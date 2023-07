Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (26)

Accioly Lopes Galvão, 91 anos. Filiação: Francisco Lopes Galvão e Ângela Brandt Galvão. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Adão Alves Rodrigues, 83 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Natalio Alves Rodrigues e Ernestina Alves Rodrigues. Sepultamento ontem.

Adriano Rodrigues da Silva, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amauri Rodrigues da Silva e Reinildes Hammerschimidt da Silva. Sepultamento ontem.

Amirca Ferreira da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Ferreira da Silva e Conceição Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

André Kanuta, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Kanuta e Guilhermina Soares de Andrade. Sepultamento ontem.

Anna Figueira Boschetti, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Figueira e Malvina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Barreto de Souza, 80 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: ADiógenes Macedo de Souza e Ignacia Barreto de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Antônio Ramos de Lima, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Marcílio de Lima e Maria Ramos. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do Sul.

Antônio Roberto Antunes, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Belmiro José Antunes e Maria Ferreira Antunes. Sepultamento ontem.

Darcy João Rocha Stresser, 89 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: João Rocha Stresser e Elcia Frederico Stresser. Sepultamento ontem.

Dartiva Pinto Barros, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Pinto Machado e Maria de Almeida Machado. Sepultamento ontem.

Davi Fernandes Goveia Ramos, 53 anos. Profissão: tecnólogo. Filiação: Gabriel Fernandes Goveia Ramos e Maria Adão Fernandes Goveia Ramos. Sepultamento ontem.

Elvira de Macedo, 95 anos. Profissão: analista tributos. Filiação: Amandio Antônio de Macedo e Quirina Ribeiro de Macedo. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Fauze Ajaime Júnior, 51 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Fauze Ajaime e Maria das Gracas Morini Ajaime. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Florinda Celestina Vitor, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Benedito Vitor e Adília Celestina Vitor. Sepultamento ontem.

Hamilton João Pereira de Freitas, 55 anos. Filiação: João Gomes de Freitas e Thereza Ferreira de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Santa Cruz Guarapuava.

Ildefonso Gonçalves Moreira, 92 anos. Filiação: Antônio Júlio Moreira e Maria Gonçalves de Paula. Sepultamento ontem.

Iraci Barcellos Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclides Barcellos e Niversina Felismina da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Ismael Alves da Silva, 31 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juarez Rodrigues da Silva e Maria Luíza Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

João Batista dos Santos, 52 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Luiz Ferreira dos Santos e Aparecida Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

João Maria Tiberio, 93 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Anastácio Tiberio e Maria Joaquina Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José João Schafhauser, 64 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: João Schafhauser e Ângela Maidl Schafhauser. Sepultamento ontem.

José Maria dos Santos, 63 anos. Filiação: Judite Gonçalves dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Josepha Zemkowska Morais, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Zemkowska e Estalislava Zemkowska. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho.

Liziane Emilly Koelbl, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fredi Koelbl e Débora Simplicio Koebl. Sepultamento hoje, (Foz do Iguaçu) Cemitério Municipal São João Batista, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lucimara Lourenço, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olívio Lourenço e Carmen Bruning Lourenço. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Luiz Carlos Silva, 79 anos. Profissão: técnico manutenção. Filiação: Victor da Silva e Armecinda dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Luzinete Pavanelli Padilha, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Veridiano Padilha e Etelvina Mendes Batista Pavanelli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Mair do Rocio Carneiro de Mello, 92 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Benedicta Mendes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcelo de Souza, 41 anos. Filiação: Duilio de Souza e Belmair Farina. Sepultamento sexta-feira, 28 de julho de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Marco Aurélio Sanglard Gessi, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Zaltir Sanglard Gessi. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Bastos de Barros, 74 anos. Profissão: atendente. Filiação: Nelson Bastos de Barros e Laura Belli de Barros. Sepultamento ontem.

Maria Aves Ribeiro, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Fernandes e Júlia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Clara Pereira, 2 mes(es). Filiação: Jocenei Pereira e Anapaula Mikrut Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy.

Michele Inglismeigli da Silva, 39 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Roberto da Silva e Lindamir Carvalho da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Velha / Araucária.

Osmar Bello, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Olindrino Bello e Carmosinea Martini da Conceição. Sepultamento ontem.

Realdo Perottoni, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eduardo Oreste Perottoni e Inês Maria Bride Perottoni. Sepultamento ontem.

Roseli Machado de Meira Lopes, 69 anos. Profissão: diarista. Filiação: Zacarias Machado de Meira e Helena Costa de Meira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Sadi Alicio da Silva, 65 anos. Profissão: segurança. Filiação: Alicio Pedro da Silva e Irma dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião Luiz de Jesus Marques, 91 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Maria Vicenca de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Seomara da Luz Proroki, 25 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nelson Nunes da Luz e Leontina Freitas da Luz. Sepultamento ontem.

Serafim Augusto Porto, 70 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: João Augusto Porto e Clementina Porto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sérgio Luiz Kurckur, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Kurckur e Natália Kurckur. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Campo Largo da Roseira.

Terezinha Silva, 83 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Donatilio Silva e Rosa Gomes Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Ulisses Silva Lemes, 97 anos. Profissão: cortador(a). Filiação: Elpidio Ferreira Lemes e Cristina Ferreira Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Jacaranda.

Vera Francisca Vidal Baggio, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Vidal e Júlia Cavallin Vidal. Sepultamento ontem.

Vinilson Carlos de Oliveira, 34 anos. Filiação: Rosel Carlos de Oliveira e Lúcia Esbeltina de Oliveira. Sepultamento sexta-feira, 28 de julho de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Vitor Cândido de Oliveira, 75 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Cândido de Oliveira e Guiomar Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

