Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (02)

BERTOLDO WALDEMAR GRIESBASCH, 88 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: JURACY GRIEBASCH. Filiação: BERTOLDO GRIESBASCH e HILDERGARD GANZEMULLER GRIESBACH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 11:00h.

CARMEN LANGOWSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LANGOWSKI JUNIOR. Filiação: LEONARDO KRIEGER e PAULINA KRIEGER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

CLAUDIO LEBID, 1 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NEUSA MENDES LEBID. Filiação: JOAO LEBID e ANA LEBID. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 11:00h.

DENILSON DE RAMOS, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANDREA PRODOCIMO. Filiação: NAO CONSTA e DIAIR ARRUDA DE RAMOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 14:00h.

EDUARDO DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDECI DA COSTA TELES FRANCO. Filiação: JULIO DE OLIVEIRA FRANCO e LUIZA DE LIMA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 15:30h.

ELIAS PEREIRA DO ROSARIO, 59 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: GUILHERME PEREIRA DO ROSARIO e MARIA JOSE JUNQUEIRA DO ROSARIO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

ELIZEU QUINILIANO, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ENY QUINTILIANO. Filiação: JOAO QUINTILIANO e ESTEVA MARIA DE JESUS QUINTILIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:30h.

ELZA TOMIE NOGUTI IRIGUCHI, 75 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: KINGIRO IRIGUCHI. Filiação: TOMEJIRO NOGUTI e HARUE NOGUTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

ERONILDE ALVES CAMARGO, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEOFILO DE LIMA CAMARGO e ERNESTINA ALVES DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 11:30h.

EUNICE MARIA ARAUJO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR BUENO ARAUJO e VIRGINIA TEIXEIRA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 17:00h.

EZIDIA TEREZA GRUBER, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO CAVAEIRO. Filiação: ALCIDES GRUBER e ERONDINA GRUBER. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 11:00h.

FATIMA APARECIDA PRADO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: AMAURI FERREIRA PRADO. Filiação: PAULINO MACHADO e ETELVINA JOAQUINA NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

JANAYNA RIBEIRO DOS SANTOS, 38 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JONAS DOS SANTOS e IZANIR RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 13:00h.

JEFERSON ANTONIO DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:30h.

JOAO ANTONIO ADRIANO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: ASSISTENTE COMERCIAL. Cônjuge: TANIA MARA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO AVELINO DA SILVA e MARIA IRACI PAIM DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

JOAO ROMILDO DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: TEREZINHA MARILENA DE SOUZA. Filiação: SILVINO EMIDIO DE SOUZA e ELIZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 11:00h.

JOAO VANDERLEI DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: OLIMPIO TEODORO DE SOUZA e IDALINA DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

LAURENTINA NUNES DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL CRISTINO NUNES e QUITERIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 17:00h.

LAURITA MARIA DOS PASSOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO TIZOTTE PENTEADO. Filiação: JOSE MOISES DOS PASSOS e MARIA MOREIRA DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 15:00h.

LOENI DA ROSA VIEIRA DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURINDO ALVES DE LIMA. Filiação: LAURO TELES VIEIRA e LAUDELINA VIEIRA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 17:00h.

LUDOVINA DE MELO, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO JOSE DE MELO e ROSA DE LIMA MELO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MAGDALENA DOS SANTOS MOREIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDIO GONCALVES MOREIRA. Filiação: JOAO ANANIAS DOS SANTOS e AMALIA DE PAULA VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO DOS SANTOS. Filiação: VICENTE AFONSO DA SILVA e ANEZIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 09:00h.

MARIA HELENA DA SILVA JARBAS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISABEL RODRIGUES JARBAS. Filiação: AMELIO ANOEL DA SILVA e AMELIA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MARIA JOSE DE SIQUEIRA, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SANTOS BORGES DE SIQUEIRA. Filiação: ANTONIO CORRIACA e CRISTINA REDECAPE CORRIACA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 13:00h.

MESSIAS SABINO DO NASCIMENTO, 75 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: JACENIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO. Filiação: ALVARO SABINO DO NASCIMENTO e MARGARIDA SATHLER DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MATIAS DE OLIVEIRA e TEREZA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MIRELA MACIEL FERREIRA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA e VILMARA APARECIDA MACIEL FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

NATSUYO MASSE SHIGUEOKA, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HIROTA MASSE e HOTIE MASSE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

NEROLI GARCIA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE MANOEL GARCIA e ERNANDA SAVI GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 13:30h.

NEWTON DE RAMOS CORDEIRO, 66 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: PAULO CORDEIRO e LUCY DE RAMOS CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

NORMA DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JOAO INACIO FILHO. Filiação: ANTENOR LOURENCO DA SILVA e NOEMIA RONCAGLIO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

ONICE MARIA RIBEIRO DA SILVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDEVAR DERCY RIBEIRO DA SILVEIRA. Filiação: CANDIDO BOARETTO e SILVIA DOLZAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 17:00h.

OSORIA ALEXANDRINA PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO DE MORAIS PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO MANOEL PEREIRA e MARIA DE SOUZA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL IGUAPE, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

OTAIDE DO NASCIMENTO, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DO CARMO NEPOMUCENO DO NASCIMENTO. Filiação: LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO e SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

OVANDE ESTACIO PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: SHIZUKO DOKI PEREIRA. Filiação: JOSE ESTACIO PEREIRA e ROSALINA FEREIRA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:20h.

RENALDO APARECIDO MACEDO, 61 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: NEUCI TEREZINHA MACEDO. Filiação: LAUDELINO SESTREN e EDEZIA DOS SANTOS MACEDO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:00h.

ROMILDA DAS CHAGAS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MATEUS PAULO DAS CHAGAS e MARIA JOSE DAS CHAGAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 13:00h.

SIDEMAR CARLOS SAUNER, 83 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: LEA MARIS SAUNER. Filiação: EMILIO SAUNER e AURELIA SAUNER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 11:00h.

SONIA MARIA AZEVEDO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLADI MULLER AZEVEDO e NILVA NEVES AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:30h.

TECLA BELNIAK, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BELNIAK e OTILIA BELNIAK. Sepultamento: PAROQUIAL DE CATANDUVAS DO SUL, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

TERESINHA DE JESUS RIBAS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO RIBAS. Filiação: JOAO FARINHAKI e YOLANDA GUNHA FARINHAKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 11:00h.

TEREZA DE FATIMA SILVA GUEDES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GERALDO GUEDES. Filiação: JOAO LUCIO DA SILVA e MARIA JOANA CUNHA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:30h.

VANTUIL MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ARMINDA MOREIRA. Filiação: FRANCISCO MOREIRA e CECILIA SILVA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 14:00h.

VIRGINIA HASCKEL, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIGINO MANOEL RAMOS ALEGRE. Filiação: MARCOLINO HASCKEL e MARIA KONIG HASCKEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 10:00h.

ZBIHMIEW WIACEK, 89 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: ANNA WIACEK. Filiação: STANISLAU WIACEK e GENOVEVA WIACEK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 16:00h.

