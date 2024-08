Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (05)

ANITA FERNANDES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ROCHA DA SILVA. Filiação: ISAC ALVES FERNANDES e JOVENTINA ALVES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 11:00h.

ARACY FERREIRA SANTOS LAZZAROTTO, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PEDRO ROQUE LAZZAROTTO. Filiação: PEDRO FERREIRA SANTOS e CATARINA TAVERNA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

ARAMIS DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARCIA IVONE PECHNICKI. Filiação: APPARICIO FERREIRA DOS SANTOS e NATALKA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 17:00h.

ARISTIDES SOCREPPA, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARILENA DOS CAMPOS CAVALCANTE. Filiação: MARIA SOCREPPA e MARIA SOCREPPA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 18:30h.

CARLOS ALBERTO MOURA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRAIDES MOURA. Filiação: AGENOR ANTONIO DE MOURA e GENI FERRERA DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:00h.

CARLOS EDUARDO PEGORARO JUNIOR, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARLOS EDUARDO PEGORARO JUNIOR e CLAURINICE DA LUZ PEGORARO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:00h.

CELSO STEMBERG, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ORLENE ALVES DOS ANJOS STEMBERG. Filiação: ALFREDO STENBERG JUNIOR e LEONILDA MARTINS STEMBERG. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 09:30h.

CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS, 53 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: FABIANO DE SOUSA SILVA. Filiação: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 15:00h.

DALVA TERESA WOLFF BERTOTTI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY SEVERO BERTOTTI. Filiação: JOSE HONORIO WOLFF e LAURA FURTADO WOLFF. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024.

EDEMIR TSZESNIOSKI, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MIRIAM DIAS TSZESNIOSKI. Filiação: ESTANISLAU TSZESNIOSKI e ETELVINA TSZESNIOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 14:00h.

EDUARDO CARLOS HAMERSKI, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE FREITAS. Filiação: ESTANISLAU GREGORIO HAMERSKI e ANASTACIA HAMERSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 11:30h.

FREDERICO MASINI, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RAQUEL SARRAFF MASINI. Filiação: CARLOS MASINI e MARGARIDA SANNINI MASINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

GLACI DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AJANDIRA PAULISTA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:30h.

GUIOMAR TAVARES DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA. Filiação: JAYME COELHO e MARIA DA GLORIA COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

HILCHA MERCEDES SANTOS, 95 ano(s). Cônjuge: ADEMAR ALMEIDA SANTOS. Filiação: SALVADOR PETRES e MERCEDES NOVICK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 17:00h.

HILTON REGINALDO VIANA, 76 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: MARIA NEUZA MOREIRA. Filiação: ANTONIO REGINALDO VIANA e ANTONIA RITA FREIRE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024.

IVANILDE GONZALES DE FREITAS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU LOPES DE FREITAS. Filiação: MARIA EMILIANO COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 12:00h.

JOELMA CRUZ LIMA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON DA SILVA LIMA. Filiação: ARY CRUZ e MARIA DIOZOLINA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:30h.

JORGE LUIZ CONCEICAO, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: PRICILA DE FREITAS ZACARIAS. Filiação: JORGE CONCEICAO e MARIA ELENA DA SILVA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSE ANTONIO BITTENCOURT FRANCO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: TEREZINHA CUSTODIO DA SILVA FRANCO. Filiação: ANTONIO BITTENCOURT FRANCO e ALICE BRANCO FRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 13:00h.

JOSE FERREIRA, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CLARICE SANTANNA FERREIRA. Filiação: LEONIDAS FERREIRA e MARIANA KEMPINSKI FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOSE PAULO ALFREDO, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TEREZINHA DE BRITO ALFREDO. Filiação: JOSE ALFREDO PAIVA e ANA CORINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:00h.

JURANDIR JOSE MAZANEK, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MICZYSLAU JULIO MAZANEK e AMELIA MAZANEK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:00h.

JUSSARA SILVEIRA DE AZAVEDO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: IDUALTY SILVEIRA DE AZEVEDO e WALDEREZ LEILA PEDROSO DE AZEVEDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 15:00h.

LENIR LEMOS PEREIRA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TELEMACO PEREIRA DA SILVA e MARIA LEMOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 13:00h.

LEONEL DE FREITAS EUTRANT LOPES, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEONEL VELOZO LOPES e LUIZA EUTRANT LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:30h.

LINDAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HONORIO FERNANDES DE OLIVEIRA e MARIA MORETTI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA AMORIM, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO PEREIRA DE AMORIM e CUSTODIA GARCIA DE AMORIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA APARECIDA RIBAS BONETTI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE MARIA MARENGO BONETTI. Filiação: FRANCISCO MARQUES RIBAS e JULIETA CAMARGO RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARIA DA LUZ DE LIMA RODRIGUES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMARIO RODRIGUES. Filiação: CUSTODIO CORDEIRO DE LIMA e MARIA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA DE LOURDES GARCIA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL GARCIA e EVA GARCIA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

MARIA DO CARMO MENEZES PISA CORRADINI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO BAHIA CORRADINI. Filiação: JOSE PISA e OPHELIA MENEZES PISA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 5 de agosto de 2024.

MARIA ELETA RODRIGUES DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERMINO RODRIGUES DE ALMEIDA. Filiação: JOAO RODRIGUES DA SILVA e HERMINIA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: SALTO GRANDE DO TURVO – CERRO AZUL-PR, segunda-feira, 5 de agosto de 2024.

MARIA NUNES DE BARROS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO PEREIRA DE BARROS. Filiação: PEDRO NUNES DOS SANTOS e ELENA BERTOLINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 09:00h.

MIGUEL PADILHA, 95 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: REGINA MARIA OMENA PADILHA. Filiação: ANTONIO CORREA PADILHA e ALZIRA MARIA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 17:00h.

NELSON LUIZ COLETTI, 64 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: JOAO COLETTI e ANNA CAVALLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:00h.

NEUZA DUMAS DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOISES DIAS DE ALMEIDA (FALECIDO). Filiação: CORNELIO DUMAS e ALAIDE GONCALVES DUMAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 10:30h.

RAIMUNDA FELIX DA CRUZ, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO MANOEL DA SILVA. Filiação: JOVINIANO FELIX DA CRUZ e BENTA FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de agosto de 2024 às 16:00h.

ROSELI DA LUZ CORDEIRO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CORDEIRO e GLORIA ANCELMO. Sepultamento: MUNICIPAL DE IRATI, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 09:00h.

ROSI CORREA ABREU, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EROS ROTOLI ABREU. Filiação: SADY CORREA e DORALICE DE SA CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 14:00h.

RUBENS CARLOS BUSCHMANN, 95 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: SELMA BUSCHMANN. Filiação: CARLOS BUSCHMANN e EMMA CAESAR BUSCHMANN. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 5 de agosto de 2024.

SALUA TOMAZI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALFREDO CARLOS THOMASI. Filiação: MIGUEL YAREDE e ADELIA YAREDE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

SEBASTIANA DA LUZ MACHADO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOSE PINTO DA SILVA. Filiação: OLYMPIO VICENTE MACHADO e AMAZILIA RODRIGUES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:30h.

SEBASTIAO DE OLIVEIRA BORGES, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA JANDIRA NORONHA DE OLIVEIRA BORGES. Filiação: MANOEL MACIEL BORGES e GENEROSA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 4 de agosto de 2024 às 17:00h.

SOLANGE DE SOUZA HYPKMEIER, 62 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ADOLAR HYPKMEIER e TEREZA DE SOUZA HYPKMEIER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

UESLEIS AIRES ONOFRE, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PRISCILA GORNIAK ONOFRE. Filiação: BRASILIANO ONOFRE e MARINA AIRES RODRIGUES ONOFRE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 11:00h.

VALMOR DE MEDEIROS, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARDONCIO LUIZ DE MEDEIROS e MARIA NAGILDO DE MEDEIROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 14:30h.

VILSON DE OLIVEIRA SOUZA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ORACIDES CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA. Filiação: EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA e ALICE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUAMIRANGA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 09:00h.

WALMIR GURCZAKOVSKI, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLARICE DO ROCIO BOLINO GURCZAKOVSKI. Filiação: WADESLAU GURCZAKOVSKI e LIDIA GURCZAKOVSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 09:00h.

WILTON DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GERSONITA COSTA DE OLIVEIRA. Filiação: ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA e JACY SILLOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 16:00h.

ZEILA BUENO BITTENCOURT, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAQUIM CORREIA DE BITTENCOURT e ELBA BUENO DE BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 17:00h.

ZOROASTRO TAVARES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE L DOS SANTOS. Filiação: DIONIZIO TAVARES DA SILVA e ALDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 14:00h.

