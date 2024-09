Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (30)

ANA MARIA DE JESUS BRAZ, 77 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE DO CARMO BRAZ. Filiação: BENEDITO QUINTINO DA COSTA e MARIA PATROCINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:00h.

ARLETE CONCEICAO GODOI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUGENIO ALVES CONCEICAO e MERCEDES CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

AVELINO BATTAGLIN, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA MADALENA CARARO BATTAGLIN. Filiação: ALBERTO BATTAGLIN e LUIZA BATTAGLIN. Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

BENEDITA RIBEIRO CORREIA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO SOARES CORREA. Filiação: JOAQUIM RIBEIRO e MARIA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

CRISTINA GONCALVES DA ROSA, 67 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Cônjuge: MIGUEL GONCALVES DA ROSA. Filiação: CORNELIO DE QUADROS e JACIRA DE QUADROS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 29 de setembro de 2024.

DALIRA ROSA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CAETANO DA SILVA. Filiação: MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MATINHOS/PR., segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

DARIA PIVOTTO, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: HUMBERTO SOLEY. Filiação: DIONISIO PIVOTTO e VICTORIA BERTONCELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 10:30h.

DONATO RIBEIRO DE CAMPOS, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JOSEFINA. Filiação: JOSE RIBEIRO CAMPOS e FRANCISCA LIBERATO DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

EDITE GONCALVES DOS ANJOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e FIRMINA GONCALVES DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 21:00h.

EDMUNDO GORALEWSKI, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: REGINA SELBMANN GORALEWSKI. Filiação: ROSA GORALEWSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 29 de setembro de 2024 às 19:30h.

EVANGELINA BORINNI BASSETTI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO BASSETTI. Filiação: JOAO BORINNI e ANGELA PILAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 13:30h.

HELENA MARIA GUIMARAES DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO CIRILO GUIMARAES e ANA FERREIRA GUIMARAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

JACI COELHO ALVES, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO MARCOLINO ALVES. Filiação: ALVARO LAPA COELHO e ZITA DE SOUZA COELHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

JORGINA PINTO LETUINSKE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FLORIANO LETUINSKE. Filiação: JORGE ALVES PINTO e MARIA ALVES PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 29 de setembro de 2024 às 17:00h.

JOSE RAMOS SILVANO, 72 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: EDLA SILVANO. Filiação: JOAO JOSE SILVANO e ALMERINDA SILVANO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

JUAREZ ANTONO BORGES, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: REJANE SARAY BARBOSA LIMA. Filiação: JOSE OLEGARIO BORGES e MARIA ISABEL BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARA LUCIA CLARO DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR ODONTOLOGIA. Filiação: CANDIDO CLARO DOS SANTOS e MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 11:00h.

MARGOT DE BONI, 98 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: FIRMINO DE BONI. Filiação: ADOLPHO NAUJOKS e ADELAIDE ROSKAMP NAUJOKS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA CORREIA, 92 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JANUARIO MARINHO DOS SANTOS. Filiação: HORACIO SILVERIO CORREIA e MARIA SANTIAGO CORREIA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA JOANA FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 10:00h.

MARIA ROSEMARI OTTO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE OTTO e CLEMENTINA KRETZCHMER OTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

MARILDA DE OLIVEIRA VALLIM MOTA, 70 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: RUI MANUEL TAVARES MALEITAS MOTA. Filiação: RAUL XAVIER VALLIM e VALDECY OLIVEIRA VALLIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 14:00h.

MARILENE COSTA DAS NEVES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS PAVANELLI DAS NEVES. Filiação: NAO CONSTA e MARIA ROSA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARLENE DO ROSARIO DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ DE SOUZA (FALECIDO). Filiação: LUIZ VALENTIN DO ROSARIO e CATARINA DO ROSARIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 29 de setembro de 2024 às 21:00h.

OTILIO FERNANDES DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CALISTRO FERNANDES DA SILVA e GERALDA ANGELA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 15:00h.

ROSELI APPEL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCIO GUILHERME APPEL. Filiação: HERIBERTO ROSE e MARIA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 19:30h.

SANDRA ELIZABETE BARBOSA PEREIRA, 46 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: JOSE MARIA DE CARVALHO PEREIRA e MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

SERVINO SOBOLESKI, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS SOBOLESKI. Filiação: ANTONIO SOBOLESKI e MARIA SOBOLESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 10:00h.

SUELI GONCALVES DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA e PASTORINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 29 de setembro de 2024 às 19:00h.

WESLEY DANILO DOS SANTOS LOURENCO, 30 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: OLDIR LUIZ LOURENCO e TEREZINHA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

