Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (08)

Falecimentos em Curitiba. Veja o obituário desta segunda-feira (08).

ANDRE LUCAS SANTOS DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: SERGIO LUIZ DA SILVA e MARIA DO ROCIO DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ANGELITA PEDROSO, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OLEGARIO FAUSTINO PEDROSO e ANGELA PEDROSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:30h.

BRAULIO DA CRUZ PEREIRA, 32 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: CLEOMIR DIAS PEREIRA e ELIZABETE DA CRUZ. Sepultamento: SÃO MANOEL EM ANTONINA – PR, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CRISTINA CSIGEL POSSOBOM, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLAUDIO POSSBOM. Filiação: JOAO CSIGEL e ESTEFANIA POSSOBOM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DIRCEU ROCHA PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ILDA PEREIRA. Filiação: JOAO ALVES PEREIRA e TERESA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 09:30h.

DJALMA CARVALHO DE AZEVEDO, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: APARECIDA SEBASTIANA PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO DE AZEVEDO e MARIA FRANCISCA DE CARVALHO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 17:00h.

EVA MARTINS, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BASILIO MARTINS e MARIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:00h.

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: APARECIDA DAS GRACAS SOARES. Filiação: EMILIO TEIXEIRA DE SOUZA e ISAURA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 14:30h.

HELOISA INACIO TORRES, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IROSE AUGUSTO TORRTES e MARTA INACIO TORRES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 15:00h.

IZEQUIEL JOSE LIEBL, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: RENATO LIEBL e IZABEL LIEBL. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOSE JAIRSON NECOGESKI, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MOACIR NECOGESKI e ELVIRA HORTZ NECOGESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LAURO KIRSTEN, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Cônjuge: JANETE KIRSTEN. Filiação: PAULO KIRSTEN e PEDRA DE OLIVEIRA KIRSTEN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LIVIA BEATRIZ ANGELO QUADROS, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIEGO QUADROS DA PAIXAO e LARISSA MARA ANGELO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 10:30h.

LOURDES APPARECIDA CAMUSSI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELYSEU CAMUSSI. Filiação: SALVADOR CASTILHO e ANNA PEITRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LOURIVAL GERBER, 80 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: MARTA FAGUNDES GERBER. Filiação: PAULINO GERBER e ERNA GERBER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LUIZ ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SANDRA REGINA GHIORZI. Filiação: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e ANGELICA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS e JULIA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

MARIA JOSE DO SANTOS SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONILTON SOARES DA SILVA. Filiação: JOSE VICENTE DOS SANTOS e ISOLINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 10:00h.

MELISSA ANDRADE DOS ANJOS, 6 dia(s). Filiação: ALLAN GUSTAVO IZIDORO DOS ANJOS e DENISE GEREMIAS ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NILS VICTOR MONTAN, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: TERESA INES NEIVA CADDAH MONTAN. Filiação: NILS VICTOR MONTAN e MARY MONTAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 19:00h.

PAULO RENATO CAVALLI ZIMMER, 79 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JUREMA ZIMMER. Filiação: ALVARO ZIMMER e JULIETA CAVALLI ZIMMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SENHORINHA PINTO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. Filiação: CASIMIRO PINTO e JOSEFA MARTINS PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SIDAL ELIAS ESTEVO COMPARIN, 61 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSEMARY DO ROCIO OLIVEIRA COMPARIN. Filiação: GUINARTE COMPARIN e ETELVINA DA CONCEICAO INGREZ COMPARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 10:00h.

TETSUO AKAI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SHIZUKA AKAHOSHI AKAI. Filiação: TUNESAKO AKAI e ISEKO AKAI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 14:00h.

THEREZINHA ALBENICE RIBAS, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALTHAYR LUCCHES RIBAS. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA MORAES e LAUDELINA DE OLIVEIRA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VANIA GEMILE TABALDI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ TABALDI e ANGELA TARDIVELLA TABALDI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024.

ZENILDO REIS DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARLINDO REIS DE OLIVEIRA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 15:00h.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!