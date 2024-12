Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (16)

ADELSON DAMASCENO SANTOS, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SHIRLEY FORTES SANTOS. Filiação: ORLANDO CARVALHO SANTOS e MARIA BERNADETE DAMASCENO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 17 de dezembro de 2024.

ADILSON COSTA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSWALDO COSTA e MARIA OLIVIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ALICE FRANCO CORDEIRO, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO REINALDO CORDEIRO. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA FRANCO e BALBINA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ANA MARIA VAZ DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: USIRES GUIMARAES. Filiação: MATHIAS VAZ DOS SANTOS e PAULINA MONTEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ARILDE COSTA SABINO, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE ANDRADE SABINO e CARMINA COSTA SABINO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

ARLETE VAZ PADILHA RIBEIRO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR. Filiação: DARCI VAZ PADILHA e LEDASLAWA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ASTERIA MARA CALVETTI, 64 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: MOZART CALVETTI e DINAH GABRIEL CALVETTI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CRISTOFER LEANDRO FESTA, 38 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: LAERCIO ANTONIO FESTA e JUSSARA DE FATIMA FESTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DECIO CARLOS STURM, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: HENRIQUE AFFONSO STURM e IVONA STURM. Sepultamento: (MAL.CÂNDIDO RONDON) MUN DE MAL CÂNDIDO RONDON, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:30h.

DILMA TREVISAN SILVA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ZAQUEU CONNOR SILVA. Filiação: ALCIDES TREVISAN e LEONIRDA PRESCILLA TREVISAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 10:00h.

EMILIA COUTINHO CAMPOS, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: EUZEBIO DE SOUZA CAMPOS. Filiação: MANOEL MARTINS COUTINHO e CONCEICAO MARIA TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

ENY BRUSTOLIN, 97 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOSE BRUSTOLIN e LUIZA CICARINO BRUSTOLIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

ESTEFANIA HIRT, 81 ano(s). Cônjuge: ELIVIR JOSE HIRT. Filiação: BAZILIO KOVALHUK e KSEMIA KOVALHUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 10:00h.

FRANCISCA MACHADO VICENTE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL VICENTE. Filiação: BOAVENTURA BARNABE MACHADO e ARSINA VIEIRA DE FRANCA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 11:30h.

GISSELE CRISTINE DOS SANTOS OLIVEIRA, 29 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA e ANA ALVIRA DE OLIVEIRA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 15 de dezembro de 2024 às 16:30h.

GUIZARDO MASCARELLO, 58 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: OCTAVIO ANTONIO MASCARELLO e ROSA FRISN MASCARELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 20:00h.

IVONE DE BRITTO, 50 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: BERNARDO DYBAS STSBACH e FRANCISCA DYBAS STABACH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

JOAO MARIA TAQUES, 78 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOSINO ASSUNCAO TAQUES e IGNEZ XAVIER TAQUES. Sepultamento: SÃO SEBASTIAO, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

JOAQUIM GONCALVES, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DA SILVA GONCALVES. Filiação: ERMINIO GONCALVES e VIRGILINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOSE BARBOSA, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MARIA BARBOSA e DELEUZA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

JURANCA MENDES LINO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO LINO e BEATRIZ MENDES LINO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 13:00h.

JUREMA ZIMMER, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO RENATO CAVALLI ZIMMER. Filiação: DORIVAL VAZ e MARIA DAS DORES PIRES VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 11:00h.

LENIA MONTEIRO MORAES, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Filiação: JOSE BIAGINI MORAES e THEMYRA MONTEIRO MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 15:00h.

LEONICIA DA ROSA TEIXEIRA, 78 ano(s). Filiação: JESUINO ANTUNES TEIXEIRA e AMELIA DA ROSA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 13:30h.

LUCIA LUIZA MOCELIN, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ADAO MOCELIN e ANNA LUCCA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 11:00h.

LUCIANITA CHEROBIM TROMBINI, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ITALO FERNANDO TROMBINI e LUCIA CHEROBIM TROMBINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

LUDOVICA REDMERSKI LANDIOSI, 86 ano(s). Cônjuge: JOAO LANDIOSI. Filiação: JOAO REDMERSKI e SOFIA REDMERSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

MARIA DE LURDES VELOSO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE BARBOSA DA SILVA. Filiação: JOSE DOMINGOS VELOSO e OLANDA MARIA SIQUEIRA VELOSO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARIA DO CARMO ANDRADE, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL GONCALVES DE ANDRADE e MAGARIDA DO CARMO ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FURMAN DA SILVEIRA. Filiação: MANOEL FERREIRA e ALICE FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

MARIA MURIANA ALHER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ALHER. Filiação: JOSE MURIANA e HELENA MONTANHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 11:00h.

MARIA ROSA DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: WILFRIDO ROSENDO DE OLIVEIRA. Filiação: VITOR MANOEL ROSA e MARIA ZELNER ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARILENE BONATO REDA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MUSTAFA MOHAMAD REDA. Filiação: JOAO BONATO SOBRINHO e REGINA BERTOJA BONATO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARIO ELOI DA SILVEIRA, 67 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: FRANCISCO NUNES DA SILVEIRA e ANGELINA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de dezembro de 2024 às 11:00h.

MARISA DO ROCIO BORGES, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARCOS GABRIEL BORGES. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e IONE FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 11:30h.

MONICA CADANOS WLODKOWSKI, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BOLESLAU WLODKOWSKI. Filiação: JOAO CADANOS e ANA CADANOS. Sepultamento: PAULO FRONTIN/PR, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 18:00h.

NOEL DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: IDIOMAR ALVES PEREIRA SILVA. Filiação: GERALDO DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:00h.

OLINDA RIGO COSTA, 81 ano(s). Filiação: RAUL RIGO e LAZARA APARECIDA RIGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 17:00h.

OLIVIO DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Cônjuge: ROSE MARY DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO DE OLIVEIRA e IRACEMA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 15:30h.

ORLINDA LUIZ DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA e JACINTA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ROBERTO CARLOS POLINA, 57 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: ONORINO LUIZ POLINA e ALBA POLINA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ITAPOA, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ROSANGELA DE FATIMA SILVA DIAS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELFINO DIAS FILHO. Filiação: AMILTON SILVA e MARIA ODETE FERREIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ROSI MERCIA TOSIN, 74 ano(s). Filiação: ANGELICO TOSIN e GEMA AIROSA TOSIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 15:00h.

SERGIO BORA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EMILIA BORA. Filiação: LEOPOLDO BORA e CATARINA BORA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 13:30h.

SILVETE BONAT, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ALBERTO ALMEIDA HAGGE. Filiação: NERY BONAT e EDITH OLGA BONAT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 15 de dezembro de 2024 às 18:00h.

SIRLEY TERESINHA DE FATIMA FUSIK, 70 ano(s). Filiação: JOAO PINTO DOS SANTOS e JOSEFINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 16:00h.

TAMIS PIZZATO DA CUNHA, 44 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: EMIR CALLUF FILHO. Filiação: CELIO ROSA DA CUNHA e MARIA LUCIA PIZZATO DA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.

TEREZA BETIM DO PRADO, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Filiação: PEDRO BETIM DO PRADO e ANA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de dezembro de 2024 às 16:30h.

VANDERLEI FRANCISCO SERAFIM, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO SERAFIM e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 14:00h.

YOSHIKO WAKUDA IGARASHI, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FUMIYA IGARASHI. Filiação: UTARO WAKUDA e SAKO WAKUDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 13:00h.

