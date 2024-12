Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 05/12/2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADENIR FERREIRA FRANCO ALVES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATAIDE ALVES. Filiação: JOSE FERREIRA FRANCO e IOLINA FERREIRA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

AIRTON NATAL CASSAROTTI, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ILZA CANDIDA CASSAROTTI. Filiação: JOAO FLAVIO CASAROTTI e ELZA REZENDE CASSAROTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 09:30h.

AMELIA ADAMS SAMPIETRO, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: DANIEL SAMPIETRO e AGATHA ADAMS SOUZA SAMPIETRO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO (PARANAGUÁ), quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 69 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SANDRA CAMARGO DE LARA. Filiação: JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO e MARIA ALVES DE CARVALHO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO VALDIR PUGSS DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LEONILDO ALVES DOS SANTOS e SELMA PUGSS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:00h.

CLARA CUSTODIO DOS SANTOS SCHNITZLER, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON DCHNITZLER. Filiação: JOAQUIM CUSTODIO DOS SANTOS e MARIA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 15:00h.

CLAUDETE PIMENTEL CERCAL DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: MARCELO DE LIMA. Filiação: JUVENTINO DE OLIVEIRA CERCAL e OTTILIA LOURENCO PIMENTEL CERCAL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

DIOGO AUGUSTO BRUNHEROTO, 21 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: ALDEMIR LUIZ BRUNHEROTO e EDNA BATISTA BRUNHEROTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

EMIR PADILHA DE LIMA, 58 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: VANIA WUICIK DE LIMA. Filiação: OCTAVIO PADILHA DE LIMA e LUIZA KAMINSKI DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ENICIR POTIER, 81 ano(s). Filiação: MOACIR POTIER e ENID FORNAROLLI POTIER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 15:00h.

ESLAIR APARECIDA PEREIRA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS PEREIRA e OLGA DE OLIVEIRA MONTEIRO PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 11:00h.

GREISE KELLI LIMA, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROSENI FERREIRA LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 10:00h.

HELENA AMARAL AGRELLO, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FIORAVANTE AMARAL e MARIA CAROLINA SANTOS SOARES. Sepultamento: A DEFINIR COM A FUNERARIA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 18:00h.

HELENA SERAPHICO DA SILVA KURBHI FILHA BENTES COROA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODRIGO BENTES COROA. Filiação: ROBERTO KURBHI e HELENA SERAPHICO DA SILVA KURBHI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 17:00h.

HUMBERTO GUIMARAES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVA BENEDITA PEIXOTO GUIMARAES DA SILVA. Filiação: ARNALDO SABINO DA SILVA e ARIETE GUIMARAES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ISRAEL MACEDONIO TRINDADE DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JANETE ALVES FOGACO. Filiação: HELIO DORNELES DA SILVA e NANCI TRINDADE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

JHONY VAN DER VINNE, 44 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: UBEL JAN VAN DER VINNE e MARIA HELENA NISGOSKI VAN DER VINNE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:00h.

LAURO HENKE, 89 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: NAO CONSTA e INES HENKE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUISA BERNARDI DE CAMUZZI, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ENRICO BERNARDI e CLEMENTA RITA BONAZZI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 22:00h.

LUIZ CARLOS DOMICIANO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSWALDO DOMICIANO e MARIA DA LUZ DOMICIANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS FILIP, 65 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: MIQUELINA VERA RODRIGUES FILIP. Filiação: ESTEFANIA FILIP. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 13:00h.

MANOEL RODRIGUES MARTINS, 100 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: DIVA RIBEIRO MARTINS. Filiação: JOAO MARTINS DE FARIAS e ANTONIO RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 15:00h.

MARCIO AGUIAR, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AGOSTINHO SCHEFER DE AGUIAR e ZENAIDE DE AGUIAR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

MARIO OSVALDO ALVES PINTO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO ALVES PINTO e GENOEFA ALVES PINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 13:30h.

NAIR JERONIMO DE LIMA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO JOSE DE LIMA ( FALECIDO). Filiação: JOAO JERONIMO e VALDEMIRA TIRAPELI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:00h.

NERCIA MENDONCA SOARES, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e ANTONIA ALVES MENDONCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 11:00h.

NOEMI DE FATIMA CARNEIRO, 51 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO BORGES CARNEIRO e MARIA DE LOURDES CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 10:00h.

OLIVIA BATISTA MACHADO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORINDO MACHADO. Filiação: JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA e BELARMINA BATISTA. Sepultamento: CEMITERIO RIO DA VARZEA / DOCE GRANDE, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ORLANDO WENDERSON DA SILVA BATISTA, 24 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: LAZARO APARECIDO BATISTA e PATRICIA DA SILVA FILARDO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 17:00h.

PEDRO BIALESKI PRIMO, 73 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: IRENE BERNADETE TEIXEIRA. Filiação: SILVERIO BIALESKI e IZABEL BIALESKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA – ARAUCARIA /PR, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

RAIMUNDO ANTONIO DE SALES, 78 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: MARGARIDA SANTOS SALES. Filiação: JOAO FRANCISCO DE SALES e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 10:00h.

REGINA MATTE GRECA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HAMILTON GRECA. Filiação: ARMANDO MIGUEL MATTE e BARBARA NATIVIDADE MATTE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ROSA DAMASCENO MARQUES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERMINO SACRAMENTO MARQUES. Filiação: JOSE DAMASCENO e ANA LEONARDI DAMASCENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ROSI DE LARA FARIA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES DE FARIA. Filiação: AMILTON PINTO DE LARA e MARIA DA LUZ LARA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 09:00h.

SONIA APARECIDA ALVES DE MORAES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AQUILINO MORAES e DORALICE ALVES DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 14:00h.

TANIA REGINA VIEIRA GUIMARAES, 65 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: EURIDES VIEIRA GUIMARAES e DAISI GUIMARAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 17:00h.

UBIRAJARA ULISSES COSTA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SILMARA APARECIDA JANSEN COSTA. Filiação: JOAO ANTONIO COSTA e DORACI MACIEL COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 16:00h.

VITOR SILVA CASTRO, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: VITORIA RIBEIRO CASTRO. Filiação: VALDOMIRO DOMINGOS DA SILVA e MARCULINA DE MACEDO CASTRO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.

VITORIO TORTATO, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TORTATO. Filiação: NATALE TORTATO e FRANCISCA MARIA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 15:00h.