Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (19)

ADORACY COSTACURTA VIEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTACILIO VIEIRA. Filiação: JOAO COSTACURTA e MARIA DA LUZ CECON COSTACURTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 14:30h.

AIRTON ANDRIOLA, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GLADIS MARI ANDRIOLA. Filiação: LUIZ ANDRIOLA e CONCEICAO ANDRIOLA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:30h.

ALBERTO IRENEU PUPPI, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: UBALDO PUPPI e EDI EMA SACCHELLI PUPPI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 19 de agosto de 2024.

AMALIA DONAISKI, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BONIFACIO DONAISKI. Filiação: JOSE KSOVSKI e ANASTACIA PIONTEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 09:00h.

ANA BARBOSA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NOEL LEITE. Filiação: ANTONIO VANUTE DA SILVA e MARIA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 10:00h.

ANDRE RAYMOND GUIGUE, 94 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NADIR DE JESUS GUIGUE ( FALECIDO). Filiação: JOSEPH GUIGUE e GERMAINE DOBIGNY GUIGUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 15:00h.

ARIETTE GOMES, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCO GOMES JUNIOR e MARIA ENCARNACION GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de agosto de 2024 às 16:00h.

BENTO ROSA JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARINA CORREA ROSA. Filiação: BENTO ROSA e LUIZA DE LOURDES SOUZA ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:00h.

CELIA GUIMARAES MARANHO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SIMIONI MARANHO. Filiação: RENATO GUIMARAES e IOLANDA BASSI GUIMARAES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:30h.

CELSO CARLOS CARON, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ADAIR DE OLIVEIRA ENES CARON. Filiação: IVO VITAL CARON e ROSA BLACHOWSKI CARON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 18 de agosto de 2024 às 11:00h.

ENALVA CORREIA ROCHA, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: HELIO DA SILVA ROMA. Filiação: MANOEL ROCHA e ADALGISA CORREIA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:00h.

EZILDA DO ROCIO PINTO, 69 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: MANOEL PINTO e ELI CLARA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:30h.

GERALDO MOREIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANTONIA DIAS DOS SANTOS. Filiação: HERCULANO MOREIRA e MARIA RODRIGUES DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 13:30h.

GIOVANNI IBRAHIN DA SILVA SANTOS, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR ACABAMENTO. Cônjuge: LINDACIR RODRIGUES. Filiação: JOAO IBRAHIN DA SILVA SANTOS e BENEDITA DE JESUS DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 18 de agosto de 2024 às 16:00h.

GISELA BOHNEN, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALBERTO BOHNEN. Filiação: MATHIAS BARBIAN e ANTONIA MALVINA BARBIAN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:00h.

GREGORIO FRANCISCO DE PAULA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: TEREZA ANTUNES DE PAULA. Filiação: PEDRO FRANCISCO DE PAULA e VIDAMINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:00h.

HELIO PAZZINI, 86 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: AVELINA SANCHES PASSINI. Filiação: RICARDO PAZZINI e VICENTINA VERISSIMO PAZZINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:00h.

HERMEVILE MARIA ALVES, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR JOSE ALVES. Filiação: BIBIANO LOPES DE MACEDO e BARBARA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 15:00h.

IZABEL INES VIEIRA, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LOURIVAL OLIVEIRA DE ARAUJO. Filiação: JOSE LINO VIEIRA e LAURA WALTER VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de agosto de 2024 às 15:00h.

IZAURA SAUDE BONIATTI JAROS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO JAROS. Filiação: VITORIO BONIATTI e MARIA CASAGRANDE BONIATTI. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024.

JANETE DINO DOS SANTOS MENDES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBIRATAN JOSE MENDES ( FALECIDO). Filiação: ALVARO DINO DOS SANTOS e JUDITH IRENE RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 10:00h.

JESUS JOSE RIBEIRO, 95 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO JUSTINO RIBEIRO e VIRGINIA AMELIA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 11:00h.

JOAO BATISTA DA LUZ, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CREUZA MICHELINO DA LUZ. Filiação: VALENCIO PINTO DA LUZ e DEOLINDA DA LUZ NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 09:00h.

JOAO OSNI SCHROEDER, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NIVIA EMILIA SCHROEDER. Filiação: EMILIO SCHROEDER e OLGA SCHROEDER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 19 de agosto de 2024.

JOAQUIM DANIEL DA COSTA, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA COSTA. Filiação: MARIANO DANIEL DA COSTA e MARIA JOAQUIM BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOSE LOURENCO FIGUEIRA ANDRADE, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: INES KRAVETZ FIGUEIRA ANDRADE. Filiação: MANOEL LOURENCO DE ANDRADE e MARIA FIGUEIRA ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSEFA DE AMORIM FERREIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA. Filiação: JOSE FRANCISCO DE AMORIM e ANTONIA MARIA DE AMORIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 14:00h.

JULIO CARVALHO DE SANTANNA, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS DE LIMA SANTANA. Filiação: MANOEL VICTOR SANTANNA e AZIMIRA CAMARGO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 10:00h.

JULIO RECCO, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRENE RODRIGUES RECCO. Filiação: RAIMUNDO RECCO e LUIZA MATHEUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de agosto de 2024 às 17:15h.

JURACEMA SCHNEIDER, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: HENRIQUE SCHNEIDER e AMABILE SCHNEIDER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 18 de agosto de 2024.

JUSSARA DE FATIMA SILVA FURTADO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ ANTONIO BREDON FURTADO e THEREZA FLORINDA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 18 de agosto de 2024 às 16:30h.

JUVALDINO LIMA MACIEL, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EMILIA FURMAN MACIEL. Filiação: JOSE MACIEL PORTELA e ALMERINDA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:00h.

LAUDILINA DA SILVA SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCINO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA e CRISTINA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 10:00h.

LUCIA TANER FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURENCO ROQUE FERREIRA. Filiação: FREDERICO TANER e HERTA KERK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUIZ BATISTA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DOS SANTOS BATISTA. Filiação: GINO BATISTA e AVELINA BATISTA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 18 de agosto de 2024 às 16:30h.

LUIZ CARLOS DE JESUS DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SONIA APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e JOVINA DE CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARCO ANTONIO DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JUVENEZA DE FATIMA DE LIMA SANTOS. Filiação: ANTONIO BISCAIA DOS SANTOS e ROSA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA ANGELICA DE MORAIS, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: LAURO DE SOUZA MORAIS e ANEZIA LOPES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 09:30h.

MARIA DO CARMO MASSANEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCILIO HACKE MASSANEIRO. Filiação: JOSE SOARES FRAGOSO e PERCELHANA MAIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA DOS SANTOS CAMPOS, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE CAMPOS JARDIM. Filiação: JOAQUIM FRAGA SANTOS e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 18 de agosto de 2024 às 12:00h.

MARIA NAZARE DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: BENEDITO JUSTINIANO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAQUIM MARCULINO DE SOUZA e MARIA BENEDITA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 19 de agosto de 2024.

MAURICIO CARLOS DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: PEDRO SERGIO PEREIRA DA SILVA e MARIA GUILHERMINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de agosto de 2024.

MAURICIO PAZZINATTO, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANA SUELI WEINHARDT PAZZINATTO. Filiação: JOSE PAZZINATTO e LEONDINA SERA PAZZINATTO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:00h.

MICHELE DURIGAN DE LIMA, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MARILUZ DURIGAN DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 15:00h.

MITSUO MORIKAWA, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: APARECIDA MORIKAWA. Filiação: JUKESHIRO MORIKAWA e DAI MORIKAWA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 11:00h.

OLIVIA MORAES GAVELIK, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ATAIDE GAVILIKI. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS MORAES e MARIA ROSA DOS SANTOS MORAES. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:00h.

SANTINA SILVA DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO APARECIDO DE SOUZA LIMA. Filiação: JOSE HONORATO DA SILVA e SEBASTIANA PIMENTEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 13:00h.

SILVANA FORBECK DE MORAIS, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ ANTONIO DE MORAIS. Filiação: RENATO FORBECK e IVETE MARQUES FORBECK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 10:30h.

TEAIR PEDRINA MARQUES CAMARGO, 77 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTENOR GOMES CAMARGO. Filiação: MARIA ANTONIA MARQUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 15:00h.

TERESA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRONIR PEDRO DE SOUZA. Filiação: ABDO EISCH e IRACEMA C EISCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:30h.

TEREZINHA DO NASCIMENTO VIEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ENEVALDO VIEIRA. Filiação: EUCLIDES PEREIRA DO NASCIMENTO e TONERCINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 10:00h.

VALDECIR BZUNEK, 58 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: OSWALDO BZUNEK e SELMA ESTER BZUNEK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 16:30h.

ZULMIRA MACHADO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MACHADO. Filiação: PEDRO MACHADO e LUCIDIA MARCIAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 17:00h.

