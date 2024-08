Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (29)

ANITA MARIA DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLAMINIO ALMEIDA COSTA e MARIA PEREIRA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

ANTONIO JOAQUIM XIMENEZ, 67 ano(s). Profissão: AGRONOMIA. Cônjuge: KARINA MAGDALENA BORBA XIMENEZ. Filiação: DIOGO XIMENEZ FERNANDES e TEREZINHA PEREIRA XIMENEZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 10:00h.

APARECIDA DELOURDES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE MARTINS DA SILVA. Filiação: RUFINO REQUI e MARIA MENDONCA REQUI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

ARNO DALL AGNOL, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LAURENTINA DALL AGNOL. Filiação: FINTANO DALL AGNOL e MARIA BATTISTI DALL AGNOL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ITAPEJARA D’ OESTE/PR, quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

AUREA MACHADO DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: GILBERTO PEREIRA DA SILVA. Filiação: GONCALO IZIDORO MACHADO e IMIDIA DA CUNHA MACHADO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO RIBAS, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIANE MAGALHAES DA SILVA RIBAS. Filiação: JOAO MARIA RIBEIRO RIBAS e ONDINA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:30h.

DALGIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: ACACIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA AUGUSTA DE MORAIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:30h.

DIRCEU OLIVEIRA ALVES, 88 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MICHELINA DI RENZO ALVES. Filiação: JOSE OLIVEIRA ALVES e OLINDA CERICA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 12:00h.

ELIANE NASCIMENTO ROHN, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS ROHN. Filiação: FELICIO MACHADO DO NASCIMENTO SOBRINHO e ARACI DE FARIA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 14:00h.

ETELVINA EUZEBIO DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTIVIR ANTONIO PARIZ DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE RITA DE CASTRO e MARIA EUZEBIO DO PRADO DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

EVA KALESKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VENCELAU KALESKI. Filiação: JOAO NOVAK e MICKALINA IGNACZUK NOVAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

EVELINA CORDEIRO MACHADO, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ARIZONE MACHADO. Filiação: NABOR CORDEIRO e LEONOR DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:30h.

FERNANDO MUNHOZ, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CANDIDO MUNHOZ e ROSARIA MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:30h.

FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DOS SANTOS. Filiação: JOSE EUZEBIO DO NASCIMENTO e MARIA IZABEL DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

GIL GARGIONI, 84 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: CLEIDE GARGIONI. Filiação: ANGELO GARGIONI e GALDINA DE PADUA GARGIONI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

HUMBERTO OSVALDO SCHWARTZ, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NORMA MARLI DILLENBURG SCHWARTZ. Filiação: GUSTAVO RODOLFO SCHWARTZ e EUCLIDIA PAGANOTTO SCHWARTZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 14:00h.

IRACEMA MARTINS VIEIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDEMIRO MARTINS VIEIRA. Filiação: FRANCISCO ALVES MARTINS e HONORINA GUIMARAES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

ISRAEL ROGERIO DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE MARIA GOMES DE SOUZA e CREUZA MARIA DE SOUZA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 10:00h.

IVETE DE MELO JACOMEL, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JACOMEL. Filiação: CONSTANTINO FABRICIO DE MELO e LYDIA MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

IZABEL RODRIGUES DE MORAES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL PAULO DE MORAES. Filiação: EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO e ALMIRA LUIZA DA CONCEICAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

JACIR PAULINO DE MELO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANIZIA DA SILVA MELO. Filiação: EDUARDO PEREIRA DE MELO e CLARA DE OLIVEIRA MELO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL TABATINGA – TIJUCAS DO SUL/PR, quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

JOAO ANTONIO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA JOSE FERREIRA SANTOS. Filiação: VIRGILIO ANTONIO DOS SANTOS e MARIA CAZECA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOAO DE JESUS, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSIMERI TEIXEIRA DOS SANTOS. Filiação: DERCILIO BRIGIDO DE JESUS e LAURINDA VIANA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 11:00h.

JOAO MARIA ANTUNES DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Filiação: JOSE ANTUNES DE SOUZA e LAUDEMIRIA ANTUNES DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

JOAO PADUANO, 91 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA MEDERIOS PADUANO. Filiação: ANTONIO PADUANO e ROSALINA DE LUCA PADUANO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 15:00h.

JOAO PEREIRA LIMA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LENIZE FERREIRA LIMA. Filiação: JOSE ALVES PEREIRA e MARIA LIMA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOE LUIZ CERVIERI, 52 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: ELISANGELA RIBAS GODOY CERVIERI. Filiação: ERNESTO CERVIERI e MIRNA ELICKER CERVIERI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

JOEL VAZ, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANGELA VAZ. Filiação: LEOPOLDO VAZ e OTILIA JULIETA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 09:00h.

JOSE HENRIQUE NIZER DE PAULA MORAIS, 9 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO FERNANDO DE MORAIS e KETHLIN NIZER DE PAULA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 11:00h.

KAUANE STEPHANI DO NASCIMENTO DO PRADO, 23 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLAUDEMIR DO PRADO e MARCIA REGINA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

LEONORA ANTON ROSA, 88 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: LUIZ FELICIO. Filiação: ANTONIO ANTON e BERTHA ANTON. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUCIA MILCZVSKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEOFILO MILCZVSKI e VICTORIA MILCZVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUIZA CHAVICKI DE BARROS RODRIGUES BUENO DA CRUZ, 10 hora(s). Filiação: LUCAS RODRIGUES BUENO DA CRUZ e ANDRIELLY CHAVICKI DE BARROS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 09:00h.

MAGALI TERESINHA DE LIMA, 41 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Filiação: MARIO CARDOSO DE LIMA e SUELI TERESINHA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARCO ANTONIO DE SA MALUCELLI, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: OSKILDE MARCOS MALUCELLI e THEODORA DE SA MALUCELLI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 28 de agosto de 2024.

MARIA DE LOURDES NABOSNE BARBOSA DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: ANDRE NABOSNE e CATARINA NABOSNE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 14:30h.

MARIA EUNICE NASCIMENTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMARIO NASCIMENTO. Filiação: JOAO DORTA e ISABEL CANDIDO DE JESUS DORTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:30h.

MARIA PASTOCHENKO RIPULA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEFANO RIPULA. Filiação: NICOLAU PASTOCHENKO e CATARINA GARDASZ PASTOCHENKO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

MARILENE ROCIO DE FREITAS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOACYR DE FREITAS e LEONY PRADO DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:30h.

NANCI MUSSE NUNES PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JOAO NOBREGA PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO NUNES e MARIA MUSSE NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 14:00h.

NELSON EUZEBIO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUVENAL EUZEBIO e ARMINDA EUZEBIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

NEUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON PINTO DE OLIVEIRA. Filiação: JUVENAL RODRIGUES e ARSENIA RODRIGUES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

OLAVO FARIAS FILHO, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NELI MIRANDA FARIAS. Filiação: OLAVO FARIAS e HELCIA FARIAS. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quinta-feira, 29 de agosto de 2024.

OLGA MAIA MARTINS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO MARTINS. Filiação: GERMANO DA MAIA e PAULINA IACKUSCH DA MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 11:00h.

OZIEL SERAFIM FELISBINO, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANDREA SANTOS FELISBINO. Filiação: EMILIO FELISBINO FILHO e IVETE SERAFIM FELISBINO. Sepultamento: CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO EM PARANAGUA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 10:00h.

PEDRO MOREIRA DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Cônjuge: NIRALCY DO CARMO MOREIRA DE SOUZA. Filiação: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA e ARENITA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 10:30h.

REINALDO HORNING, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIA HORNING. Filiação: FREDERICO HORNING e CECILIA HORNING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSANA CAVALCANTI ALBUQUERQUE, 62 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: RUY CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e ROSANI FERREIRA CAVALCANTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROSELI DA SILVA ANDRADE, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO MOURA DE ANDRADE e TERESA DE JESUS DA SILVA ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 10:00h.

TERESA BATISTA DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE BATISTA DE SOUZA e ANA LIDIA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

TERESINHA LEAL VIALICH, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: PEDRO VIALICH ( FALECIDO). Filiação: ADALBERTO LEAL DA SILVA e DONATILA LEAL DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 11:00h.

THIAGO WESLEY GONCALVES, 23 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE GONCALVES e MARIA MADELENA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:00h.

VITOR DOS PASSOS JUNIOR, 61 ano(s). Profissão: OFFICE BOY. Filiação: VITOR DOS PASSOS e MARIA DE LOURDES PASSOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:00h.

VIVIANE RAQUEL VARELLA DUARTE, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALMOR ALCERICO VARELLA e CARMELINDA BANZATTO VARELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 15:00h.

