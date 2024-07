Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (31)

ABADIA PASSOS FERREIRA, 71 ano(s). Filiação: GODOFREDO VICENTE FERREIRA e CONCEICAO PASSOS FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 11:30h.

AGATHA DA CONCEICAO FALTERMEIER, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: AMERSON HERMANN FALTERMEIER e JOSEIANE DA CONCEICAO. Sepultamento: VICENTINO PONTA GROSSA, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

ALADIA HOINACKI LOPES DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LOPES DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO HOINACKI e JOSEFA HOINACKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 30 de julho de 2024.

ALEXSANDRO PINHEIRO, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: DERLISETE DO ROCIO PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

ALINE PROENCA PIRES, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMERICO PIRES e ROSANE APARECIDA DE PROENCA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

ANACILIA TABORDA DE MOURA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MACIEL JOSE DE MOURA e SOFIA TABORDA DE MOURA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO JOSE BOBATO, 83 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIAZINHA BOBATO. Filiação: DEOLDERICO BOBATO e MARGARIDA MARIA BOBATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

ANTUNINA PERPETUA TAUFENBACH, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EUGENIO TAUFENBACH. Filiação: JOAQUIM CARDOZO e PERPETUA CARDOZO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 13:30h.

AUREA MEDEIROS DE COSTA, 94 ano(s). Cônjuge: HUGO LUIZ DE COSTA. Filiação: JOAO JULIO DE MEDEIROS e PATRICIA MATTOS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

BENONI MARTINS, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DIRCE CARVALHO MARTINS. Filiação: ANTONIO SILVIANO MARTINS e BALBINA RIBEIRO MARTINS. Sepultamento: SOROCABA – SP, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

DIGNOIRA DEL VALLE SUAREZ ACOSTA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIS ALBERTO SUAREZ e CIPRIANA ACOSTA DE SUAREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 30 de julho de 2024 às 20:00h.

DIRCEU AMANTINO LEAL, 67 ano(s). Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO LEAL e FRANCISCA RODRIGUES DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 11:00h.

DIVA DE JESUS DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: ARNO GOMES DA COSTA. Filiação: BELMIRO LOURENCO DOS SANTOS e CASTURINA LOURENCO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 10:00h.

EDILSON NOVAIS GALLOTTI, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS ROCHA GALLOTTI. Filiação: HEITOR NOVAES GALLOTTI e AMELIA GALLOTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARATUBA PR, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

ELENA PEREIRA FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DAVID FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA e ANA DOMINGAS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

ELZA DA SILVA ARMSTRONG, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LERCI BANDEIRA ARMSTRONG. Filiação: HORACIO ALVES DA SILVA e FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 11:07h.

ENZO JULIANO DO NASCIMENTO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JULIANO DO NASCIMENTO e LUCIMARA DO ROCIO ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DO TURVO, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

EUGENIO MELNIK, 81 ano(s). Cônjuge: ESTEFANIA ROMANIU MELNIK. Filiação: JOAO MELNIK e MARIA SCHINKOVICZ MELNIK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:00h.

FELIPE FERREIRA, 28 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: JOELMACLEIA RODRIGUES RAMALHO. Filiação: JOSEILTON FERREIRA e ILZETE FERREIRA DOURADO. Sepultamento: CEMITERIO EMBU DAS ARTES, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

GIUSEPPA DI EGIDIO SUGAMOSTO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: QUIRINO SUGAMOSTO. Filiação: CESARE DI EGIDIO e MARIASSUNTA FAGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 15:00h.

IZAURA MACHADO QUADROS, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE QUADROS. Filiação: ANIBAL JOSE MACHADO e GABRIELA MARTINS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 14:00h.

JADER DE SANT ANNA, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JADER AUGUSTO DE SANT ANNA e NILZA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: REPÓRTER. Cônjuge: MARISETE MORETTI DA SILVA. Filiação: ALCIDES FRANCISCO DA SILVA e MARIA BENEDITA ROCHA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 13:00h.

JOAO FRANCISCO PAIVA, 87 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: FRANCISCO TEODORO PAIVA e LAURINDA MARIS DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 11:00h.

JORGE AUGUSTO GRANADA DE LIMA, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: DERMEVAL AUGUSTO DE LIMA e GILDA GRANADA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE ALBERTO DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LOURDES PEREIRA ALVES DA SILVA. Filiação: LUIZ GONZAGA DA SILVA e JUVENTINA ANA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE MARIA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARGARIDA DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE NELSON DE OLIVEIRA CHAVES, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANETE SILVA CHAVES. Filiação: JOSE AFONSO CHAVES e ROSINA DE OLIVEIRA CHAVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

JULIA KALINOWSKI STRINGHINI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO ATRIGUINI. Filiação: MARIA POPIOLEK. Sepultamento: CEMITERIO EVANGELISTA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

KEMILI HELENA DOS SANTOS TABORDA, 20 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ILTON TABORDA e ANDREIA SANCHES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIBOTUVA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

LEONY ALVES DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GODOFREDO SEVERINO DA CRUZ e JOAQUINA RIBEIRO MATSUNAGA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:00h.

LUIZ CARLOS SILVA DE ANDRADE, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE PORTES DE ANDRADE e ANA PESSOA DE ANDREDE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 09:00h.

MARCELINO CANESTRARO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EBIS BOAVENTURA. Filiação: RICARDO CANESTRARO e MINERVINA HENEMANN CANESTRARO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:30h.

MARCOS AURELIO CARIAS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Filiação: NILTON CARIAS DE OLIVEIRA e ANA CARIAS OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 31 de julho de 2024.

MARIA ANTONIA DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEDRO DE LIMA. Filiação: VITORINO AFONSO e MARIA LUIZA AFONSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 10:00h.

MARIA DA LUZ DE LARA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AUGUSTO CORREA DOS SANTOS e CILINA LEOPOLDINA BANDEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 14:30h.

MARIA JANDIRA FURQUIM DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAQUIM NUNES DA SILVA. Filiação: DIAMIRO JOSE FURQUIM DA SILVA e ANA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

MILMA HORTA RIBAS, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDAS RIBAS. Filiação: ISAC DE OLIVEIRA HORTA e JENI VAZ DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 14:30h.

MURILO ANGELOTE, 91 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: ROSICLER JOLY ANGELOTE. Filiação: ANDZDANTE ANGELOTE e MATILDE DE BONA ANGELOTE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 11:00h.

ODECIO TAVEIRA CINTRA, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: FRANCISCA DE ARAUJO CINTRA. Filiação: SEBASTIAO TAVEIRA CIBTRA e MARIA DIVINA CINTRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

PEDRO DOMINGUES DA CRUZ, 78 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: LEONI QUINTILIANO DA CRUZ. Filiação: BRAULIO DOMINGUES DA CRUZ e LAZARA CLAUDINA LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 09:00h.

ROSELI DUGONSKI, 73 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: AFFONSO DUGONSKI e MARIA PRODLIK DUGONSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:30h.

ROSELI GARCIA DE FRANCA, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: PEDRO CANDIDO GARCIA e MARIA CONCEICAO GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:00h.

RUTH RODIGER SIQUEIRA, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JUAREZ FERNANDES SIQUEIRA. Filiação: PAULO OSCAR RODIGER e HILDA RODIGER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:00h.

SIUMARA DA COSTA GUERREIRO ORDONES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS ORDONES PRIMO. Filiação: ORLANDO GONCALVES GUERREIRO e CLEUZA DA COSTA GUERREIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 31 de julho de 2024.

TEREZA DE JESUS ZABOTINI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVANI ZABOTINI. Filiação: ROQUE DO ESPIRITO SANTO e VICENTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 31 de julho de 2024.

THEVITI OLIVEIRA, 19 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANILSON DE JESUS OLIVEIRA e JOZIANE DE FATIMA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CASTRO PR, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:00h.

VALDOMIRO VEIGA, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: VALENCIO VEIGA e CECILIA MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 31 de julho de 2024.

WAGNER EVANDRO DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Filiação: CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 31 de julho de 2024.

YVONE FARIA DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO IGNACIO DE OLIVEIRA. Filiação: FAUSTO FARIA e IRENE GOMES FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

ZORI SCHAFRUN, 77 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: HELIO SCHAFRUN. Filiação: JOAO DE SOUZA e AUSTRILIA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 16:00h.

