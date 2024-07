Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (24)

AGOSTINHO MOTIN, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LAUDINA BURKOT MOTIN. Filiação: MANOEL MOTIN e CATARINA FLORESE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

ALCENIR AVILA DORNELES, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ILDA GALARCA DORNELES. Filiação: JOAQUIM VARGAS DORNELES e RAMONA AVILA DORNELES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:00h.

ALEXANDRE EVANGELISTA PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IZAURA CAETANO PEREIRA. Filiação: JOSE BORGES PEREIRA e AMALIA EVANGELISTA PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

ALMIRA HELENA SEIDEL CONTAREK, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VILMA SEIDEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

AMALIA FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO FERREIRA. Filiação: JOAO SCHECKTEL e MARIA SCHECKTEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:00h.

ANA BERNADETE NADOLNY, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRE NADOLNY e MARIA NADOLNY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

ANTENOR BORGES DE FREITAS, 75 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ESTACIO BORGES DE FREITAS e MAURICIA ALMEIDA DE FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 18:00h.

ANTONIO EURIPEDES DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: BELLA SONNIA CEPEDA ROSERO. Filiação: JOAO MANOEL DA SILVA e MARIA RODRIGUES TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO MIGUEL CARVALHO DE OLIVEIRA, 4 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ALILTON CARVALHO DE LIMA e JOICE CAROLINE MATTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AMPERE, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

APARECIDO GREGORIO DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DA SILVA. Filiação: LAZARO GREGORIO DA SILVA e MALVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:00h.

CARLOS ROBERTO FERNANDES, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCINETE APARECIDA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO FERNANDES e IOLANDA PASELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

CARLOS ROBERTO MELLO, 68 ano(s). Profissão: AEROFOTOGRAMETRIA. Cônjuge: JACIRA SCHNOVEBER DOS SANTOS MELLO. Filiação: CARLOS ARMANDO MELLO e DILCE VICTOR MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 09:30h.

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JURACIR DOS SANTOS e CECILIA CIUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:30h.

CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: LEODIRE DOS SANTOS e ROSILMA SALES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 10:00h.

DEJANIRA DO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL JOSE DE MELLO e MARIA ERNESTINA ALMEIDA DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

DEUSA MARIA DOS SANTOS CATARINA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR CATARINA. Filiação: BENEDITO SANTOS e NADYR ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 02:00h.

DIOMIRA GAZOLLA PICANCO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM SANTOS PICANCO. Filiação: JOSE GAZOLLA e GENOEFA GAZOLLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

EDINEI BUBA, 50 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: JACIARA DE CASSIA VERNISKI BUBA. Filiação: NIVALDO BUBA e MARIA DA LUZ BICHESKI BUBA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

EDITH RIBEIRO DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERNANDES DA SILVA. Filiação: PEDRO DA SILVA e VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 11:00h.

ELIA SGNORIM BENDER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AVELINO JACOB BENDER. Filiação: JOAO SIGNORIM e NARCISA CAVALI. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

EMERSON SOARES, 49 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LOREN KELLY POINA SOARES. Filiação: EVILASIO SOARES e IONE DE JESUS SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 09:00h.

ERICA NEUMANN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DINARTE NEUMANN. Filiação: LUIZ WEISS e PAULINA WEISS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de julho de 2024.

EUGENIO PILATI, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OLITA PILATI. Filiação: ANTONIO PILATI e LUIZA JUDIT BERNARDI PILATI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:30h.

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZAILDE QUADRI VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: OSORIO VIEIRA DOS SANTOS e EUGENIA CAVAZZANI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 09:00h.

GERSON GOMES DA CUNHA, 73 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ROSEMYRIAM RIBEIRO DOS SANTOS CUNHA. Filiação: ARY RAVAGLIO CUNHA e LENY SALDANHA DA CUNHA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NAO CONSTA e GEORGINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

HELENA FLORIANI GAGLIASTRI, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSCAR BURGER GAGLIASTRI e ZULMA FLORIANI GAGLIASTRI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

HILDA BIGNARDI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO BIGNARDI e THEREZA BIGNARDI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

IVALDETE DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BOAVENTURA DOS SANTOS e ALZIRA DO CARMO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

JOANA CHROMINSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WOLODOMIRO CHROMINSKI e MADALENA CHROMINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 12:00h.

JOAO FRANCISCO CARDOSO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VERA MARIA DOS SANTOS CARDOSO. Filiação: BRAULIO FRANCISCO ROMAO e AUGUSTA VALERIA ROMAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:30h.

JOAQUIM MOTA, 95 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA MOTA. Filiação: JOAQUIM RAMOS PEREIRA MOTA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

JOEL PADILHA, 32 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: ADAO PADILHA e SUELI LOURDES VAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 11:00h.

JOELETE DE FATIMA VIDAL, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARI VIDAL e HELENA CORDEIRO DE CASTRO VIDAL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 13:30h.

JULIA DE PAULA SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS. Filiação: CRISTINO FERREIRA DE PAULA e LIRIANA MARIA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 11:00h.

JULIO WALESKO, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ZILDA ESTEPHANIA NADOLNY. Filiação: LUCAS WALESKO e TECLA WOSCH WALESKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

JUVENAL MACHADO DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEONI DA APARECIDA PACHECO DE SOUZA. Filiação: MARIO JORGE DE SOUZA e AMELIA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DE IMBITUVA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 09:00h.

KELLY ALEXSANDRA SOUZA DOS REIS, 25 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: ANGELO MARCIO DE SOUZA ARAUJO. Filiação: ELSON BRASAO DOS REIS e MARINALVA FERNANDES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

LAIDE TABORDA COSTA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO TABORDA COSTA e MARIA DA LUZ LOURENCO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZA SAROT, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO SAROT. Filiação: VITOR CZELUSNIAK e SALOMEIA CZELUSNIAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

MAGDALENA CHACHARSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLFO CHACHARSKI. Filiação: PEDRO KRUPCZACH e MARGARIDA KRUPCZACH. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 14:00h.

MARIA IVONE GOULART, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LAUZIANO SILVEIRA GOULART e OLGA CHRUN GOULART. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA ZILDA BAKUM, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLEUDISNEI BAKUM. Filiação: JOAO ALVES e DEJANIRA MATTOSO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

MARILIZ DE SOUZA RIBAS, 58 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: MAURICIO MENDES DA SILVA. Filiação: HEITOR JOSE DA COSTA e REGINA MARIA DE SOUZA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 10:00h.

MARLENE DA SILVA FEREIRA, 59 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO BATISTA FERREIRA. Filiação: JOAO DA SILVA e ALIA LEMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

MAURICIO ANTONIO GIBSON ALVES, 58 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: GISELE DIVINA LIMA GIBSON. Filiação: LUIZ SANTIAGO ALVES e AMELIA DAYZE GIBSON ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 23:00h.

MAURICIO CEZAR RIBEIRO, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO e MARIA CICERA SANTIAGO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:00h.

MIRELA CATARINA TESSARI STEENBOCH, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PEDRO LUIZ STEENBOCH. Filiação: ROMILDO TESSARI e LEONILDA TESSARI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00h.

RAMIR ANTUNES, 63 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: HELENA CONRADO DOS SANTOS. Filiação: DARCI RODRIGUES ANTUNES e ERONDINA SERAFIM ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 10:00h.

ROSICLER REIS FUKS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS FUKS. Filiação: MANOEL DOS SANTOS REIS e ZILDA REIS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 18:00h.

RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NELY SCOLARO PORTELLA. Filiação: JORGE GARRIDO PORTELLA e EDITH PEREIRA PORTELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 24 de julho de 2024.

SUHELLEN BERNARDI BREUS, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: GILBERTO BREUS e ROSI BERNARDI BREUS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 17:00h.

THEREZA BIRO SANTANA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TRISTAO MARES SANTANA. Filiação: SANDOR GEZO BIRO e THEREZA BIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 11:30h.

THOMAS DAVI DA SILVA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ANDERSON DA SILVA e ROSANGELA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de julho de 2024 às 17:00h.

WALDASIR RIQUE MELLER MANJABOSCO, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: OTTILIA BEATRIZ MANJABOSCO. Filiação: SANTO MANJABOSCO e NAIR MELLER MANJABOSCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 14:30h.

ZELIA DALL AGNOL FLORES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATIA FLORES. Filiação: ABRAMO DALL AGNOL e TEREZA ZACARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 14:00h.

