. Filiação: RAIMUNDO APOLINARIO MARIANO e CATHARINA BRANDES MARIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 11:00h.

IAMARASSU KOPP LEONE, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO LEONE. Filiação: JOAO CARLOS DE GODOY KOPP e ZAIRA THERESINHA LOPES KOPP. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 15:00h.

INES DO ROCIO LIMA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: LUIZ AMERICO DE SOUZA. Filiação: PEDRO SEZINO DE LIMA e IDALINA MARIA FRANCO LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

IRACEMA LOPES MELCHIORI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO KUSS MELCHIORI. Filiação: MANOEL LOPES e JULIA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:00h.

JACKSON LUIZ COELHO, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ARLETE DE FATIMA COELHO. Filiação: ARTHUR COELHO e VENIRIA COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

JAMILA FERREIRA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOAO DOMINGUES DA SILVA e VIRGINIA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 19:00h.

JEFFERSON CORDEIRO DO PRADO, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE OLIVEIRA DO PRADO e ALZIRA CORDDEIRO DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOAO AUGUSTO FERNANDES DOS SANTOS, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAO CARLOS FERNANDES DOS SANTOS e GILSE MARA MARTINS CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 11:00h.

JOAO MARIA GUIMARAES FAGUNDES, 59 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EVA LUIZA RAMOS FAGUNDES. Filiação: MARCELINO PEREIRA FAGUNDES e MARIA IZABEL GUIMARAES FAGUNDES. Sepultamento: CEMITERIO FAXINAL DOS CORREA, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOAO PEREIRA NOVAES, 71 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE PEREIRA NOVAES e ZEFERINA DE A NOVAES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 14:00h.

JOAQUIM AMILTON SOUZA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VANIA ELIZABETH SOUZA. Filiação: JURACI DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 10:00h.

JORGINA DOS SANTOS CAMPOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO RIBEIRO DE CAMPOS. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e SANTINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOSE COLLACO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: ALZIRA SILVEIRA SANTOS. Filiação: ANTONIO COLLACO DOS SANTOS e FRANCISCA COLLACO DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOSE RIBEIRO DE DEUS, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MERCEDES APARECIDA DE DEUS. Filiação: AMAZOR MATTHOSO DE DEUS e PURCILIA RIBEIRO DE DEUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JESUS DE FREITAS. Filiação: NASCIMENTO JOSE DE OLIVEIRA e CALINA ANTONIO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

MARIA CRUZ DO PRADO, 72 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: AGOSTINHO RIBEIRO DO PRADO. Filiação: JULIO PEDRO CRUZ e VIRGINIA MACHADO CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:45h.

MARIA EMILIA RESNAUER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE RESNAUER. Filiação: FRANCISCO FAZOLARI e JOSEFINA CEVALE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARIA NEUSA SOUZA SILVA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIZ FERREIRA DA SILVA. Filiação: JOSE ROMEIRO FILHO e NELI RODRIGUES SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARIA SATURNINA MORAES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALICIO CARDOSO. Filiação: ARTUR CEZAR E MORAES e MARIA DE LOURDES CORREA CEZAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARLENE DAS GRACAS CORREA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILMAR FERREIRA LOURENCO. Filiação: ANTONIO CORREA e MARIA OLINDA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MIGUEL ANTENOR ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: GUARDIÃO. Cônjuge: ROSEMARI DE FATIMA RAMOS ARAUJO ( FALECIDA). Filiação: JOSE ARAUJO e ANA MARIA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 10:00h.

NOEMIA NICCO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO JOAO BATISTA NICCO. Filiação: CASEMIRO WICHINESKI e LUCIA WICHINESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ODETE FERREIRA BADUY, 97 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CARLOS GERALDO BADUY. Filiação: EURIDES DOMINGUES FERREIRA e MARIA ROSA DA LUZ SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ODETE SAMPAIO ERLICH, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ERLICH. Filiação: DIAMANTINO SAMPAIO e JOSEFA BATISTA FIM. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

ROSIMAR DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARIO JOSE DA SILVA e CELIA PATRICIO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.

RUTE DOS SANTOS GONCALVES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GONCALVES. Filiação: JOAQUIM DOS SANTOS e ROSARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 17:00h.

THEREZA DO MENINO JESUS FAIN KOLBE, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO FAIN e ROSA RENDAK FAIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 às 19:30h.