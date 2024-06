Falecimentos em Curitiba. Obituário desta quinta-feira (13).

ALAYDE FARIA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUCLIDES FARIA e CAROLINA FARIA. Sepultamento: CEMITERIO JARAGUA DO SUL SC, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

ALEXANDRE BATISTA MACHADO, 46 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO BATISTA MACHADO e MARIA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

ANAIDE FRANCO DE GODOI, 85 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: FRANCISCO FRANCO DE GODOI e MARIA JULIA FRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

ANTONIO BATISTA BARBOSA, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NAIRDES GABRIELA BARBOSA. Filiação: FRANCISCO JOAO DOS SANTOS e ELVIRA FLORIANO BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

ARLINDO JOAO BOSCO BARUFFI, 86 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: JULIA PERES BARUFFI. Filiação: ANTONIO BARUFFI e MERCEDES BARUFFI. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

ARTUR BALSARETTI, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ADAIR BALSARETTI. Filiação: ERNESTO BALSARETTI e MARIA JOSEFA BALSAREETTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

BEATRIZ APARECIDA FERREIRA, 53 ano(s). Filiação: CLAUDINA FERREIRA PILATI. Sepultamento: CREMATORIO LUTO CURITIBA, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

CECI MACIEL SAKUYOSHI, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: KUBO SAKUYOSHI e JULITA MACIEL SAKUYOSHI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

DILZA LEONOR MULLER DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROBERTO MULLER e LEONOR RAZERA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de junho de 2024.

DIRCE DE LIMA GODOIS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GODOIS. Filiação: ANTONIO DE LIMA e ISOLINA DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO BOM JESUS (GUARATUBA), quinta-feira, 13 de junho de 2024.

DOCARMA CARON, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISAC GEFFER CARON. Filiação: JOSE PORTES DE BARROS e FELICIDADE FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:30h.

EDENAUER SCHLICHTING, 74 ano(s). Cônjuge: HELENA MARIA SCHUEDA SCHLICHTING. Filiação: EDELBERTO BASILIDES SCHLICHTING e DOLORES ABREU NETO SCHLICHTING. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

ERLI DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: DINARTE DOS SANTOS e QUITERIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 15:00h.

ESTELA MIRANDA ACORDES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIVINO PAROLIN ACORDES. Filiação: ABILIO MIRANDA e ELVIRA MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

HAROLDO RIBAS, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO MARIA RIBAS e EUGENIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 09:00h.

HENRIQUE RAIMUNDO DETTMER, 83 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: NEUSA SUELI CABRAL DETTMER. Filiação: BERNARDO AUGUSTO DETTMER e HENECILIA SARAIVA DETTMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

IRENE DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Filiação: MANOEL PERINOTT e ALICE PERINOTT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 09:00h.

JAEL BERGAMASCHI BARROS, 91 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES BARROS. Filiação: JAIME BATISTA BARROS e HELENA BERGAMASCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

JOANA DE FATIMA DE SOUZA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO LOPES DE SOUZA e ROSA LIMA DE SOUZA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

JOAO CARLOS PAVAN, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LOURENCO PAVAN e ANA PAVAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO CARLOS SCHMITZ, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OTTILIA COELHO SCHMITZ. Filiação: HENRIQUE SCHMITZ e ELVIRA SCHMITZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

JUAREZ ILDEFONSO, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADAO ILDEFONSO e ADELINA ILDEFONSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 17:00h.

KELEN CRISTINA IRMANDADE, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EVERALDO LEITE IRMANDADE e DERCILIA LEITE IRMANDADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

LAVINIA GARCIA COSTA, 1 dia(s). Filiação: RICARDO FARIAS DA COSTA e DAIANE ROSS GARCIA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 10:00h.

LENY PEIXOTO SOUZA, 92 ano(s). Cônjuge: CIR COELHO. Filiação: DAMASO AYROSA DE SOUZA e LYGIA PEIXOTO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:00h.

LUCIANA MENDES DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDEVINO MENDES DOS SANTOS e CECILIA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 17:00h.

LUIZ PAULO COSTA SILVA, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CAMILA SILVERIO COSTA. Filiação: LUIZ CARLOS JULIAO DA SILVA e EDMUNDA COSTA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 17:00h.

MARGARETE APARECIDA VELOSO, 63 ano(s). Filiação: ANTONIO OLEGARIO VELOSO e ILDA OLEGARIO VELOSO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

MARIA DO ROCIO DA CRUZ, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO SOARES DA VEIGA. Filiação: JUVENAL HONORIO DA CRUZ e ANNA LEAL DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 10:00h.

MAURILIO JOSE ARTUSO, 86 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Cônjuge: OZOLINA CAMELO ARTUSO. Filiação: MARCELINO ARTUSO e MARGARIDA MARIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 17:00h.

NEIRY GALVAO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SERGIO DA SILVA. Filiação: ROLDAO SEVERINO GALVAO e MARIA BALBINA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 15:00h.

NELSON DO AMARAL, 60 ano(s). Filiação: LUIZ AMARAL e DIRCE DE SOUZA DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 15:00h.

OLGA VERRUCKE LIENEMANN, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ARTUR LIENEMANN. Filiação: JOAO VERUCKE e BERNARDINA VERRUCKE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 15:00h.

OLINDA LUIZ, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: IGNACIO AUGUSTO DOS SANTOS e OLGA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 15:00h.

PUREZA SOUZA SILVA NUNES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE TIMOTEO DA PAZ NUNES. Filiação: AMARO JANUARIO DA SILVA e MAURA SILVESTRE DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 15:00h.

RAMIRO RODRIGUES, 83 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: CIROBA DE SOUZA RODRIGUES. Filiação: ROFINO RODRIGUES e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

REGINA HIROMI TAKASHIMA SANTOS, 64 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: JORGE FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: NEWTON KAU TAKASHIMA e FUJIE HIRONO TAKASHIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

RONALDO FERNANDES DE FREITAS, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NAO INFORMADO e IRACI FREITAS KRIZIZANOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

ROSA LENZ DE MELLO, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALCIDES DAVET DE MELLO. Filiação: REYNALDO CORREA LENZ e LYDIA LENZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:30h.

TERESINHA DE LOURDES OLIVEIRA, 70 ano(s). Filiação: VIRMONDES MACHADO DE OLIVEIRA e MARIA JOAQUINA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO DIAMANTE EM MANDIRITUBA/PR, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:00h.

VALMIR BRITES SANTOS, 39 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: OSVALDO DE SOUZA SANTOS e MARLI BRITES SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 13 de junho de 2024.

WILSON BUENO DE ANDRADE, 48 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: INDALECIO BUENO DE ANDRADE e MARIA DA SILVA ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 16:00h.

WILSON VIEIRA LEAL, 60 ano(s). Filiação: JOSE FERNANDES LEAL e FRANCISCA VIEIRA LEAL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 09:00h.

ZILDA SCHMEDLIN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFFONSO SCHMEDLIN. Filiação: FREDERICO IOHN e JOSEPHINA BALHANO TOHN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 11:00h.

