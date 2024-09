Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (02)

ADAIR PAULIM CULPI, 85 ano(s). Cônjuge: ORLANDO CULPI. Filiação: PEDRO PAULIM e JOSEFINA LUGARINI PAULIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 15:00h.

ADRIANA CORREIA PECIN, 46 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Filiação: DECO LUIZ PECIN e ISULINA CORREIA PECIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

AGENIR SALETE POSSAMAI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VIRGILIO POSSAMAI e ALMA TIRONI POSSAMAI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de setembro de 2024.

AMELIA BUBINSKI LINHARES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CESAR CARNEIRO LINHARES ( FALECIDO). Filiação: ALEXANDRE BUBINSKI e ISOLDA BUBINSKI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024.

ANTONIO BUENO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: VERA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: VERGILIO BUENO DOS SANTOS e SERAFINA MACHADO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO JOSE DA CUNHA MELLO, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LIGIA SOUZA DA CUNHA MELLO ( FALECIDA). Filiação: RAMIRO DA CUNHA MELLO e HONORINA CARROSSINI DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 2 de setembro de 2024.

ANTONIO LEONEL ELIAS, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO LEONEL ELIAS e OTALINA AMARAL ELIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 15:00h.

ARMANDO FERRAZ VALENTE, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA SOCORRO SOUZA E SILVA. Filiação: MANUEL FRANCISCO VALENTE e ADELIA DA SILVA FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 11:30h.

ARNALDO JOSE RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ELOIR DE VARGAS RIBEIRO. Filiação: PAULINO JOSE CORREA e ERNESTINA RIBEIRO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

EDISON LUIZ HAISI, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TANIA MARA DE OLIVEIRA HAISI. Filiação: PAULO HAISI e TEREZA NOGOCEQUE HAISI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 14:00h.

ELENA PAIXAO ANDRADE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACOB CARDOSO DA COSTA e JULIA PAIXAO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 09:00h.

EMILIA ZASYEKI, 88 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO ZASYEKI. Filiação: ANTONIO DESANOSKI e VOLGA KUSSI DESANOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:00h.

FERNANDO JOSE CHAMPOSKI, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO ROQUE CHAMPOSKI e CATARINA KILIJANCZUK CHAMPOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:00h.

GENOVEVA RAKOVICZ PILINSKI DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FRANCISCO PILINSKI. Filiação: FLORIANO RAKOVICZ e ANA CAVALKIEVICZ PILINSKI DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024.

HONORIO DE BORBA COELHO, 89 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA HELENA PARREIRA DE BORBA COELHO. Filiação: ANTONIO DE BORCA COELHO e LIA DE AQUINO COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:15h.

HUGO VIEIRA DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARGARIDA RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: MARIO AMARO DE SOUZA e FRANCISCA VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

IVONINA DOS SANTOS TEIXEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELIO TEIXEIRA. Filiação: JOSE RAYMUNDO DOS SANTOS e FRANCISCA ANNA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 11:00h.

JOAO ALBERTO GESCHONKE, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VONILDA ROSA GESCHONKE. Filiação: PEDRO GESCHONKE e RUT GESCHONKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 11:00h.

JOAO NEGRAO FILHO, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOAO NEGRAO DE MELLO e ANATALINA CARVALHO DE MELLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024.

JOSE SOARES DOS SANTOS, 65 ano(s). Filiação: JOSE SOARES DOS SANTOS e JOSEFA VALENTIM CAVALCANTE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

LEONIR PEREIRA PAULUK, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO ORLANDO PAULUK (FALECIDO). Filiação: JOAO PEREIRA e EMILIA PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 11:00h.

LIVIO FLAVIAN, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FABIAN FLAVIAN e MARGARETA CATERINA BOGA FLAVIAN. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:00h.

LOURDES BORTOLON DE MARCO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CONSTANSO ANSELMO DE MARCO. Filiação: CALIMERO BORTOLON e MAGDALENA BERGOZZA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CATANDUVAS PR, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 17:00h.

LOURDES RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CATARINA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:00h.

LOURIVAL VAICHICOSKI AFONSO, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VITORIA TEIXEIRA AFONSO. Filiação: EDUARDO AFONSO PORTES e CECILIA VAICHICOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUCIA LANDARIN DA MAIA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERREIRA DA MAIA. Filiação: LUIZ LANDARIN e ANGELA VIDOLIN LANDARIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUCIANE GONCALVES DE OLIVEIRA MAMEDES, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCOS MAMEDES DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA HELENA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARIA ALFARO CERVI, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIZ CELSO CERVI. Filiação: CHRISTIANO ALFARO e MARIA GARCIA ALFARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 1 de setembro de 2024.

MARIA ARAUJO DE SOUZA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MANOEL DE SOUZA. Filiação: ARLINDO ALVES DE ARAUJO e EUDOXIA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024.

MARIA DA LUZ ANSSAY, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES ANSSAY. Filiação: ALFREDO JUSTINO DE CARVALHO e GERTRUDES DE DEUS CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 2 de setembro de 2024.

MARIA EDUARDA DE CASTRO LORENA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO MARCOS LORENA e ANDREA CARLOS CASTRO LORENA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RIO NEGRO, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

MARIA LUIZA DUARTE, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUAREZ DE OLIVEIRA DUARTE. Filiação: MANOEL REGIS e GUILHERMINA DA COSTA REGIS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 1 de setembro de 2024 às 21:00h.

MARIO CAMARGO, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEONOR CAMARGO. Filiação: JOAQUIM CAMARGO e ETELVINA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 09:00h.

NADIR FERREIRA GRITEN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BLAUDINOR GRITEN. Filiação: JOSE PAULA FERREIRA e ROZA CORDEIRO DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:30h.

NAIR ASSIS DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOVELINO TEIXEIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE PAULINO DE ASSIS e BENEDITA LIMONGE DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:30h.

NICANOR MUNHOZ JUNIOR, 51 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIANE SIBELE CRUZ MUNHOZ. Filiação: NICANOR MUNHOZ e CELINA A TISSI MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:00h.

ROBERTO CARLOS MIRANDA NECKER, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO NECKER e MARIA MIRANDA NECKER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ROSELANDIA, PASSO FUNDO/RS, terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 10:00h.

ROMILDA CIT, 95 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANGELO CIT e MARCIANA BUENO. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, domingo, 1 de setembro de 2024 às 17:00h.

ROSEMARIE GRAF SCHREIBER, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO GRAF SCHREIBER e AGATHE BARZ SCHREIBER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 11:00h.

SANDRA DA SILVA CASTRO, 46 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: APARECIDO ANTONIO DE CASTRO e ROSALINA DA SILVA CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de setembro de 2024 às 15:30h.

WALDEGLAUCIA ARAUJO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE HILTON DA SILVA. Filiação: ARLINDO AUGUSTO DE ARAUJO FILHO e MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 16:00h.

ZITA TABORDO DE DEUS, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERREIRA DE DEUS e FRANCISCA TABORDA DE DEUS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 15:00h.

