Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (24)

ANTONIO CARLOS RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RAUL RIBEIRO e MARIA MERCEDES FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 11:30h.

ANTONIO FRANCISCO ALVES, 95 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IVANILDA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO ALVES DE MELO e SEBASTIAO MANOELA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO LUIZ FABRICIO, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO FABRICIO SOBRINHO e BENEDITA DE GODOI SANTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 09:00h.

AOR PAULO DE ALMEIDA, 95 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: FATIMA MARTINS SELI DE ALMEIDA. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA e ERNESTINA CORREIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 16:00h.

DIRCEU SOARES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: ANTONIO ELIEZER DA SILVA e ALICE SOARES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 12:00h.

EFREM BASILIO HALISKI, 64 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: RITA BERNADETE BOIKO HALISKI. Filiação: TOMAZ HALISKI e ESTEFANIA HALISKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024.

ELIZABETH ELFRIDA DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNIR DE OLIVEIRA. Filiação: NORIVAL SCHROEDER e IZABEL FERREIRA SCHROEDER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de outubro de 2024 às 13:00h.

ERMELINO OLIDIO ALVES FILHO, 60 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ERMELINO OLIDIO ALVES e NAIR FAGUNDES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (24)

EXPEDITO RODRIGUES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERGINIA MARCILIA TAYTE. Filiação: MANOEL RODRIGUES DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 11:00h.

FABIANO AILOR JOAO, 79 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: MARIA URCULINA JOAO. Filiação: PEDRO JOSE JOAO e NAIR NUNES JOAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 14:00h.

FELIX FRANCZAK, 84 ano(s). Cônjuge: IZABEL PALIVODA FRANCZAK. Filiação: BARTOLOMEU FRANCZAK e TARASQUIVIA FRANCZAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 24 de outubro de 2024.

FERNANDA CELESTE MARTINS VALVERE, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERVAL MARTINS VALVERDE. Filiação: AMERICO MARTINS e THEREZA CELESTE MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 20:30h.

JOAO SERGIO SZYMANSKI, 59 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: EMILIO SZYMANSKI e DOROTHEA BOHUM SZYMANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 16:00h.

JOSE DINARTE ALVES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA RANDONSKI DE SOUZA. Filiação: OSORIO ALVES DE SOUZA e NOEMIA ANTUNES DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 10:00h.

JOSE ELIAS LOPES DE AZEVEDO, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARLI LUCIA FREYER DE AZEVEDO. Filiação: CATARINO GONCALVES DE AZEVEDO e NERY LOPES DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 16:30h.

KOHARU TAKAHASHI, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SINNOSUKE TAKAHASHI. Filiação: EICHIRO TAKAHASHI e RIN TAKAHASHI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 24 de outubro de 2024.

LURDES FERREIRA DE ANDRADE, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE FERREIRA DE ANDRADE. Filiação: FRANCISCO KUHN FILHO e ROSALIA GORTE KUHN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 17:00h.

MALENE BENEVIDES DO ROSARIO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DALTRO BENEVIDES DARAYA DO ROSARIO. Filiação: JOAO PERFETI e ROSA PERFETI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARCELINO SEGAN, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: IRENE KULIGOSKI SEGAN. Filiação: ESTANISLAU SEGAN e ROSA OLIVA SEGAN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 12:00h.

MARIA JOSE SERAFIM DE BRITO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE BERNARDINO DE BRITO. Filiação: ANTONIO SERAFIM e JULIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA TERESINHA BARBOZA PEREIRA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS. Filiação: ZACARIAS PEREIRA e ROSALINA BARBOZA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 11:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (24)

MARILDA DE LIMA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CESAR TADEU DE LIMA. Filiação: NAPOLEAO MANOEL DE AMORIN e DAVINA DE LIMA AMORIN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 23 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARTA SADDOCK FERNANDES, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE ALBERTO FERNANDES e ANA SADDOCK FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 15:00h.

MIECESLAU ESTEVAO BORKOVSKI, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOCELEI MARIA BORKOVSKI. Filiação: ANTONIO BORKOVSKI e EMILIA WOLSKI BORKOVSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 10:00h.

NATAHALIA DE CAMPOS CABRAL, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: AGADIL CABRAL e RIVIERA DE CAMPOS CABRAL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 09:00h.

NIELSEN VILASBOAS MACHADO, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: JOSE VILASBOAS MACHADO e LEONINA GALVAO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 11:00h.

ORIVAL FAUSTINO DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GESSI TEREZINHA BORGES DE SOUZA. Filiação: ANTONIO FAUSTINO DE SOUZA e NATALIA AUGUSTA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de outubro de 2024 às 09:00h.

RAFAEL RODRIGUES DE LARA DE OLIVEIRA, 36 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA e MARIA SHIRLEI RODRIGUE DE LARA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 16:30h.

REGINA CELIA MOREIRA PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: ILVONIR PEREIRA. Filiação: ALBERTO MATTOS MOREIRA e DIVA CARRANO MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 16:30h.

ROBSON RODRIGUES DE SOUZA, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIS RODRIGUES DE SOUZA e CLEUSA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 17:00h.

TERESINHA LIBERACI NEVES, 76 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: ASCELINO DE OLIVEIRA NEVES e LEOPOLDINA BUENO NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (24)