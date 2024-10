Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (04)

ACLAIR VANIA THURMAM, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: OSVALDO THURMAN. Filiação: ALAOR RIBEIRO SANTANA e CLAIDE MALUCELLI SANTANA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30h.

ADENIR DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: ERNESTO MACHADO e LIDIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:00h.

AIRTON DE JESUS, 80 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: NEUZA LOPES DE FREITAS. Filiação: ARLINDO RIBAS DE JESUS e GUILHERMINA SANTOS DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 15:00h.

ALICE MURAKAMI, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: NOBURU MURAKAMI e KIMIKO MURAKAMI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:30h.

ALTAIR JOAREZ RAZINI, 53 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO RAZINI e ZENAIDE MARQUES RAZINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 12:00h.

ALTAMIRA DE SOUSA FIGUEREDO, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARCOS VENZEL MESSIAS. Filiação: ALTINO GUEDES DE FIGUEIREDO e LAIRDE DE SOUSA FIGUEREDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:00h.

ANA ROSA DO AMARAL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CYPRIANO PERES DA ROSA e LUIZA RODRIGUES DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 15:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (04)

ANDRADINA BORGES SANTOS THOMASZECK, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CARLOS GIL THOMASZECK. Filiação: FIDELCINO LEMOS DOS SANTOS e MERCEDES BORGES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 11:30h.

ANTONIO DA CRUZ, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NORLEI SCHIER DA CRUZ. Filiação: ARISTIDES PEREIRA DA CRUZ e ALBERTINA KLANK CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

ARACILDO PINHEIRO DO NASCIMENTO, 54 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: NILCE DOS SANTOS GONCALVES DO NASCIMENTO. Filiação: MARIANO PINHEIRO DO NASCIMENTO e ELVIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

ASTA SCHAEFER KUGLER, 74 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: CHRISTIANO EGON KUGLER. Filiação: HARRY SCHAEFER e BENTA SCHAEFER. Sepultamento: A DEFINRI, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:00h.

CARMEN LUCIA TEIXEIRA GUSSO, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: IZALTINO JOSE GUSSO. Filiação: AMILTON TEIXEIRA e SEBASTIANA GONCALVES TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 10:30h.

CLEIDE RIBEIRO DO LAGO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA DO LAGO. Filiação: PAULO RIBEIRO e MARIA REGAZZO RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 15:00h.

DELAIR TEREZA TONIOLO, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: RUBENS TONIOLO. Filiação: MANOEL BATISTA DE CHAVES e ANAHIR MALINOVSKI DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:00h.

DIOCLEZIO ALEXANDRE MARTINS, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JAIR ALEXANDRE MARTINS e NAO CONSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 10:00h.

ELENI DE OLIVEIRA SANTANA, 82 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: FRANCSICO JOSE DE SANTANA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA e DEIJANIRA LIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:00h.

ELIZEU JOSE DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e FLORISBELA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

EUNICE DE OLIVEIRA PONTES DE MELO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE XAVIER DE MELO. Filiação: AGENOR DDE OLIVEIRA PONTES e MARIA PEREIRA PONTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 09:30h.

FRANCISZEK WEGRZYN, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRACEMA DA SILVA WEGRZYN. Filiação: ALBERTO WEGRZYN e CAROLINA WEGRZYN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (04)

GLEBERSON RICARDO ANTOS, 43 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FERNANDA CAROLINE DE LIMA. Filiação: RENIL DE OLIVEIRA SANTOS e OLINDA DIAS DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 5 de outubro de 2024.

GRACI TEREZINHA IUNG, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO IUNG. Filiação: DENORAR FERREIRA e SIDALIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 15:00h.

HEIDEMARIE HEIDERICH, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: KLARA ELISE HEIDERICH. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 10:00h.

ISABELA BENDER, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RENATO BENDER. Filiação: MIECZYSLAU PLOCHARRSKI e TERESA PLOCHARSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:00h.

ISMAEL MENDES, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARTINHO LUIZ MENDES e ROSA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 14:00h.

JOAO PAIXAO DE LARA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRANCISCO PAIXAO DE LARA e ESCOLASTICA FERREIRA DALAZUANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:00h.

JOAREZ VIRGOLINO AIRES, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AUSILIA MORES AIRES. Filiação: EMILIANO AIRES DIAS e MARIA VIRGOLINO AIRES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30h.

JOSE ALCIDES BONATO, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANA LUIZA GONCALVES BONATO. Filiação: BENJAMIM BONATO e MARIA BONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 09:00h.

JOSE ANTONIO FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: OSWALDO FERREIRA e NASTASIJA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:00h.

JOSE DE PAULA, 82 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: EUNICE VIEIRA DOS SANTOS DE PAULA. Filiação: JOSE SILVESTRE DE PAULA e FLORISBELA ROSA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 15:30h.

JOSE TEIXEIRA SOBRINHO, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA JOSE DA SILVA SOBRINHO. Filiação: RICARTE TEIXEIRA e MARIA NUNES TEIXEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 11:00h.

KARLA CRISTINA MIKA, 46 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JORGE ALVBERTO MIKA e DORALICE MIKA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM PARAISO- PONTA GROSSA PR, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

LEOSINA MACHADO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARIO MACHADO DA SILVA. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA JOANICO e LEONOR MARTINS JOANICO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de outubro de 2024 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (04)

LUCAS DIOGENNES DE OLIVEIRA FRONZA, 37 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALDONI MARIO FRONZA e MIRIAN FLORISA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 10:00h.

LUIS CARLOS DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ADONIAS MEDEIROS DA SILVA e MARIA DE LOURDES DE LIMA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 10:00h.

LUIS CARLOS SOARES, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RANDOLPHO CANDIDO SOARES e IRONILDES WENDHAUSEN SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:00h.

MANOEL DE LIMA ROBERTO, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IOLANDA CASSIANO ROBERTO. Filiação: BONIFACIO ROBERTO e FLORIZA QUERINA ROBERTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

MARCOS AUGUSTIM NOVAK, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSEMERI DO ROCIO FRANQUITO NOVAK. Filiação: FELIX NOVAK e ANNA ZAPPATZOLI NOVAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30h.

MARIA DE FATIMA ALVES DE CARVALHO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO DE CARVALHO. Filiação: JOSE VERGILIO ALVES e IRENE FERREIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA DOS SANTOS LIMA, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANTONIO JUNGLES DE LIMA. Filiação: MANOEL TEIXEIRA DOS SANTOS e CONCEICAO VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 13:30h.

MIGUEL PALUCHESKI, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADAO PALUCHESKI e ANGELICA PALUCHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 14:00h.

NATAIR FARIA SANTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO FARIA SANTOS. Filiação: JOSE ANTONIO DE FARIA e BRASILIA MENDES DE FARIA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

OTAIR LAURO DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARINA GOMES SANTOS. Filiação: NAO CONSTA e ANALIA VITORINO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 11:00h.

RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA. Filiação: AUGUSTINHO MORAIS e MARIA FERREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE BACABAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

RIVAIL PEREIRA DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARINEIA MAGALI SILVEIRA DA COSTA. Filiação: ABILIO PEREIRA DA SILVA e MARIA LUIZA NONATO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 11:00h.

RO PING HSIUNG, 81 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: CHEUH MUNG HSIUNG e TSE YU WONG. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

ROBERTO FERNANDES, 62 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Cônjuge: ELDA CRISTIANE BISSI. Filiação: RUBENS FERNANDES e VICTORIA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 10:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (04)

ROSANGELA BAHR, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSNI BAHR e ROSEMARI BAHR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 09:00h.

ROSELY DE FATIMA CARNEIRO GONCALVES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA DE JESUS GONCALVES e TEREZA MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

SIDNEI MARTINS, 58 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ERNESTO MARTINS e MARIA RODRIGUES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

SIDNEY GOMES, 54 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: DOMINGAS P GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 11:00h.

SONIA MARIA SKORA, 69 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: AMAURI CESAR SKORA. Filiação: JOSE SCHUARCA e BONIFACIA SCHUARCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

TARCISIO FRANCISCO FISTEL, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DO PRADO FISTEL. Filiação: JOAO FISTEL e LEONORA FISTEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

VAGNER MANSAN, 60 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Cônjuge: ADRIANA APARECIDA DURAN MANSAN. Filiação: WILSON MANSAN e THEREZA CARNEVALI MANSAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 11:00h.

YOSHIKO FURUDA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOSHIO FUKUDA. Filiação: KAMEYOSHI KAMEYAMA e ICHIYO KAMEYAMA. Sepultamento: CEMITERIO DE REGISTRO / SÃO PAULO, sexta-feira, 4 de outubro de 2024.

ZENILDA DE FATIMA SANTOS DE FRANCA, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDINEI LUIZ DE FRANCA. Filiação: ALDO JOSE DOS SANTOS e ZENI DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 08:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (04)

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!