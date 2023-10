Obituário Curitiba; Falecimentos desta quinta-feira (19)

Adão Pires dos Santos, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pires dos Santos e Adélia Sartorio dos Santos. Sepultamento ontem.

Admilson Valério Budal, 60 anos. Filiação: Daniel Valério Budal e Marina Budal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Alberto de Oliveira Sousa, 44 anos. Filiação: José Vital de Sousa e Ivani de Oliveira Sousa. Sepultamento ontem.

Amado José Ferreira, 72 anos. Filiação: Sebastião José Ferreira e Augusta Maria Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Andreza Gonçalves de Moura, 95 anos. Filiação: Sebastião Gonçalves Saldanha e Júlia Mário de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Joarez Caetano dos Santos, 36 anos. Filiação: Flávia Caetano dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Grazieli Almirante Tamandaré.

Antônio da Luz, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João da Luz e Joana Graunski. Sepultamento ontem.

Aparecido Laércio Carmelo, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Carmelo e Maria de Jesus Carmelo. Sepultamento ontem.

Aracy Chaves, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Libordes Chaves e Nactalia Schelette Chaves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ari de Brito Silva, 51 anos. Filiação: José Antônio Silva e Jaci Maria Silva. Sepultamento segunda-feira, 23 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Brasilea Rodrigues Neves Pinto, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Arlindo Neves e Laura Rodrigues Neves Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Bryan Correia de Jesus, 18 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Denis Artur de Jesus e Ester Penelope Correia dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Carlota Volpe de Mari, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Volpe e Carmen Vera Volpe. Sepultamento ontem.

Carmo José de Camargo, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Polibio Gualberto Camargo e Jovelina Garcia Camargo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Cinara Costa dos Santos, 82 anos. Filiação: Dionizio Costa e Iracema Miranda Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Quadrangular – Bacacheri.

Cirso Coelho dos Santos, 61 anos. Filiação: Joaquim Coelho dos Santos e Jovelina Maria Raimunda. Sepultamento ontem.

Cleide Monteiro Cavalheiro, 59 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Miguel Cavalheiro e Teresa Monteiro. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Clovis Francisco Nogueira, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Francisco Nogueira e Aparecida Duarte Nogueira. Sepultamento ontem.

Edemir Sacerdote dos Santos, 60 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Francisco Vieira dos Santos e Nair Sacerdote dos Santos. Sepultamento ontem.

Eduardo Ataide Vieira, 77 anos. Filiação: Placides Vieira e Ataide Hermino Vieira. Sepultamento segunda-feira, 23 de outubro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Elizaber Meira da Cruz Rossa, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ranulfo Carbonar da Cruz e Maria Meira da Cruz. Sepultamento ontem.

Fábio Luiz Marques, 56 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Antônio Marques e Tereza Marques. Sepultamento ontem.

Genuino Ventura, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Guilhermina Ventura. Sepultamento ontem.

Gilberto Mathoso, 73 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Cyriaco Mathoso Filho e Sophia Gorski Mathoso. Sepultamento ontem.

Gislei Vieira da Cunha Faria, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Vieira da Cunha e Leonilda Ferreira da Cunha. Sepultamento ontem.

Glecy de Lara, 63 anos. Filiação: Trajano de Lara e Valdemira Rosa de Barros. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Guilhermina Bandeira de Souza de Menezes, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Bandeira de Souza e Teresa da Silva de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Haluio Yamachite, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Takazu Ito e Fugino Ito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Iara Maria Ferreira, 71 anos. Filiação: Antônio Paulino Ferreira e Vitória Cadena Ferreira. Sepultamento ontem.

Ignez Oliveira de Souza, 87 anos. Filiação: Manoel Thomaz de Souza e Maria Paulina de Oliveira Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Ingrid Maria Piaskowy, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Soethe e Maria Theresia Soethe. Sepultamento ontem.

Ivone Rosa Moreira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Herculano Rosa e Aparecida Leonor Rosa. Sepultamento ontem.

Jeferson Fernando Couto, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Maria Antônio Couto. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Altônia, saindo da Capela Cemitério Municipal de Altônia -PR.

João Raiter, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Estefano Raiter e Maria Raiter. Sepultamento hoje, Cemitério de Linha Perobás//prudentópolis, saindo da Capela Linha Perobas-(PR)udentópolis.

Jorge Luiz Nadolny, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Mariano Nadolny e Teodora Nadolny. Sepultamento ontem.

José Maria Barbosa Pereira, 40 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alcides Lima Pereira e Maria da Conceição Barbosa Pereira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de São Rafael Cic.

José de Mattos, 62 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: João Maria de Mattos e Regina del Re Mattos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Kazuko Terada Tacacura, 88 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Massandri Terada e Hatico Fukugava Terada. Sepultamento ontem.

Kumiko Tokutake, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hatumi Takakussa e Hatumi Takakussa. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Paraíso, saindo da Capela Jardim Paraíso.

Lauro Pinto Ribeiro, 83 anos. Filiação: Izidoro Pinto Ribeiro e Maria Bueno de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lídia Pathek, 75 anos. Profissão: servente. Filiação: Demétrio Cisplicki e Bronislava Cispicki. Sepultamento ontem.

Lilian Aparecida Pinheiro, 59 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Nilton Pinheiro e Francisca Izolda Miranda Pinheiro. Sepultamento ontem.

Lurds Klingelfus, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Aifeld e Maria Ossowski Aifeld. Sepultamento ontem.

Manoel Carlos, 86 anos. Filiação: Manoel Carlos Neto e Amélia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Marcelo Ricardo Staniaski Marinho, 21 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Marcelo Marinho e Cláudia Marina Staniaski Marinho. Sepultamento hoje, A Denifir, saindo de Quarta Igreja do Evangelico.

Maria Aparecida de Moraes Alves, 80 anos. Filiação: Donato Pires Moraes e Maria Soares de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Leni Ferreira, 76 anos. Filiação: Irineu Alves Ferreira e Auta Fernande da Conceição. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Maria Lúcia Gurgel, 65 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: João Roberto Gurgel e Irani Maria Vaz Domingues. Sepultamento ontem.

Maria Margarete Damazo dos Santos, 57 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Adir Damazo dos Santos e Júlia Damazo dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marly Terezinha Cardoso, 76 anos. Profissão: balconista. Filiação: Pedro Cardoso e Maria das Dores Cardoso. Sepultamento ontem.

Nelson Geronasso, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Geronasso e Maria Lunardon Geronasso. Sepultamento ontem.

Neusa Maria Runfe, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Zozimo Dias de Almeida e Noêmia da Silva Brizola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ondina Soares Reis, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dulcidio Soares Ribeiro e Maria Spessato Soares. Sepultamento ontem.

Otília de Fátima Ferreira de Albuquerque, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Ferreira de Albuquerque e Etelvina Rodrigues Pinto. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo de Bom Pastor.

Patricia Simone Gomes Duarte, 46 anos. Filiação: Benedito José Duarte e Vera Gomes Duarte. Sepultamento ontem.

Rosália Chybior, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Sluzarz e Catarina Sluzarz. Sepultamento ontem.

Roxane Cristine Amiz, 47 anos. Filiação: Neif Calil Amiz e Sílvia Lúcia Amiz. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Assis de Freitas, 87 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sebastião de Freitas e Izaira Pires de Freitas. Sepultamento ontem.

Sirlei Thiel della Cruz, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Otto Thiel e Eliza Thiel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Grande//rs, saindo da Capela Municipal de Rio Grande //rs.

Sônia Aparecida Correia, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório Correia da Luz e Pursina Garcia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Sueli Rosi Atalla de Souza, 69 anos. Filiação: José Atalla e Evani Araújo Atalla. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Theresa Olivieri Sangiorge, 91 anos. Filiação: Alfredo Olivieri e Ignes Menchi Olivieri. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Thereza Massarotto Gava, 95 anos. Profissão: diarista. Filiação: Ernesto Massarotto e Irena Massarotto. Sepultamento ontem.

Tiago André Soares da Silva, 40 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Soares da Silva e Ester Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Walter de Souza da Luz, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gustavo Augusto da Luz e Zenaide Fátima de Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Igreja Renascer – Colombo.

Wenderson Leal de Lima, 42 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Everly Leal de Lima. Sepultamento ontem.

