Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 09/12/2024

ALGEMIR FELIX DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: ANESIA SCISLOWSKI DE OLIVERA. Filiação: LAURO FELIZ DE OLIVEIRA e MARCILHA BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ALZIRA RODRIGUES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PIO RODRIGUES e FRANCISCA DE SOUZA PORTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.

ANNITA PERCEGONA DO VALLE, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO SILVEIRA DO VALLE. Filiação: BORTOLO PERCEGONA e HELENA PERCEGONA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MERCEDES FURLAN DE OLIVEIRA. Filiação: SILVERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA TULIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.

ARI FRANCISCO FERST, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: EVERLI HOMAN FERST. Filiação: PEDRO FERST e MARIA DE LOURDES FERST. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ELIAS PEREIRA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Cônjuge: FORTUNATA PESSOA DE JESUS. Filiação: CLEMENTE PEREIRA DE SOUZA e FORTUNATA PESSOA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ELVIRA SYLVIA MARIA KMIECIAK, 93 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: NIKOLAUS LEO KMIECIAK e LUDMILLA KMIECIAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ENIO CUNHA, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AIDIR DA LUZ CUNHA. Filiação: MANOEL EUGENIO DA CUNHA JUNIOR e JOVITA ALINE BASTOS CUNHA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 15:00h.

GILMAR LIMA AMARAL, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ELIANA BUENO AMARAL. Filiação: ODILON AMARAL e IVONI LIMA AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 10:00h.

IVONE GRABOSKI GARCIA, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JOAO FRANCISCO GARCIA. Filiação: JOSE SOARES GRABOSKI e CATARINA CASAQUEVIETESKI GRABOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 8 de dezembro de 2024 às 14:00h.

JOAO MARIA LOURENCO CLACO, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARILENE DA SILVEIRA COLACO. Filiação: MANOEL COLACO e AMBROZINA LOURENCO PIMENTEL. Sepultamento: CEMITERIO DE BARCELONA LAPA, domingo, 8 de dezembro de 2024 às 16:30h.

JOSE MARIA GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ELISA DE SOUZA GONCALVES. Filiação: MARCELINO GONCALVES e ZILDA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:00h.

JULIANA FREITAS AVILES, 48 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DAWSON DE PINTOR AVILES. Filiação: OCIMAR DOS SANTOS FREITAS e NORMA FAVERO FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 8 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUIZ ALBERTO GONCALVES, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SONIA MARIA FERRAZ GONCALVES. Filiação: VITOR GONCALVES e MARIA JACY KNOLL GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 15:00h.

LUIZ CLAUDIO VIEIRA, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NEUSELI PEREIRA DE CRISTO VIEIRA. Filiação: ARNOLDO VIEIRA e ADELINA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:00h.

MARCIA CRISTINA ANTONIO, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MARIO ANTONIO e ROSI CRISTINA PURCOTHE ANTONIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:00h.

MARCOLINA POTGURSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO POTGURSKI. Filiação: CIPRIANO DOS SANTOS LIMA e ANTONIA DOMINGUES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:00h.

MARIA CRISTINA CARNEIRO, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO ALVES CARNEIRO (FALECIDO). Filiação: JACINTO DE ANDRADE LIMA e MARIA MADALENA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNIICPAL DE RESERVA – RESERVA/PR, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.

MARIA DA LUZ DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENIGNO DOS SANTOS. Filiação: JOAO SLOMPO e JOANA DALAZUANA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MARIA DE LOURDES GARCIA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONALDO GARCIA. Filiação: JOAO BATISTA DE FARIAS e MARIA RITA DE FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 09:30h.

MASAO CHOCHI, 81 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: KIKUJI CHOCHI e SATSUKI CHOCHI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 10:00h.

MESSIAS CARLOS DE CAMPOS, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA RITA DE GODOI CAMPOS. Filiação: JOSE CARLOS DE CAMPOS e MARIA JOSE DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 16:30h.

NIZIA MOURA BARBOSA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO BARBOSA ( FALECIDO). Filiação: JOAO ALVES CORDEIRO e MARIA DE MOURA CORDEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:00h.

OSVALDINA GONCALVES VIANA, 92 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JPSE GONCALVES VIANA e MAXIMINA VITORIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:00h.

RICARDO PIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: BENEDITO DOS SANTOS e ROZALINA PIRES DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 09:00h.

SERGIO RICARDO GONCALVES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Cônjuge: ROSEMARY COSTA GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: LOREDI GONCALVES DOS SANTOS e ANITA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 14:00h.

TEREZA DE LOURDES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI RIBEIRO DA SILVA. Filiação: MANOEL MARIA DO ESPIRITO SANTO e EMILIA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 13:00h.

ZENITA ELVIRA PRUCHNIESKY, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PRUCHNIESKY JUNIOR. Filiação: WLADISLAU SHIVINSKI e MARIA ANGELA SHIVINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.