Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

ADAO PACHECO DA COSTA, 86 ano(s). Cônjuge: JOSELIA MATOS DA COSTA. Filiação: PEDRO PACHECO DA COSTA e CARMEN PACHECO DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 21:00h.

ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE DOS SANTOS e ROSANGELA APARECIDA PEREIRA COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 18:00h.

ALTAMIR MIRANDA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEUSA MARIA DELGADO MIRANDA. Filiação: JOAO MARIA MIRANDA e JULIETA PICOLI MIRANDA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ANA MARIA MENDES MACHADO ZIMMERMANN, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ RAUL ZIMMERMANN. Filiação: AUGUSTO MACHADO e MARIA DA CONCEICAO MENDES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ANDERSON DE FRANCA COUTINHO, 31 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: STHEFANNY PALOMA GOMES COUTINHO. Filiação: JOAO RIBEIRO COUTINHO e IOLITA FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO DELPONTE POLATO, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARTHA SKURA POLATO. Filiação: DEMETRIO POLATO e MARIA DELPONTE. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO MARIOTE, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DILETA MARIOTE. Filiação: DEVRANDES MARIOTE e ADELINA POSSENTI MARIOTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

APARECIDO MESSIAS, 63 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: IRACI DA SILVA MESSIAS. Filiação: JOAO MESSIAS DA SILVA e MARIA FIDELCINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:30h.

CARLOS CHIQUETTO, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: IEDA LUIZA SCHINDA CHIQUETTO. Filiação: JOAO CHIQUETTO e LEONORA ADELAIDE CHIQUETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CHARLES ADAYME JUNIOR, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIANE LIMA. Filiação: CHARLES ADAYME e AMELIA DA CUNHA ADAYME. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 00:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

CIZINHO PEREIRA GUEDES, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CARMELITA NEVES GUEDES. Filiação: CESAR PEREIRA GUEDES e MARIA PENTEADO GUEDES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 09:00h.

CLEONI TEREZA RIBAS, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EUCLIDES CUNHA RIBAS e AVANY DE OLIVEIRA RIBAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:00h.

DANIEL LOPES RIBEIRO, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TEREZA LOPES RIBEIRO. Filiação: FRANCISCO JOSE LOPES e CLEMENCIA RIBEIRO BALEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

DARCI RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SUELEM ADRIANE DE OLIVEIRA LOPES RODRIGUES. Filiação: NAO CONSTA e EVA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 11:00h.

ELI GONCALVES CORDEIRO, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEONEL BORBA CORDEIRO. Filiação: JOAO GONCALVES e MARIA JULIA MEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO BOM JESUS EM ANTONINA – PR, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

ERITON FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO JOSE FERREIRA e ARACI ANTONIO DA FONSECA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

EVA KARACHE SERVINSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SERVINSKI ( FALECIDO). Filiação: WADISLAU KARACHE e LEOCADIA NOVAK KARACHE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:00h.

GILSON CESAR BAIAK, 52 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEUSA RODRIGUES. Filiação: MIGUEL BAIAK e ANILDA BAIAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

GLODOMIR PEREIRA DE ANDRADE, 74 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: JOVENTINA PEREIRA DE ANDRADE. Filiação: EUCLIDES PEREIRA DE ANDRADE e ODIRCE IVONE DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 14:30h.

JAIME DO NASCIMENTO, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: TAILOR DO NASCIMENTO e AMELIA STOBB DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

JOANA NEUBURGER DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PEDRO NEUBURGER. Filiação: PEDRO NEUBURGER DA SILVA e TEREZA NEUBURGER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

JOAO FRANCISCO PESSOA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OROSINA IGNES PESSOA. Filiação: ABELO FRANCISCO DOS SANTO e CONCEICAO INACIA PESSOA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024.

JULIA ANTUNES DE LIMA, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: GREGORIO ANTUNES DE LIMA e ROSALINA ANTUNES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

KENNETH JESSE CHAPMAN, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JURACI MARCIANO CHAPMAN. Filiação: KENNETH ARTHUR CHAPMAN e JOYCE AUDREY CHAPMAN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

LEANDRO RODRIGUES DA ANUNCIACAO, 30 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: GILMAR ANTONIO RODRIGUES DA ANUNCIACAO e ANA MARIA RODRIGUES DA ANUNCIACAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 11:00h.

LIZETE FERNANDES, 70 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: ANTONIO CESAR KAPPAUN. Filiação: DIDIO FERNANDES e LEOCADIA KURCEZKI FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 09:30h.

LUCIA DE FATIMA FERRAZ, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO ALVES FERRAZ. Filiação: AMILTON DA SILVA FERRAZ e TERCY MARIA FERRAZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL BARCELONA NA LAPA PR, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:00h.

LUIZ FERNANDO RIBEIRO MELO, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SERGIO LUIZ PEREIRA MELO e CRISTIANE RIBEIRO FARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARIA ELISETE FARIAS, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GIOVAN TAVARES FARIAS e BENEDITA APARECIDA FERNANDES FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 14:00h.

MARIA MADALENA SIEBEN, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: ADAO SIEBEN e BARBARA LEONART SIEBEN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 16:00h.

MIQUEIAS RIBEIRO COUTINHO, 38 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: JOVELINO COUTINHO e ALZIRA RIBEIRO COUTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

OLINDA SOARES BARBOSA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. Filiação: JOAQUIM SOARES DA SILVA e MARIA DOS ANJOS SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

OTILIA PRADO ZANINETTI, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARTHUR ZANINETTI. Filiação: HORACIO ELIAS DO PRADO e MARIA GONCALVES DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 15:00h.

PRUDENCIA BORTOLAN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTE OBIAWA. Filiação: ANGELO BORTOLAN e MARIA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 19:30h.

ROBERTO MATOZO, 72 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: JOSE MATOZO e IZABEL LOPES MATOZO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024.

SANDRA REGINA DE SOUZA SETIM, 57 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: JOSE HEITOR SETIM. Filiação: JOSE HENRIQUE DE SOUZA e MARIA ROSADO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO DE ARAUJO, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: SUELI ROCIO DE ANDRADE ARAUJO. Filiação: OTAVIO ROBERTO DE ARAUJO e LUIZA MARTINS DE ARAUJO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PIEN, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:00h.

SEBASTIAO DE BARROS CORDEIRO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARLY DO ROSARIO SIQUEIRA CORDEIRO. Filiação: ANTONIO AFONSO CORDEIRO e ELZA DE LOURDES DE BARROS. Sepultamento: CEMITÉRIO BARRA DOS MELLO / LAPA, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

SERGIO CARLOS DOS SANTOS DIONISIO, 58 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DJALMA DOS SANTOS DIONISIO e APARECIDA DE SOUZA DIONISIO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

SERGIO LUIZ LAPCOUSKI, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIA DE FATIMA LOPCOSKI. Filiação: PEDRO PAPCOUSKI e ALIDA LAPCOUSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 15:00h.

SERGIO LUIZ WORONOWSKI, 46 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SONIA MARIA WORONOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 10:00h.

SERZEDELO OTAVIO DE SIQUEIRA, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROZILENE MOTTIN DE SIQUEIRA. Filiação: JOAO MANOEL DE SIQUEIRA e ALYCE BUENO DE SIQUEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 16:00h.

TOKUE NAKAMURA JECOHTI, 97 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MINORO JECOHTI. Filiação: YASUHEI NAKAMURA e KUMA NAKAMURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de dezembro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)

VALMIR CALVETTI, 81 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CELIA MARIA DE SOUZA CALVETTI. Filiação: ANTONIO CALVETTI e DINAH MOSSURUNGA CALVETTI. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ZILENE TEREZINHA DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO MARIA DE SOUZA e MARIA ROSA MACHADO DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (25)