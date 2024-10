Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (31)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADRIANO CORREA DE LIMA STEIN, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LILIAN MARA DE SOUZA STEIN. Filiação: HILARIO ROMAO STEIN e SANDRA LUZIA CORREA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.

ALAIDE DA SILVA SANTOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA FLORENCA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 09:30h.

ALCIONEA FILGUEIRA TORRES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GABRIEL FILGUEIRA e JULIA MARCAL FILGUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANTONINHO NUNES, 72 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: AMELIA DE JESUS NUNES. Filiação: GASPARINA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO ANGELO DA SILVA, 74 ano(s). Filiação: ANGELO SOBRINHO DA SILVA e ROSA RUDAL DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 11:00h.

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADAUGIZA RAIMUNDA DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO REGIS e ANTONIA TEREZA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 15:00h.

ARGEMIRO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Filiação: JOSER BUENO DE OLIVEIRA e MARIA JOANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.

BRUNA BRAND GERONASSO, 29 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VINICIUS GERONASSO. Filiação: MARCIO JOSE BRAND e ROSELI FATIMA WOLSKI SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:00h.

DANIELA DE FATIMA LASKOS, 21 ano(s). Filiação: CLEMENTE LASKOS e SOELY TEREZINHA LASKOS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 09:00h.

DARCI TOME DO NASCIMENTO, 57 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ARLINDO TOME DO NASCIMENTO e CECILIA SENHORINHA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:00h.

DEVINA ALVES MARTINS SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABEL FERREIRA DA SILVA. Filiação: EGIDIA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 10:00h.

ELENY TEREZINHA COSTA CRISTO, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: NAPOLEAO BORGES DUARTE. Filiação: BERNARDO SZRAYER e NAIR SZRAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:30h.

FLORACI DONATO ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL ROBERTO SILVA e AUGUSTA DONATO ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 11:00h.

FRANCISCA BELLON FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BELLON e MARIANA PAULINA BELLON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:00h.

GABRIEL LUCAS ASSIS DOS SANTOS, 28 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: SERGIO LUIZ ASSIS DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:30h.

HILARIA WUDALA GOLUB, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIPE GOLUB e JOANA WUDALA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 15:00h.

INGELORE HENNING, 86 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: FRANCISCO KRAETZER FILHO. Filiação: ERWIN HENNING e ELLA HENNING. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 15:00h.

LOURDES AUGUSTO FRANCO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY CARLOS FRANCO. Filiação: CARMO AUGUSTO e MARIA TOSCHI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:30h.

LUIS CARLOS HAMBRUSCH, 66 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: GENI MARTINS HAMBRUSCH. Filiação: CARLOS HAMBRUSCH e BENEDITA NADIR HAMBRUSCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 15:30h.

LUIS EDUARDO MACHACK GOMES, 33 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NAYARA DA SILVA MONTEIRO. Filiação: JOSE MACHACK GOMES e MARIA ISAURA GOMES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.

LUIZ FERNANDO JUAIS NETO, 80 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: PEDRO JUAIS e FRANCISCA VERISSIMO JUAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 09:00h.

MARCELO DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e TEREZA DA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ALCIDES LOURENCO DOS SANTOS FILHO. Filiação: MANOEL ALVES PEREIRA e ANITA VIDAL PEREIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA ESMENIA LUGARINI TOALDO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVIR LUIZ TOALDO. Filiação: MARCO VICENTE LUGARINI e MARIA SERAFINA CHAGAS LUGARINI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA ROCHA ALVES DA SILVA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: RICARDO EUGENIO PEREIRA DA SILVA e EVA KARINA ROCHA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIO SERGIO FORMOSI, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEUCI MARIA FORMOSI. Filiação: JOSE FORMOSI e MARIA RINALDI FORMOSI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 18:00h.

MARLY DE ALENCAR RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO RODRIGUES. Filiação: MANOEL RODRIGUES DE ALENCAR e MARIA SALDANHA DE ALENCAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 12:00h.

MIGUEL HENRIQUE DA SILVEIRA, 10 ano(s). Filiação: LUIS HENRIQUE DA SILVEIRA e BARBARA GRAZIELA DA VEIGA DA SILVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.

NELI TEREZINHA SCHLOEGEL, 70 ano(s). Cônjuge: CELSO JOAO SCHLOEGEL. Filiação: ALBERTO FILIPAK e LIQUERIA SZWAIDAK FILIPAK. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

NELSON PAULINO, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO. Filiação: SEBASTIAO PAULINO e JOSEFA APARECIDA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.

NEUSA GOMES DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA e EROTHILDES MOREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

OLEGARIO DE MOURA REIS, 89 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MIRIAM FERREIRA DE LIMA REIS. Filiação: GENIPLO DE MOURA REIS e RICARDA COLLARES ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 09:30h.

PAULO EMILIO TEIXEIRA DE MEDEIROS, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE VERISSIMO DE MEDEIROS e FLORA TEIXEIRA DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 09:00h.

ROSANA CLAUDIA IOHN DE ARAUJO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDICE FRANCISCO DE ARAUJO. Filiação: ANTONIO JOSE IOHN e MARIA DE LOURDES SOUZA IOHN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:00h.

RUTH CORREA, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CHRISTOVAO DERIO CORREA e MARIA PINTO CORREA. Sepultamento: NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.

SOPHIA HELENA PEREIRA DA SILVA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA e AMANDA PEREIRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:00h.

