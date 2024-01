Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (25)

ADA REGINA JAREK, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOYSIO JAREK. Filiação: RUDOLPHO HRUSCHKA e LEANA HRUSCHKA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ALTAIR MIQUILINO, 51 ano(s). Filiação: OTAVIO MIQUILINO e MARIA LENIR CAROLINO MIQUILINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

ALVARO TADEU CASAGRANDE, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SOLANGE CATARINA CASAGRANDE. Filiação: ALCIDES CASAGRANDE e PAULINA CASAGRANDE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ANASTACIA ROSCZINIAK, 97 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCO ROSCZINIAK. Filiação: STANISLAU OTOLAKOSKI e FRANCISCA ZEBULUCHA OTOLAKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANSELMO DEBARBA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARCANGELO DEBARBA e ANTONIA MORO DEBARBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

ANTONIO COELHO BUENO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIVA SILVA COELHO. Filiação: FAUSTINO BUENO e JULIA COELHO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024.

APPARECIDA NICOCHELLI CAZULA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR ORLANDO CAZULA. Filiação: VICTORINO NICOCHELLI e ANGELINA DESTRO. Sepultamento: MUNICIPAL DE IBIPORA PR, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

AURORA DA SILVA, 99 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: CORNELIO DA SILVA e GREGORIA SOLLAS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS PR, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 10:00h.

CECILIA ZALOSKI CORDEIRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU ZALOSKI e ANA MIQUETTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 09:00h.

CLAYTON JUNIOR DIAS EUFRASIO, 43 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JAQUELINE CRISTINA DE CAMPOS EUFRASIO. Filiação: DALTAIR JORGE EUFRASIO e JOANA DARC DIAS EUFRASIO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PINDAMONHANGABA – SP, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DEVANILDA JOSE DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NELSON JOSE DOS SANTOS e IRACI FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

DIRCELIA TEREZINHA WENTZCOVITCH, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: AFONSO GROFOSKI e VITALINA GROFOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:00h.

EMANOEL SILVA, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL SILVA e CLOTILDES PIERRE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

ERNA MARTENS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HANS MARTENS. Filiação: REINALDO SCHUTZ e HILDA SCHUTZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 15:30h.

GERALDO ADAMO, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELVIRA LINO ADAMO. Filiação: JOAO ADAMO e JOANNA BOAVENTURA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

GILMAR DE MORAIS BARREIROS, 42 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: JOSE CARLOS BARREIROS e SULENIA DE MORAIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 13:00h.

IEDA TEREZINHA ROCHA CARNEIRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAMES DEAN CARNEIRO. Filiação: IRINEU ROCHA e ANA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

IRACEMA BRANCO, 78 ano(s). Cônjuge: JAIR BRANCO. Filiação: IGINO MUNHOZ e ALICE DA COSTA MUNHOZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

JOSE ADEMIR DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: CARMELINA RIBEIRO DO BONFIM. Filiação: AURIDES DOS SANTOS MOREIRA e RAMIRA DOS SANTOS MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE LUIS REAL DUGOSKI, 66 ano(s). Profissão: AGENTE TURISMO. Cônjuge: CRSTINA DA SILVA FROMHOLZ. Filiação: CASSEMIRO DUGOSKI e MARIA JOSE PRADO DUGOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOSE RENI, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA EUNICE RENI. Filiação: BRAULIO BUENO DE CAMARGO e AUREA TALEVI DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOSEMAR DE MATTOS, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO DE MATTOS e VERONICA MATTOS. Sepultamento: CREMATORIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

LEOBERTO DOMINGOS DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: LOURIVAL PAULINO DA SILVA e NAIR DOMINGOS DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEOCADIO GONCALVES, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO GONCALVES e NAIR GONCALVES. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DAS PAINEIRAS, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 13:00h.

LEONICE ALVES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALVES DA SILVA e JORGINA ALVES GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 09:00h.

LUIS ANTONIO SOLER, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: FERNANDO SOLER LOPES e MARIA AVER SOLER. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARCIA MARIA BUIAR DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: DEMETRIO BUIAE FILHO e JULIA BUIAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 13:00h.

MARCIAL CARLOS RIBEIRO, 83 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: EDITH PEREIRA RIBEIRO. Filiação: PEDRO RIBEIRO DE TOLEDO e ARACY ALVES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARCOS PAULO GUEDES, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VIVIANE MASSOCHIM DOS SANTOS GUEDES. Filiação: ARGEU GUEDES e ELZIRA HANNING GUEDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

MARIA DA LUZ BERNARDIM, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO BERNARDIM. Filiação: FRANCISCO GABRIEL VICENTE e MARIA DE LOURDES VICENTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 09:00h.

MARIA DANIELLE FONSECA MACHADO, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE DE ALMEIDA MACHADO e IRACIRENE FONSECA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DE MACAPA, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA INES DO ROSARIO, 35 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: SEBATIAO DO ROSARIO e TEREZINHA PEREIRA CORREIA DA SILVA ROSARIO. Sepultamento: DO TABATINGA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

MARIA ROSARIA DIAS COELHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINO RENE ROHRBARCH. Filiação: JOSE GENEROSO DA SILVEIRA e PALMIRA DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARIA SANTOS MARTINS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL RIBEIRO MARTINS e ANEMA FERNANDES MARTINS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 10:00h.

NATALINA ANTONIA VERONESE, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IDEO VERONEZE. Filiação: ERNESTO ROSSIGNOL e MARIA ZOTI ROSSIGNOL. Sepultamento: CEMITERIO NOVA LARANJEIRAS- PR, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

NEURANDIR ROLIM DE MOURA, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ROLIM DE MOURA e CARMEN TRINDADE ROLIM DE MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

NORIVAL MARTY, 76 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: JUNELY ROSA MARTY. Filiação: NELSON MARTY e ANNA MARTY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

OSMAR RIBEIRO, 52 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: LEILA PEREIRA DA CRUZ RIBEIRO. Filiação: JOAQUIM ALVES RIBEIRO e TEREZA VERGINA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

PATRICIA PERES MARAGNO HEY, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HIRAM ARTHUR MARAGNO HEY e DENISE SISTI PERES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:00h.

RAFAEL FELIPE DA SILVA FERNANDES, 22 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: CARLOS ROBERTO FERNANDES e LUCINETE APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 09:30h.

ROBERTO ADRIANO DE OLIVEIRA, 39 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE SOUZA DE OLIVEIRA e TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO EM IRETAMA – PR, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ROBERTO WILSON WILKE FILHO, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ROBERTO WILSON WILKE e ELZA DA SILVA WILKE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

ROSSANO LUIS RODA, 59 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MARIO LUIZ RODA e EDIL PEDRO RODA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SALESIO BATISTA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLARA SCHUANK BATISTA. Filiação: JOAO BATISTA e NAIR NIADA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:30h.

SEBASTIAO NIVALDO BORGES, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OSANA CAMPOS DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO AMILTON BORGES e TEREZA SEVERINO BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA LEONIR FERREIRA DA ROCHA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE JOAO ROCHA. Filiação: ALEXANDRE FERREIRA DA CRUZ e CLARA HELENA SOFIA DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA – TIJUCAS DO SUL – PR, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA MARIA MKRTCHIAN, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GREGOR MKRTCHIAN. Filiação: e BRONILDA RACHE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: ERMELINO CASTILHO DO ESPIRITO SANTO e DURVALINA MUNHOZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA STAINE VIEIRA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EDUARDO VIEIRA. Filiação: LAURO JACOB STAINE e MARTINHA BUENO STAINE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 15:00h.

VICTOR HUGO SILVA SCHWONKA, 5 dia(s). Filiação: MARCELO SCHWONKA e MARINES DE MELLO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 13:00h.

VITORIO BRUSNISKI, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LIDIA BRUSNISKI. Filiação: FRANCISCO BRUSNISKI e LUIZA BRUSNISKI. Sepultamento: CEMITERIO CADEADO SANTANA IRATI PR, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.

ZELIA TCHAIKA, 51 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GILVANNY MARCELO MESKAU. Filiação: ADAO TCHAIKA e NEUSA TEREZA TCHAIKA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:00h.

