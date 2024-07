Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (08)

ADILSON LEOCADIO SIERPINSKI, 79 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: OSMARI MARIA DA HORA SIERPINSKI. Filiação: JOAO SIERPINSKI e ALEXANDRINA BUENO SIERPINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

AGLAIR GISLENE BITTENCOURT DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ELIAS LUCIO DA SILVA. Filiação: ALTAIR BITTENCOURT e IRACEMA DE AZEVEDO BITTENCOURT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 11:30h.

ALOISIO PEDRO DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ARLETE GANCHEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO IZIDORO DE OLIVEIRA e FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 19:30h.

AMARILIS CACHENSKI PUPPI, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ PEDRO BIBIANO PUPPI e NICOTA CACHENSKI PUPPI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 11:00h.

ANAILTON TEIXEIRA SANTOS, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELIANA RIBEIRO DO VALLE POIANI. Filiação: BENEDITO IANCIO DOS SANTOS e RUTH TEIXEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO NICOLETI, 78 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: LUZIA ARLINDO NICOLETI. Filiação: ANTONIO NICOLETI e MARIA FILOMENA PORTRONIERI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 15:00h.

ANTONIO SILVIO OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARLI BERNADETE LOQUETTA OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO DE SOUZA OLIVEIRA e MARIA ZINHER OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 7 de julho de 2024 às 17:00h.

ARLETE DO ROCIO SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DA LUZ DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:00h.

BELMIRO TERNUS, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ORICA TERNUS. Filiação: JOSE TERNUS e IRMA LUDVINA TERNUS. Sepultamento: CEMTÉRIO DE DOIS VIZINHOS /PR, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:00h.

BENVINO ALVES RIBEIRO, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO CARLOS RIBEIRO e MARIA ROSA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – MARIALVA / PR, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

BERNARDINO SMANGORZEVSKI, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NAPOLEAO SMANGORZEVSKI e ANTONIA SMANGORZEVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 09:00h.

CLEUSI APARECIDA GONCALVES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO GONCALVES. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

CLOVIS ROBERTO RATZKE, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIANA MARIA BRIGOLLA RATZKE. Filiação: BERTHOLDO RATZKE e LEONTINA GABARDO RATZKE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 11:00h.

DANIEL LUIZ DALL AGNOL, 58 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: APARECIDA CRISTINA. Filiação: ANGELO DAVID DALL AGNOL e GENTILA MODESTA MESOMO DALL AGNOL. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

DIOGO QUARESMA MACIEL, 22 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALEXANDRE DOS SANTOS MACIEL e ANDREZA DIANA SOUZA QUARESMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 11:00h.

DORACI LUBIAN, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RITA MACHADO LUBIAN. Filiação: ANGELO LUBIAN e LUIZA LUBIAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:00h.

DORIVAL DA LUZ MUNHOZ, 81 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LINDAMAR FERREIRA MUNHOZ. Filiação: JOAQUIM ALVES MUNHOZ e MARIA ANESIA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 15:00h.

DUSNE TIFOSKI MOREIRA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS MOREIRA. Filiação: ANTONIO TIFOSKI e CATHARINA DOMINGUES TIFOSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:30h.

ELAINE TERESINHA DE MOURA CARVALHO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO CARVALHO. Filiação: JOSE PAULO BECKENKAMP e LUECY SARAIVA DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

EVA RODRIGUES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DOS SANTOS. Filiação: JOAO PRESTES DOS SANTOS e JOVINA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

FRANCISCA DE ARAUJO CINTRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODECIO TAVEIRA CINTRA. Filiação: ANTONIO DE ARAUJO e GREGORIA JOAQUINA DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

FUMIE FURUSATO, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FURUSATO TOMIO. Filiação: TUYAKOTI DEGUTI e SUWA DEGUTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de julho de 2024 às 09:00h.

GERTRUDES HELENA HAGER STRAMBI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO DE OLIVEIRA STRAMBI. Filiação: JOSE HAGER e HERTA HAGER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

HERCILIO CONCEICAO SOUZA, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ELVIRA BERGAMIN SOUZA. Filiação: MARIA CLEMENTINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:00h.

HILDA MARQUES DE ARAUJO SOUZA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIZ MATTOS DE SOUZA. Filiação: PEDRO VALERIANO DE ARAUJO e FRANCISCA MARQUES DE ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 11:00h.

JEOHVAH FRITOLI, 92 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: JOSEF AVILA FRITOLI. Filiação: ALEXANDRE FRITOLI e MARIA BORGES FRITOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

JHENNIFER CARLA SOLINZUES CHEVONIK, 33 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARIO CHEVONIK e CLAUDIA MARA SOLINZUES CHEVONIK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE ARRUDA, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE ARRUDA e ZELINDA CHEPOLITE ARRUDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:30h.

JOSIANE MACEDO SILVA, 38 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA. Filiação: WYLIS APARECIDO MACEDO SILVA e HELENA SILVA MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

JUSSARA MARIA DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMAURI BODIM. Filiação: JUCELINO DONIZETE DA SILVA e LOURDES NOBREGA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 10:00h.

LEIDA MOTTA DE OLIVEIRA, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ARY ORTOLANI LAFFITTE. Filiação: ANTONIO MOTTA e JOSEPHINA SALOMAO MOTTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

LEILA DE FATIMA HEIDERICK DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SEVERINO BEZERRA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO EDIR HEIDERICK e ALCINA OLANDA HEIDERICK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 10:00h.

LEONARDO ELEODORO FRANCO, 20 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSE VALDECIR FRANCO e JACIANE BELINO ELEODORO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:30h.

LIBERARDINA PEREIRA COSTA DE ARAUJO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ASTERIO ABIDO DE ARAUJO. Filiação: ALBERTO PEREIRA COSTA e MARIA PEREIRA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de julho de 2024.

LINDINALVA LUCAS FERREIRA CALDEIRA, 55 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MANOEL MESSIAS CALDEIRA. Filiação: AURELINO LUCAS FERREIRA CALDEIRA e IZABEL LUCAS DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 15:30h.

LONGUINA MARTHA NADOLNY WITKOWSKI, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO WITKOWSKI. Filiação: LUDOVICO NADOLNY e ANGELICA NADOLNY. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SAO MATEUS DO SUL/PR, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 10:00h.

LONHA MINIUK DOLINSKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE DOLINSKI. Filiação: ALEXANDRE MINIUK e MARIA MINIUK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZA CROVADOR GEQUELIM, 85 ano(s). Cônjuge: JOAO GEQUELIM. Filiação: ANGELO CROVADOR e IZA GARZARO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 7 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA MANOEL, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO JOSE MANOEL e MARIA JOSE DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

MARIA LUIZA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANESIO ROSA DA PAZ. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO PIMENTEL e ANTONIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:30h.

MARIO ANTONIO APARECIDO PRADO, 71 ano(s). Profissão: GERENTE RECURSOS HUMANOS. Filiação: EURIDES MARIA PRADO e EURIDES MARIA PRADO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 8 de julho de 2024.

NILTON NEY DA CONCEICAO, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANA NELDI DE MELLO CONCEICAO. Filiação: PACIFICO JULIO DA CONCEICAO e ALVINA ALBUQUERQUE DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

NUBIA DEL VALLE JIMENEZ MARTINEZ, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUAN JOSE JIMENEZ e OSWALDAD MARTINEZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 11:00h.

REGINA ROLOFF BRONKOW, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOPOLDO GUSTAVO BRONKOW. Filiação: GUILHERME ROLOFF e LIDIA ROLOFF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 7 de julho de 2024 às 17:00h.

ROSEMARY VIEIRA PIMENTEL, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PIMENTEL. Filiação: JOSE VIEIRA DA ROSA e TEREZINHA DE JESUS ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

RUTH CARVALHO DA MOTTA, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARI TOALDO. Filiação: JOAO CARVALHO e NATALIA OLIVEIRA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 16:00h.

SOLANGE DO CARMO GOMES, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEJARMAS RODRIGUES GOMES e OLGA DO CARMO GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 09:00h.

SOLANGE REICHMANN, 75 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: FERNANDO REICHMANN e RUTH BUCHELE REICHMANN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 7 de julho de 2024 às 21:00h.

TANIA MAISTER METZGER, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY FERNANDO METZGER. Filiação: ACYR MEISTER e RUTH MAISTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 18:00h.

TEREZINHA DE JESUS ARAUJO MARCONDES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DALEY PEREIRA MARCONDES. Filiação: DINARTE SAUL DE ARAUJO e MARIA DA CONCEICAO RIBAS ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 8 de julho de 2024.

TEREZINHA NELI RODRIGUES MARAFON, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: DARCY MARAFON. Filiação: JOAO OTAVIO RODRIGUES e LAUDINA PAINO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 17:00h.

WILLIANS RODRIGUES FARIA, 40 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: URUBATAN MENDES DE FARIA e LENI TEREZINHA RODRIGUES FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 8 de julho de 2024 às 15:00h.

