Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (03)

ACIR DA LUZ, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CONSTANTINO DA LUZ FILHO e DURVALINA DE SOUZA PORFIRIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

ADEMIR EWALDO MELCHERT, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VILMA IARA MELCHERT. Filiação: EWALDO MELCHERT e ALZIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 16:00h.

ADILSON JORGE BRITTA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DENIZE TADRA BRITTA. Filiação: NILSON ANTONIO BRITTA e APARECIDA MENEGON BRITTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

AFONSO LOCKS, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE LOCKS e ANTONETA LOCKS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 2 de junho de 2024 às 16:30h.

ALDAIR ALBRECHT RAMOS, 88 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: JOAO GILBERTO MASTEK RAAMOS. Filiação: CAMILO ALBRECHT e AEELAIDE ALBRECHT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 2 de junho de 2024 às 16:00h.

ALICE CAMPOS BAILONE SILVA, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: GUERINO BAILONE. Filiação: FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA e ELVIRA LUIZ DE MORAIS. Sepultamento: BOM SUCESSO – PR, terça-feira, 4 de junho de 2024 às 10:00h.

ANTONIO RICARDO FERREIRA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ FERREIRA e RICARDINA SILVANO FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

BENEDITA APARECIDA JUSTINA NUNES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS ANTONIO NUNES. Filiação: JOAO JUSTINO DA SILVA e ANA AUGUSTA DA ROSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 15:00h.

CECILIA KIELTYKA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU KIELTYKA e ESTANISLAVA KIELTYKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

CELIA REGINA SANTOS BOLOGNINI, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MARINHA CORSINI LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

CLEIA ADRIANE DUTRA ROMANO, 55 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JACI FRANCISCO ROMANO. Filiação: ETELVINO DUTRA e LUZIA ANA FERRARI DUTRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

DAVID CANEZIN, 86 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: LENY BICHARA CANEZIN. Filiação: ANGELO CANEZIN e LUCIA SIQUINELLI CANEZIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

DIONISIO CORDEIRO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARILENE DE OLIVEIRA. Filiação: DOMINGOS CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 16:00h.

ERCILIA DOS SANTOS SILVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO LUIZ SILVEIRA. Filiação: VERGILIO FERREIRA DOS SANTOS e IZABEL MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

ESTELA MARIA BONOMI, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ALEX JUNIOR BONOMI e VANESSA THAIS PIRAN HELMANN BONOMI. Sepultamento: MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU PR, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

EZIQUIEL DOMINGUES DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA JOSE DA SILVA. Filiação: JOAO DOMINGUES DA SILVA e TABITA DOMINGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 16:00h.

FERNANDO SIQUEIRA MARQUES, 36 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: OSMAR MARQUES e SILVANA RITA SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 11:00h.

FRANCISCO JOSE THOMAZ, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA AUGUATA THOMAZ. Filiação: PAULO THOMAZ e MARIA JOSE FRANCISCA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

HEULER DA SILVA, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ROSELI APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

HILDA GLORIA UEZU DE CUBAS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FELIX CUVAS HERNANDES. Filiação: ANSYO UEZU e KAME UEZU. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

IRMINA LUCIA WOLSKI, 70 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ESTEVAO WOLSKI e BRONISLAVA WOLSKI. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, domingo, 2 de junho de 2024.

JEOZANE PEREIRA LOIOLA, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DJALMA DIAS LOIOLA e GISELIA PEREIRA LOIOLA. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

JOAO DIAS DA COSTA FILHO, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO DIAS DA COSTA e ELVIRA DE SOUZA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 15:30h.

JOAO JOAQUIM DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS e MARIA PETROLINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 09:00h.

JORGE ROBERTO ROSA, 68 ano(s). Filiação: BENEDITO ROSA FILHO e LOURDES ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

JOSE LUIZ DE FAVARE, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JOSE DE FAVARE. Filiação: NATAL FAVARE e MARIA APARECIDA FAVARE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de junho de 2024 às 16:30h.

JUANITA CONCEICAO SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO JOSE DOS SANTOS. Filiação: MARIA EMILIANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 2 de junho de 2024.

LAZARO RODRIGUES DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LUISA ISIDORO DE SOUZA. Filiação: LEOPOLDINO RODRIGUES DE SOUZA e RITA APARECIDA DE JESUS. Sepultamento: ALMIRANTE TAMANDARE, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

LEONARDO WOICIEKOWSKI, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: WENCESLAU WOICIEKOWSKI e HELENA WOICIEKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

LIANGE TAMIZE DE OLIVEIRA GALDINO, 36 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: ODILO BRAZ GALDINO e VILMA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 11:30h.

MANOEL ALVES CARDOSO, 94 ano(s). Filiação: ETELVINA ALVES CARDOSO. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

MANOEL CARLOS DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: INES CARNEIRO DE CAMARGO E SILVA. Filiação: BENEDITO AVELINO DA SILVA e CLALIA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 16:30h.

MARCILIA SILVA DE QUADROS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDES MARTINS DA SILVA e JOSEFA DOS SANTOS MARTINS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA LUCIA MARTINS, 77 ano(s). Filiação: PEDRO MARTINS e MARIA NOGOSEKI MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

MAURICIO LEAL ROSA, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZELINDA PIRES ROSA. Filiação: ANIBAL ROSA e MARIA DE LOURDES LEAL ROSA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

MERCEDES GOFREDO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: COSMO GOFREDO e MARIA BRANDAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 2 de junho de 2024.

NEROE ALVES DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADELIA MARIA DE SOUZA. Filiação: OTACIANO ALVES DE SOUZA e FELIZARDA ALVES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 2 de junho de 2024.

NOAH DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: EDEMILSON ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e GLEICI DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

ODETE APARECIDA DA SILVA GODOI, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE SANTOS GODOI. Filiação: PAULO PEREIRA DA SILVA e MARIA DO CARMO FREITAS DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

PEDRO GUALTER CAVALCANTE, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE. Filiação: SIZENANDO BEZERRA CAVALCANTE e DEJANIRA GUALTER CAVALCANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 2 de junho de 2024 às 15:30h.

ROSILDO DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DA LUZ DE OLIVEIRA e CECILIA AVILA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA PR, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO VASCONCELOS, 95 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA DE FATIMA BARZ VASCONCELOS. Filiação: FRANCISCO VASCONCELOS e IZAURA DOMINGUES VASCONCELOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 2 de junho de 2024 às 17:00h.

TADEU NAZARENO DE MATTOS, 65 ano(s). Cônjuge: LECI EVANILDE. Filiação: AMADEU ANTONIO DE MATTOS e MARIA APARECIDA DE MATTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 10:00h.

TEREZINHA MANO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISLON FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO MANO e ROSINA HELENA RINALDI MANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 10:00h.

VILMAIR GOMES REGO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALMIR KENER GOMES e VILMA THEREZA GRAZIOTIN GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

WALDEMIRO YEDE, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HERMENIA DO AMARAL YEDE. Filiação: NAO INFORMADO e NAO INFORMADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 14:00h.

WILSON DE ALMEIDA GARRETT, 88 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: LEDA ARLI DE ALMEIDA GARRETT. Filiação: ALEXANDRE DE ALMEIDA GARRETTI e GUIMAR DE ALMEIDA GARRETT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

