Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 30/12/2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADAO APARECIDO LUIZ LOPES, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIANE APARECIDA LORENSETTI LOPES. Filiação: DIONISIO LOPES DE MATOS e MARIA DOMINGOS LUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ADILSON JORGE PADILHA, 63 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: VALTER DOS SANTOS PADILHA e NOEMIA JASPER PADILHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de dezembro de 2024 às 19:00h.

ALTAIR LEAL BARBOSA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ODETE LEINEKER BARBOSA. Filiação: ALMIRO LEAL BARBOSA e AUGUSTA FAGUNDES BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ANA MARIA DUARTE DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PROTOGENES DUARTE SILVA e ANA SABEL DUARTE SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 16:00h.

APARECIDA COSTA BERNARDES, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MARCELINO GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO MODESTO DA COSTA e ANTONIA PIRES DE GODOI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 21:00h.

ARNALDO BARBOSA, 52 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: NOEL BARBOSA e VERA LUCIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 10:00h.

BENEDITO CORREIA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA HELENA LACOUR SANTANA. Filiação: MAXIMIANO CORREIA e LIBERALINA PEREIRA CORREIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CARMELINA DE FRANCA ROCHA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANDIDO PEREIRA FRANCA e MARIA IZABEL DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

CLAUDINEI MIQUELANI, 52 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ELZIO MIQUELANI e EMILIA ROSA MIQUELANI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 10:00h.

CLEMILDA VERDAN DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JORDAO VERDAN e LUIZA MOZER VERDAN. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

CLEVERSON FRANCO DE SOUZA, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HELIO BONFIM DE SOUZA e LURDES BATISTA FRANCO DE SOUZA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

EDEGAR DOMBROWSKI, 85 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: DEOCELIA DOMBROWSKI. Filiação: ESTANISLAU DOMBROWSKI e IRACEMA DE FARIA DOMBROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

EDMILSON LUZ, 71 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Cônjuge: LIBANIA JUSTINA CAMPIOLO LUZ. Filiação: CECILIO DA LUZ e BENEDITA MARIA DE JESUS LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de dezembro de 2024 às 23:30h.

ELIABE DE OLIVEIRA, 32 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA e ALMERINDA ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ELZA MANFREDINI, 71 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE FRANCISCO VILKAS e MARIA FRANCISCA VILKAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

EVANDRO TROLEZ, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MIRENA VAUNA TROLEZ. Filiação: ALCINO TROLEZ e BENEDITA JARDIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 09:20h.

GLADIMARTH ALEXA VILLALBA ACOSTA, 4 ano(s). Filiação: JONATHAN ALEXANDER VILLALBA MARTINEZ e ALOANDRA JOSEFINA ACOSTA ACOSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:00h.

IOLANDA RODRIGUES LIMA, 81 ano(s). Profissão: CORTADOR(A). Filiação: GENEROSO OCTAVIO SOBRINHO e OTILIA RODRIGUES MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 16:00h.

JESUINO MOLINA, 75 ano(s). Filiação: GINES MOLINA e TEREZA ZILOTTI MOLINA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

JOAO GABRIEL FELIPPE, 86 ano(s). Cônjuge: ANA HIURKO FELIPPE. Filiação: GERALDO GABRIEL FELIPPE e MARIA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de dezembro de 2024.

JOAO JAVOROSKY, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: BERNADETE JACOSKI JAVOROSKY. Filiação: ANDRE JAVOROSKY e APPOLONIA JAVOROSKY. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 15:00h.

JOAO QUIRILOS ASSIS, 89 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: JOSE QUIRILOS ASSIS e RAJAH QUIRILOS ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 09:00h.

JURACI COELHO RIBAS, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: TANCREDO COELHO RIBAS e ANNA CHABAN RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

KEVIN RUAN GONCALVES DA SILVA, 19 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANDREA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

LETACIO SIMOES DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSA BONFIM DE SOUZA. Filiação: JOSE SIMOES DE SOUZA e JOANA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 11:00h.

LOURY SIZENANDO RAMALHO, 92 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: IVONETE TEREZINHA ROSA RAMALHO. Filiação: JOAO RAMALHO e CECILIA RAMALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:00h.

LUCIA HORST CALLUF, 83 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: BALDOINO HORST e ELZA CARDOSO HORST. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 14:00h.

LUIZ CARLOS STRESSER, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE STRESSER e MARIA DE LOURDES KOLESKI STRESSER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

LUIZ CESAR MIGDALSKI, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALINE TEREZINHA SALLES MIGDALSKI. Filiação: LUIZ MIGDALSKI e ANA RITA MIGDALSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 13:00h.

LUIZ FERNANDO ZILLI, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA SOCORRO DA SILVA. Filiação: JOAO ZILLI e MARIA ZILLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:00h.

LUIZ VANDE PRESTES DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA IVONETE COSTA. Filiação: MIGUEL PRESTES DE SOUZA e MARIA LUIZA WAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUIZA RAMOS, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: IGNACIO LUPERCIO RAMOS e BIZILINA BRASIL RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 13:00h.

MAITE GABRIELLI PADILHA DOS SANTOS, 1 mes(es). Filiação: WILSON CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR e LETICIA FERREIRA PADILHA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

MARCOS AURELIO SIEBEN, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVAL DO CARMO SILVA e ARLETE DOS SANTOS SIEBEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

MARIA MADALENA FERREIRA TERENCIO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALMEIDA TERENCIO. Filiação: CEZEFLOR FERREIRA DA CRUZ e MARIA ROSA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARILVA FERREIRA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARLI TERESINHA GHION, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO GHION NETO. Filiação: EMIDIO FAVERO e CECILIA GERMANO FAVERO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MARLY APARECIDA DE OLIVEIRA FAGUNDES, 64 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOVINO JOSE DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 10:00h.

MARYAM BASSEM NASSER, 7 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: BASSEM NASSER NASSER e ROMANA MOHAMAD ABBAS. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DOS MULÇUMANOS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

NEUZA LOURDES LEITE, 66 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: JOSE RANCISCO LEITE e CECILIA BARBOSA DE MELO LEITE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 15:00h.

OSVALDINA BARROS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO BARROS. Filiação: JOAO PEDRO VARELLA DA SILVA e ANALIA SEBASTIANA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 15:00h.

OSWALDO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: BERNADETE GLODZIENSKI. Filiação: JOAO DE SOUZA e MARIA CABRAL DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 11:00h.

PAULO HENEQUIM, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSALINA DOS SANTOS HENEQUIM. Filiação: HENRIQUE HENEQUIM e NAIR HENEQUIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

PAULO RAMOS DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA e MARIA DE LOURDES. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 16:30h.

RAIMUNDO BARRETO DO AMARAL, 70 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: OLIVERIO BARRETO DO AMARAL e IRACEMA GABRIELA BARRETO DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ROQUE ANTONIO FERNANDES, 78 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ORTENCIO ANTONIO FERNANDES e MARIA FRANCISCA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 11:00h.

SERGEI DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) PRODUÇÃO. Filiação: GIL DE SOUZA e ARIELBA PROHMANN DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 13:00h.

SOLANGE MARQUES DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL MARQUES DA SILVA e JUDITE MARQUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 15:00h.

VILSON MIGUEL ABRAO, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRACI MARIA ABRAO. Filiação: MIGUEL ABRAO e MARTA PRIOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de dezembro de 2024 às 14:00h.

WALTER LUIZ, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO LUIZ MARTINS e ANDRELIINA LUIZ FORTUNATO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 às 16:00h.