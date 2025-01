Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)

ANDRE LUIS PRZYZIEMIRSKI, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE PRZYZIEMIRSKI e OLINDA PRZYZIEMIRSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

ANGELINO BORGES PARODI, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZINHA CERONATO PARODI. Filiação: ANGELINO DA SILVA PARODI e HILDA BORGES PARODI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 16:30h.

ANTONIO ARILDO PERUSSELO, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALAOR JISE PERUSSELO e THEREZINHA DE JESUS PERUSSELO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 13:00h.

ANTONIO XAVIER SOARES, 58 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: PEDRO XAVIER SOARES e ALMIRA ROSA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 17:00h.

AURORA FAUSTINONI FRANDINI, 95 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ALBERTO FRANDINI. Filiação: JOSE FAUSTINONI e ALEXANDRINA TOMAZETTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:00h.

CARLOS RIBEIRO, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VICTALINA RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO e MARIA BELEM. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE APIAI-SP, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

CESAR ANTONIO GUIDOLIN, 65 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LUZIA GUIDOLIN. Filiação: JAIRTON GUIDOLIN e DORACI CABRAL GUIDOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 12:00h.

CIRENE DA SILVA DE OLIVEIRA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA. Filiação: PATROCINIO SILVA e LUCIA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 17:00h.

CORNELIO FERREIRA NEVES, 95 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: LINDAMYR MANTOVANI NEVES. Filiação: ADOLFO DE PAULA NEVES e FLORIZA FERREIRA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:00h.

DARCI GOMES, 83 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: DARCI APARECIDA GOMES. Filiação: MANOEL GOMES e MARIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 16:00h.

DIRCEU CASTRO, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: IRENE SCHMIDT CASTRO. Filiação: BALBINO CASTRO e DORVALINA NOVISCKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 13:00h.

DORALICE HELENA DE ARAUJO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ROBERTO DE ARAUJO. Filiação: CELSO CUNHA e LEONILDA ANITA BASSO CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

ELISABETE PEREIRA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR CORDEIRO DE SOUZA. Filiação: VICENTE PEREIRA e NAIR DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:00h.

ELIZABETH VIVIAN ULYSSEA, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO HENRIQUE WAGNER ASSUMPCAO e RUTH ASSUMPCAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:00h.

FABIANA SEARA COSTA, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MATHUSAEL COSTA OLIVEIRA e MARIA JOSE SEARA COSTA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:00h.

GUSTAVO HENRIQUE GONZALES, 44 ano(s). Profissão: GERENTE COMPRAS. Filiação: HONORIO GONZALES VICENTE e MARILENE GONZALES. Sepultamento: MUNICIPAL DE SERTANEJA, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:00h.

IOLANDA FURMAN DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID MACHADO DE OLIVEIRA. Filiação: AUGUSTO FURMAN e BRUNISLAVA GROCHOUSHI FURMAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 09:00h.

IVANI TIBAES MOURA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ELIZALDO MOURA. Filiação: AGENOR TIBAES DE MENDONCA e ANNA CASTILHO DE MENDONCA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 10:00h.

JOANA DE CASSIA DA CRUZ, 58 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ANIBAL SOARES DA CRUZ e OLIVINA PEREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

JOAO MARIA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ERONDINO CORREIA BARBOSA e MARIA DORVALINA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 17:00h.

JONAS JOSE DE FREITAS, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JORGINA DA CRUZ DE FREITAS. Filiação: VICENCIA OLIVEIRA DA CRUZ e DEOLINDA CASTILHO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:00h.

JOSE LUIZ ZONATTO, 67 ano(s). Profissão: CHEFE PESSOAL. Cônjuge: DULCILI DE PAULA NEVES ZONATTO. Filiação: FREDERICO ZONATTO e MARIA GENY ZONATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 14:00h.

KEIJI PEREIRA TAKAHASHI, 34 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: RUBENS TAKAHASHI e NILZA APARECIDA TAKAHASHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 09:00h.

LUCI MARLENE HABBIB RIBAS, 77 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: MICHEL BOLOS HABIB e IVONE CHOCAIR HABIB. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 14:00h.

MAGDA MARIA BERNARDES CIANCI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALMIR DE CARVALHO CIANCI. Filiação: JOSE BERNARDES e EVA REZENDE BERNARDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MARGARIDA MARIA DE JESUS RAMOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO RAMOS. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e MARIA IZABEL DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 10:00h.

MARIA AMELIA DE JESUS FREITAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SILVERIO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM MANELINO DE FREITAS e ANA BATISTA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

MARIA JOSE DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JOSE PINHEIRO DA SILVA e ENEDINA BORELLI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 10:00h.

MAXIMO FURQUIM, 93 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: ANNITA FURQUIM. Filiação: ANTONIO FURQUIM e JULIA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 18 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MIGUEL NASCIMENTO FRANCISCO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MIGUEL FRANCISCO FILHO e MARIA JOSE NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:00h.

MILTON GOMES DE CAMPOS, 98 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: MAFALDA BRERO DE CAMPOS. Filiação: JOAO GOMES DE CAMPOS e ALEXANDRINA THIBES DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 16:00h.

NAIR PAITRA DE ANDRADE, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS GONCALVES DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO PAITRA e TEREZA PANCHENIAK PAITA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

NORMELIA DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA e ETELVINA CANDIDO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 14:00h.

ORLANDO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADELIO DA SILVA e LEONINA DA LUZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:00h.

PAULO JOSE ZUANAZZI, 46 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: GETULIO ANTONIO ZUANAZZI e ODILENE DE BONA ZUANAZZI. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 17:00h.

PAULO ROSA DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELOIR DE FATIMA RIBAS CAMARGO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTENOR ROSA DE OLIVEIRA e ARMINDA MARFIZIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

PEDRO ANDRIOLLI SILVA, 67 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: ELIANE RAQUEL FERRAZ SILVA. Filiação: JAIME DA SILVA e NICHE ANDRIOLLI SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

PEDRO CHEMIM, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO CHEMIM e MARTA DE SANTA CHEMIM. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE COLOMBO, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 17:00h.

RICHARD WILLIAN GAVA SANTOS, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDSON LUIS SANTOS e ANELIZE GAVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 13:00h.

RITA NAIRDE DIAS DE OLIVEIRA, 23 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARILDO DE OLIVEIRA e ANGELA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 10:00h.

SANDRA MARA DO NASCIMENTO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FUQUIM DO NASCIMENTO e FRANCISCA SOARES DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 11:30h.

SEZINANDO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELETE FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: IZOLINA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 17:00h.

SIMONE MARIA ROSA DA ROCHA, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO DA ROCHA. Filiação: JOAO ALBERTO DA ROSA e LETICIA NASCIMENTO DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 10:30h.

SONIA SIMONE MURARO DE ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: UYLTON NATAL MURARO e ANA IVANIR MURARO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

URIAS ALVES CORDEIRO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSELI PAULINO CORDEIRO. Filiação: BONIFACIO ALVES CORDEIRO e ANA RAYMUNDO CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 10:00h.

WALTER BARCELLOS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: AMELIA MOTTA BARCELLOS. Filiação: CECILIANO BARCELLOS e ANNA HELMER DE BARCELLOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 11:00h.

ZACHAR ZAGURSKI, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SOPHIA ZAGURSKI. Filiação: ANNA ZAGURSKA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ZILDA SPIGUEL VASCONSELOS, 72 ano(s). Cônjuge: ELIASFERREIRA DE VASCONSELOS. Filiação: NELSON SPIGUEL e ANA GOULART SPIGUEL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 15:00h.

