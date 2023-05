Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (31)

Agnaldo Barivieira, 47 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ariovaldo Barivieira e Ana Paula de Almeida Barivieira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Albanir Staben Bubniak, 91 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Augusto Staben e Adelaide Staben. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcino Leardini, 93 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Leardini e Ernesta Benta de Lima. Sepultamento ontem.

Ana Lúcia Ribeiro da Silva Martins, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Valdomiro Ribeiro da Silva e Maria Inocência Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ana Maria Ataide, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Otaviano da Costa Ataide e Prezilina Souza Beda. Sepultamento ontem.

Ana Maria de Brito Souza, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Fagundes de Souza e Dorcilia de Brito Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Antônio Stori, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Herculano Stori e Helena Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Aparecido Pedro da Silva, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Manoel da Silva e Ângela Luzia da Conceição. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Ari Meneghetti, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Hernildo Meneghetti e Lídia Locatelli Meneghetti. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Artur Paulo Meskau, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vlademiro Meskau e Doracilda Vieira Meskau. Sepultamento ontem.

Basílio Villani, 83 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Francisco Villani e Serafina Tambulato. Sepultamento ontem.

Cantidio Bueno Lourenço, 73 anos. Filiação: Romoaldo José Lourenço e Maria de Almeida Bueno. Sepultamento hoje, Cemitério Palmital (Campo Largo), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Carlos Roberto Moreira Rodrigues, 52 anos. Profissão: conferente. Filiação: José Augusto Rodrigues e Evani Moreira Rodrigues. Sepultamento ontem.

César Bernardino, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lorenzo Torres. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Davi de Souza Silva, 60 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Carlindo Santos da Silva e Maria de Souza Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo de Cemitério Colônia Faria ColomboPR.

Denise Maria Zanlorenci, 63 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Antônio Zanlorenci e Rosy Maria Zanlorenci. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Capela Municipal do Água Verde.

Erley Pereira de Souza, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Lima de Souza e Zizabel Pereira de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eulália Domingues Alberti, 72 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Benedito Domingues e Maria Alice Santos Domingues. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal da Lapa, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Francisco Antônio Schinetski do Nascimento, 70 anos. Profissão: militar. Filiação: Pompilio Lopes do Nascimento e Olga Schinetski do Nascimento. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Gleusa Apparecida Waltrick Calderari, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Severiano Waltrick e Guilhermina Leite Waltrick. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela 1 Unilutus Curitiba /´pr.

Ilton Pereira Machado, 78 anos. Filiação: Antônio Pereira Machado. Sepultamento hoje, Cemitério São Silvério, saindo de Igreja Adventista.

João Ostilio Bosa, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Bosa e Joana Chiminelo Bosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

João da Silva Xavier de Lima, 74 anos. Profissão: gerente. Filiação: Anisio Xavier de Lima e Manoela Augusta da Silva Xavier. Sepultamento ontem.

Joaquim Matias, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Bermirio Matias e Ernesta Matias dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal São Francisco de Paula 03.

José Airton Caxambu, 72 anos. Filiação: Walter Nunes Caxambu e Inezila Ribas de Oliveira Caxambu. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida.

José Gonçalves dos Santos, 84 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Gonçalves de Sousa e Maria Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

José Schumacker da Silva, 78 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: João A da Silva e Ozima Schumacker do Amaral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Correia Pinto – Sc, saindo de Assembleia de Deus – Moradias Hebron.

José Soares dos Santos, 80 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Jocelin de Melo Santos e Rosa Soares dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Avm.

Josefa Wilzeski, 69 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Alexandre Wilzeski e Natália Wilzeski. Sepultamento ontem.

Leonilda de Souza Silva, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Benedito de Souza e Olivia Carvalho de Souza. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Raimundo, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Raimundo Filho e Ilda Raimundo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Capão da Imbuia- CuritibaPR.

Luzia Conceição Serrano Correa, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Serrano e Juliana Dias Serrano. Sepultamento hoje, Cemitéiro Municipal de São Carlos do Ivai, saindo da Capela Municipal de São Carlos do Ivai.

Manoel Messias Alves Barbosa, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Genesio Moreira Barbosa e Dirce Alves Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Maria del Carmen Zech, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ortirio Avalos e Magina Lovera. Sepultamento ontem.

Marilda Coniesme, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Mendes e Ivete Caetano Mendes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Marlene Guimarães Correa, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Antunes Guimarães e Elsa Nogoceki Guimarães. Sepultamento ontem.

Nilton Meira dos Santos, 82 anos. Filiação: Pedro Izidio dos Santos e Josefa Meira Afonso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Nilton Pereira de Freitas, 67 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Ferreira de Freitas e Helena Iurk de Freitas. Sepultamento ontem.

Orli Tadeu Padilha, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Luciano Padilha e Etelvina Guimarães Padilha. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Peter Franz Pleger, 75 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Alfons Pleger e Erika Elisabeth Pleger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Randolfo Gonçalves Gomes, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Gomes dos Santos e Clara Gonçalves. Sepultamento ontem.

Suzana Ramos Mercade, 59 anos. Profissão: secretária. Filiação: Lorenzo Guilera Mercade e Maria José Ramos Mercade. Sepultamento ontem.

Tereza de Jesus Teixeira Virtuoso, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Barbosa Teixeira e Farailda Colaco. Sepultamento ontem.

Toshio Tokunaga, 77 anos. Filiação: Shiguero Tokunaga e Mitsuko Tokunaga. Sepultamento ontem.

Vanderleia Fátima da Rosa Ferreira, 56 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Valdomiro da Rosa e Maria Ribeiro da Rosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vergínia Molinari, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Horácio Vasques Pinto e Aurora Marques Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Vicente Roberto Dumke, 83 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Henrique Dumke e Helena Hauagge Dumke. Sepultamento ontem.

Wanderlei Antunes Caetano, 48 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Aparecido Caetano e Aparecida Antunes Caetano. Sepultamento ontem.

Zoleide Cit Fantin, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benjamin Cit e Adélia Bornancin Cit. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

