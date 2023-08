Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (10)

Agelice Santos de Campos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Eleutério dos Santos e Deliria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Airton Dziewulski, 68 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Pedro Dziewulski e Ana Maria Dziewulski. Sepultamento ontem.

Alex Sandro Júnior Bernardo da Silva, 25 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Marlene Bernardo da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja – Travessa Santa Gema 351 – Barreirinha.

Amélia Pereira Marcondes, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João André Pereira e Helena Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Anderson Reinaldo Carvalho, 46 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Benedito Carvalho e Neurilda do Rocio Carvalho. Sepultamento ontem.

André Apolonio da Silva, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antero Apolonio da Silva e Dulcia Pilagalo da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 – São Francisco de Paula.

Angel Gabriel Donikian, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Milidos Donikian e Fermina Aguiar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Rua Antônio Martins de Araújo, 391 Jardim. Botanico Curtiba.

Anna Maria Borges Soares, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Januario Borges e Ana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Antônia de Paula Fermino, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Marcos de Paula e Rosa Maria da Luz Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Santos, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carlos Santos Filho e Eunice Zattar Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Vital de Lima, 90 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Vital de Lima e Luíza Lopes Ferreira. Sepultamento ontem.

Assunciona Espinola, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariano Espinola e Irena Arcamendia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Berenice Moser de Oliveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Moser e Ebber Moser. Sepultamento ontem.

Carlos Porfírio, 59 anos. Filiação: Azôr Porfírio e Helena Andrade Porfírio. Sepultamento sexta-feira, 18 de agosto de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Carmen Lúcia Devoglio, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Alexandrino Perelles e Parasca Vasalechen Perelles. Sepultamento ontem.

Célia Regina Costa, 63 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ildefonso Marques da Costa e Verônica Vantroba Costa. Sepultamento ontem.

Cláudio Hamester, 47 anos. Filiação: Eneida Zilda Hamester. Sepultamento sexta-feira, 18 de agosto de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Denise Cubis, 59 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Thadeu Glodzinski e Appolonia Glodzinski. Sepultamento ontem.

Dilacir da Luz Machado, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano Betinardi e Divanir Bitencurte Betinardi. Sepultamento ontem.

ADiógenes Pereira da Silva Neto, 61 anos. Filiação: Heitor Antônio Silva e Aracy Carmen Silva. Sepultamento ontem.

Edison Gonçalves da Cruz, 58 anos. Filiação: Mamede Gonçalves da Cruz. Sepultamento sexta-feira, 18 de agosto de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Edla Saporski Trevisan, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Oliveira Saporski e Maria Izabel Ferreira Saporski. Sepultamento ontem.

Edson Quintas, 58 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Elabio de Lara Quintas e Leoni de Lara Quintas. Sepultamento ontem.

Erica Filimberti, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Tank e Gertrudes Tank. Sepultamento ontem.

Ernesto Vanderlei Aires, 72 anos. Filiação: David Aires Machado e Maria Joana Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de O Brasil Para Cristo.

Evandro de Lima Miranda, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jomar da Silva Miranda e Vanderleia Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Florenice Rodrigues Ferreira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcal Rodriguesb Ferreira e Antônia Rodrigues Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Getúlio Valdevino de Alencar, 74 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luiz Martins de Alencar e Vicentina Maria do Carmo. Sepultamento ontem.

Hudson Souza de Oliveira, 45 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Lauro Ribeiro de Oliveira e Cleuza Aparecida de Souza de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Idequiel Pereira, 64 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Lidio José Pereira e Benedita Esperanca dos Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Iracema Schutt, 83 anos. Filiação: Alvino Schutt e Daluz Conceição Schutt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Jambert José Dalpiaz, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Danilo Santos Dutra e Helena Joaninha Trevisan Dalpiaz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Jan Wronski, 79 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: Franciszek Wronski e Anna Wronski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jeronimo Bernardino da Silva, 45 anos. Filiação: Antônio Carlos da Silva e Maria Neusa Bernardino da Silva. Sepultamento sexta-feira, 18 de agosto de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

José Garildo Urbanetz Júnior, 46 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: José Garildo Urbanetz e Eleni Pereira Félix. Sepultamento ontem.

José Ido Perussi, 69 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Diamiro Perussi e Lídia Tessari Perussi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo de Almirante Tamandaré.

José Naidex, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vitor Naidek e Irma Oestreich Naidek. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Saudade, saindo da Capela Henning.

José Pires do Carmo, 64 anos. Profissão: despachante. Filiação: Ailton Paulo do Carmo e Duvirgem Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Leonides Keretch, 52 anos. Profissão: quimico(a) industrial. Filiação: Júlio Keretch e Esperanca Jurczyn Keretch. Sepultamento ontem.

Leonor Remowicz, 80 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Francisco Remowicz e Lídia Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Luciano Mafra Nascimento, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nelson Nascimento e Maria Eloita Mafra Nascimento. Sepultamento ontem.

Manoel Osni Nogueira de Carvalho, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Pedro Nogueira de Carvalho e Irene Pereira de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ferreira da Paula, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: David Toaldo e Maria Madalena Zanoto Toaldo. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo dos Santos Costa, 65 anos. Profissão: diarista. Filiação: Maria Augusta dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga Nalci Michelon, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Germano Michelon e Júlia Zinkovski. Sepultamento ontem.

Olinda Calixto, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Calixto e Antônia Maria da Rocha. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Pedro Gonçalves Cavalheiro, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vicente Cavalheiro da Silva e Conceição Gonçalves Cavalheiro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Pia Luíza Lovato Wotecoski, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ângelo Lovato e Genoefa Perin Lovato. Sepultamento ontem.

Quelen Cristina de Souza, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira de Souza e Solange Madalena Baudi de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Rosângela Maria Rizato Ruiz Bertrame, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ângelo Rizato e Delacir Aparecida Rigonato Rizato. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Guairaça PR, saindo de Cpela Eixo Sul Almirate Tamandaré PR.

Sérgio Gomes Henriques, 59 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Gomes Henriques e Neilde da Costa Henriques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano Onix em Curitiba,PR.

Severino José dos Santos, 85 anos. Profissão: servente. Filiação: Santina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Sônia Vanessa Schneider Staskoviak, 45 anos. Profissão: gerente recursos humanos. Filiação: Vitor Schneider Staskoviak e Joanita Schneider Staskoviak. Sepultamento ontem.

Tereza Fernandes Barbosa, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Fernandes e Ana Menconchini Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha de Fátima Alves Ramiro dos Santos, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leopoldo Alves e Francisca Rezende Alves. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Vanilton Pereira, 54 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Pereira e Alice Sain Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Yukiko Suzaki Taketa, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kanefuza Uzaki e Kitiko Suzaki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

