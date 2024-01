Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (15)

ABELINA JULIAO NASCIMENTO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIVALDO NASCIMENTO. Filiação: EUCLIDES JULIAO e ROSA MARIA SOUZA JULIAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ADAIR APARECIDA GANTZEL, 78 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: WALDEMAR GANTZEL. Filiação: NATHANAEL BORGES DE MACEDO e NAIR RIBAS BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO CEZAR DE QUADRA, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIMARA QUADRA. Filiação: ANTONIO JOAO DE QUADRA e CECILIA TOLL DE QUADRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO VITOR LOPES, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE VITOR e ANA IZABEL LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ARIETE ELIAS DE MIRANDA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY FERNANDO DE MIRANDA. Filiação: ARY ELIAS e IVALDETE THEREZINHA ELIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ARMANDO ZELAK, 85 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: IZOLDE ZELAK. Filiação: CONSTANTE ZELAK e RUDOLFA ZELAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CARLOS JOSE MELLO DOMINGUES, 54 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: ANA JULIA SANTOS DE JESUS DOMINGUES. Filiação: ONANCIO JOSE DOMINGUES e JACIRA DE MELO DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CLAUDETE SITORSKI, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: EUGENIO SITORSKI e MADALENA SITORSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

CLAUDINEIA FLOR DA SILVA CELESTINO, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCIO CELESTINO. Filiação: e ELZA FLOR DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ELIETE JOANA OHLSEN, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EDMUNDO HAISI e ANA KRAINSKI HAISI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ELISABETE MARIA CAVALLI COSTA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVALCAVALLI COSTA e LEOCADIA ANTONIA CAVALLI COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ELIZABETH GONCALVES CORDEIRO OLIVEIRA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO OLIVEIRA SILVA FILHO. Filiação: BENEDITO GONCALVES CORDEIRO FILHO e TEREZA GONCALVES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ITAMAR CONRADO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAQUIM CONRADO DA SILVA e BENEDITA INGRACIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOAO BATISTA MORAES, 65 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: ANTONIO MORAES e MARIA DA LUZ MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

JOSE GOMES DE SANTANA, 86 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ANTONIO JOSE DE SANTANA e ANA MARIA DE SANTANA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 14 de janeiro de 2024.

JULICA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI VICENTE DA SILVA. Filiação: JOAO CARNEIRO DE MELO e MARIA ROSA FELIX DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JULIO CEZAR MARTINS CARDOSO, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: SUZANA REGINA CARDOSO. Filiação: ALCIONE GEHMS CARDOSO e IVONE MARTINS CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JUSSARA DO ROCIO DO PILAR KOSNY, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ARNALDO KOSNY. Filiação: SIDNEY DO PILAR e NILZA TOLEDO DO PILAR. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 14:00h.

KAYSLON FRANCISCO GONCALVES LIMA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANDERSON GONCALVES LIMA e LINDERSEN GONCALVES MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

LAERCIO ANTONIO DUARTE, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MATILDE MARIA NEVES DUARTE. Filiação: ALMERINDO HENRIQUE DUARTE e ODETE MARIA DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEANDRO DE ALMEIDA LEITE, 30 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: EDSON MARCIO LEITE e SILMARA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LEIVA DE FATIMA EDMUNDO, 46 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: VALERIO EDMUNDO NETO e MARIA DAS DORES NETO. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

LUIZ CARLOS NACIF DE FREITAS, 77 ano(s). Cônjuge: IARA PISSEPTTI POLIDORO. Filiação: ELPIDIO ANDRADE DE FREITAS e MARIA NACIF DE FREITAS. Sepultamento: CREMATORIO LUTO CURITIBA, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

LUIZ FERNANDO MICHELENA, 82 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MAGDA SUZANA BOSITO MICHELENA. Filiação: ROBERTO PEDRO MICHELENA e CECI MICHELENA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA DE LOURDES BEREZUKI, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ODIVONZIR VIEIRA BEREZUKI. Filiação: MIGUEL ALVES FERRERIA e LUIZA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES DE CAMPOS STOPPA, 81 ano(s). Cônjuge: ANEZIO STOPPA. Filiação: GUMERCINDO PINHEIRO DE CAMPOS e MARGARIDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

MARIA LUCIA VIANNA DIAS, 74 ano(s). Cônjuge: SERGIO ANTONIO OLIVEIRA DIAS. Filiação: JOAO XAVIER VIANNA e JUSTINA GIGLIO VIANNA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

MARIA MAXIMIANO DE SOUSA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO SOARES DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM MAXIMIANO DE OLIVEIRA e SANTA CHIERICATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

NAIR FERMINO DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO FERMINO DE LIMA e MARIA PEDROZO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ODAIR AGOSTINHO ERCOLE, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA LIONE OLIVEIRA ERCOLE. Filiação: MARIO ERCOLE e MARIA REGINA DA COSTA ROSA ECOLE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 11:30h.

ONILDA DA SILVA MENEGASSI, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LINDOLFO DUTRA DA SILVA e DORVALINA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

PALMINONDAS DE ANDRADE, 69 ano(s). Filiação: CLEMENTE PAULO DE ANDRADE e JOANA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

ROSA TABORDA, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO LOURENCO TABORDA. Filiação: BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA e DORALICE VIDAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 16:30h.

