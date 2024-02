Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta quinta-feira (1º)

ADEVANIL DELFINO LEITE, 72 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Cônjuge: SIDENEY DE JESUS LEITE. Filiação: JOSE DELFINO LEITE e LOURDES FERNANDES LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ADJAIR GUIMARAES, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NIVALDO GUIMARAES e EROTIDES GUIMARAES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ADRIAN VIEIRA DO AMARAL, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: IRIEL RAAB CARNEIRO DO AMARAL e BRUNA GABRIELLE VIEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIBOTUVA, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

AMINADAB GARCIA LOUREIRO, 83 ano(s). Cônjuge: MARIA ELENA MARCONDES LOUREIRO. Filiação: JOAO PEDRO LOUREITO e NEOMIZIA GARCIA LOUREIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

ANA BEATRIZ WOOD, 72 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: BENJAMIN WOOD JUNIOR e ARLINDA SALIBA WOOD. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ANESIA CHAGAS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLYCES VICTORINO DAS CHAGAS. Filiação: ISALTINO VAZ e ROSA MARIA VAZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 18:00h.

ARACY PINHEIRO DE MIRANDA, 91 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: LAURO PINHEIRO DE MIRANDA. Filiação: DELFINO LAVES FONTOURA e FRANCISCA PINHEIRO FONTOURA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

AYRTON PEREIRA JUNIOR, 57 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: AYRTON PEREIRA e MADALENA MAGANHOTTI PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

BENEDICTO FRANCISCO DE ABREU, 85 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IVONE BUENO DE ABREU. Filiação: REDUCINO FRANCISCO DE ABREU e CONCEICAO PEREIRA DE ABREU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

DANIELA LOPES DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: SALESIO LOPES DA SILVA e DENICE DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO CENTRAL DE CASCAVEL PR, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ELIDE BUENO, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HORACIO SIQUEIRA BUENO e MARIA PEDROZO BUENO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO OSMAR DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: NEIDE PEREIRA. Filiação: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e ANTONIA EDITE BEZERRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024.

JOAO MARIA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OLIVERIO LOPES DE CAMARGO e MARIA APARECIDA MARQUES DE SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024.

JOSAFAT LITVIN, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ROSELIS SERTORI LITVIN. Filiação: JOAO LITVIN e MARIA LITVIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024.

LEOCADIA GOLINSKI KINDZIERSKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRAZ KINDZIERSKI. Filiação: FELIX GOLINSKI e MARIA GOLINSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

LEOMAR GRUBBA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDICLEIA FERNANDES VEIGA. Filiação: HERBERT INGBERT GRUBBA e GRAZIELA VEIGA GRUBBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEONIDAS RIBEIRO JUNIOR, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DIOMIRA VALENTE RIBEIRO. Filiação: LEONIDAS RIBEIRO e MARIA JOAQUINA RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 15:30h.

LUIZA BATISTA PRADO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON PRADO. Filiação: OZIAS LUIZ BATISTA e ENEAS PIMENTEL BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LURDES ALVES FIDALGO, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MANOEL DE ALMEIDA FIDALGO e MARIA ALVES FIDALGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARIA DA LUZ CARNEIRO DE FIGUEIREDO, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: WALTER MELO DE FIGUEIREDO. Filiação: VERGILIO CARNEIRO MARTINS e ROBERTA GABRIEL MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA LAIS TOBIAS SPITZNER, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CELIO INGO SPITZNER. Filiação: NEME ANTONIO TOBIAS e MARIA TOBIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA ZELIA DA SILVA RIBEIRO, 74 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIO FELIX RIBEIRO. Filiação: PARAHILIO PINHEIRO DA SILVA e VIRGINIA PRACHEDES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 19:00h.

MARISA FERREIRA DO NASCIMENTO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO e MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARLETE ALVES DA SILVA MORAES, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FERREIRA MORAES. Filiação: VICENTE AFONSO DA SILVA e ANEZIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MATILDE RIBAS DE ASSIS, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: WILSON MEYER DE ASSIS. Filiação: CONSTANTINO DE MELLO RIBAS e DALVA BOSS RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MIGUEL REGINALDO DOS SANTOS MEDEIROS, 56 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ROSANE DE FATIMA LOURENCO. Filiação: MIGUEL DA CRUZ MEDEIROS e MARIA TEREZINHA DOS SANTOS MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MILTON DE MACEDO MUNHOZ FILHO, 91 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: MILTON DE MACEDO MUNHOZ e ILKA MARQUES MUNHOZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CRIGAS NETO. Filiação: JOAQUIM RIBEIRO e OTALINA LOURENCO DOS SANTOS. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

OZIRES DE MELLO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CLAIR ANTUNES DE MELLO. Filiação: SEBASTIAO MELLO e IZALTINA GONCALVES DE MELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

PAULO ROBERTO BRAZETTI, 70 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: MARGARETE DE OLIVEIRA BRAZETTI. Filiação: ANTONIO RODRIGUES BRAZETTI e WILMA BARCELOS BRAZETTI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SALVADOR PARTOTZKI, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ESTER ALVES CORDEIRO PARTOTZKI. Filiação: BASILIO PARTOTIZKI e LEONORA PARTOTZKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO MARCOS DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS DA SILVA. Filiação: MARCOS ESTEVAO e MARIA SANTINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

SOELI RODRIGUES DIAS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON VIEIRA DIAS. Filiação: LAURITO RODRIGUES DA SILVA e LOURDES PAES DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

SONIA MARIA LABATUT, 67 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE NEVES LABATUT e REGINA HELENA PEREIRA LABATUT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 15:40h.

TEREZA ALVES DE ARAUJO, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO GOMES. Filiação: e ANGELICA ALVES DE ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

