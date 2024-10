Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (14)

ACYR PEDROZO, 90 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ULYSSES PEDROZO e PURCINA PEDROZO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 09:00h.

ADALY SCHELBAUER SCHUTESKY, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WENCESLAU MIGUEL SCHUTESKY. Filiação: FRANCISCO SCHELBAUER e MARIA LOURENCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

ADELAIDE ZASATZKI BARETTA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PRIMO ANGELO BARETTA. Filiação: LADISLAU ZASATZKI e JOANA ZASATZKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 11:30h.

ALDAIR PEREIRA DIMA NUNES, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: SEBASTIAO SILVA NUNES. Filiação: BRASILINO PEREIRA LIMA e CARLINDA MATILDE PLINIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

ANDERSON GUSTAVO LOURENCO MACHADO, 34 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE LOURENCO MACHADO e JOANA DO PILAR MACHADO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO BARNABE SOBRINHO, 92 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: FLORINDA COSTA SOBRINHO. Filiação: SALVATINO BARNABE SOBRINHO e BENEDITA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de outubro de 2024 às 17:00h.

APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: NEUZA PEDROSO DA SILVA. Filiação: ALBINO RODRIGUES DA SILVA e MARIA ESMERIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

CARLOS SIRO PEREIRA, 71 ano(s). Profissão: CABISTA. Cônjuge: SUELI DO ROCIO PEREIRA. Filiação: PEDRO PEREIRA e GLORINHA BATISTA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 13:00h.

DALVA MATTOS DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR GOMES DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO FERNANDES DE MATTOS e PALMYRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de outubro de 2024 às 16:30h.

DANIELE FABIANE TEIXEIRA, 42 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: MARILENE TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM SAUDADE – TELEMACO BORBA/PR, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

DARCILIA VIEIRA ALVES RUYBAL, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDUARDO ALVES RUYBAL. Filiação: BENEDITO VIEIRA DE PAULA e SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

EUNICE GUEDES GRIGOLETTI, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ROGERIO ALBANO GRIGOLETTI e LILIA GUEDES GRIGOLETTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 10:00h.

EVERTON TABORDA DOMINGUES DA LUZ, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: VALDECIR JOSE DOMINGUES DA LUZ e LUCIA TABORDA DE ALELUIA. Sepultamento: MUN. SÃO JOÃO BATISTA- CAMPINA GRANDE DO SUL – PR, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

FLORIAN REICHHARDT, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HELENE REICHHARDT. Filiação: JOSEF REICHHARDT e MADDALENA REICHHARDT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

GENI SALETES GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO GONCALVES. Filiação: JONAS PIO CHAGAS e MARIA DAS CHAGAS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 14:00h.

GIDEONI BARBOSA DOS ANJOS, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA BARBOSA DOS ANJOS. Filiação: JOSE BARBOSA DOS ANJOS e ISABEL RODRIGUES DE MIRANDA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 15:00h.

JOAO LUIZ AZAMOR, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELISIANE MARIA DE MELO AZAMOR. Filiação: JOVINO MENDES DE AZAMOR e DORALICIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 13:30h.

JOSE COLERE, 88 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: CONEGUNDA COLERE. Filiação: ANTONIO COLERE FRANCO DA CRUZ e ERVINA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:00h.

JOSE DOMINGUES, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ERCI MARIA MIRANDA. Filiação: MANOEL CANDIDO e HYGIMA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

JOSE PEREIRA COELHO, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NADIR CARDOSO COELHO. Filiação: APRONIANO AUGUSTO COELHO e ALICE PEREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:30h.

LAZARA TEIXEIRA DA LUZ LUCCA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORESTES AMADEO LUCCA. Filiação: BENEDITO TEIXEIRA DA LUZ e BELARMINA TAVARES DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

LUIZ DE OLIVEIRA MATTOS, 79 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Filiação: LUIS GONCALVES DE MATTOS e NOEMIA DE OLIVEIRA MATTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de outubro de 2024 às 18:30h.

LUIZA GUERRA BRANCO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER MOREIRA BRANCO. Filiação: AMADEU GUERRA e MARIA GUERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARCOS BENEDITO DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JAIME BENEDITO DA SILVA e MARISTELA APARECIDA NOGUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

MARCOS HENRIQUE PETRY, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO JOSE PETRY e MARLUCE MARIA PITZ PETRY. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA ANTONIETA CHOCAIR LUSECHEN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASEMIRO LUSECHEN. Filiação: MANSUR CHOCAIR e JULIA CHOCAIR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 13:00h.

MARIA BUKNER MENDES, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DIRCEU MENDES. Filiação: FELIPE BUKNER e VERONICA BUKNER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

MARIA CONCEICAO DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL BISPO DA SILVA. Filiação: JOAO PEREIRA BATISTA e IDALINA CONCEICAO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

MARIA DE LURDES ROCHA AMARAL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO FRANCISCO AMARAL. Filiação: EUGENIA ZALUSKI ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 10:00h.

MARIA FATIMA ESMANHOTO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO BONILHA CARNEIRO. Filiação: AMADEO ESMANHOTO e TERESINA ERCOLE ESMANHOTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA SUNIGA ROSA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO MARQUES ROSA. Filiação: FRANCISCO SUNIGA MARTINS e ELVIRA DASSIE SUNIGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

MARIA WESSLER BROTTI, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS BROTTI. Filiação: BENO WESSLER e MARGARIDA WESSLER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:00h.

NEUSA BORDIN HARRES DE GODOY, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON PIRE DE GODOUY. Filiação: WALDEMAR HARRES e MERCEDES BORDIN HARRES DE GODOY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de outubro de 2024 às 16:30h.

OLIVIA IZABEL BREM, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BREM. Filiação: ELIZIARIO CANDIDO ROSA e IZABEL DA SILVA ROSA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 08:00h.

PEDRO HERCULES, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AURORA CAMPANER HERCULES. Filiação: JOAO ANTONIO HERCULES e MARIA VLECHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 11:00h.

SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: CREUZA MARIA DA SILVA. Filiação: DIVINO ANTONIO DA SILVA e RITA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

VALDIRENE ALMEIDA SARTORI DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLESIO GOMES DA SILVA. Filiação: IRONDINA ALMEIDA DE MORAES SARTORI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 16:00h.

VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA MADALENA DOS SANTOS. Filiação: MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 10:30h.

VANDA PEREIRA DE MORAES, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ESTEVAM PEREIRA DE MORAES e NALIA QUINTILIANO DE MORAES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 13:00h.

VANDERLEI RIBAS CAMARGO, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RITA DE CASSIA CAMARGO. Filiação: IZALTINO JOSE DA SILVA e ODARTIVA DE OLIVEIRA FAGUNDES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 10:00h.

VARCILIO VALENTIM DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ELIZABETH ROCIO DOS SANTOS. Filiação: ZULMIRA VALENTIM DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO DIAMENTE DE MANDIRITUBA /PR, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

VICTOR KITIZIG BATISTA, 21 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: CLODOALDO BATISTA e KARINA DE OLIVEIRA KITIZIG. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 15:00h.

WANTUIR FELIX DE ABREU, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CECILIA MENDES DE ABREU. Filiação: DAVID FELIX DE ABREU e ESMERIA TEIXEIRA DA CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 11:00h.

WILMA SETSUCO HIGUTI, 69 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Filiação: MUTUZI HIGUTI e KIRIE HIGUTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

