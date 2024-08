Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (21)

ADELINA FERNANDES ALVES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ALVES. Filiação: MARIA DA LUZ FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

ALAN LUCIANO NUNES, 45 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: LUCIDIO NUNES e ELUAMA VENANCIO DE MELLO NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:00h.

ALUIZIO LEOPOLDO DE BARROS, 71 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IOLANDA RODRIGUES DE BARROS. Filiação: VALDEMIRO LOURENCO DE BARROS e MADALENA ALVES DE BARROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:30h.

ANTONIO ARCANGE RODRIGUES, 59 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ELANE SILVA RODRIGUES. Filiação: SEZEFREDO FRANCISCO RODRIGUES e OLAVINA DA LUZ RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 13:30h.

ANTONIO BENEDITO ITO DIAS BATISTA SANTOS LISBOA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA HELENA BORGES SANTOS LISBOA. Filiação: RAUL DOS SANTOS LISBOA e NAIR DIAS BATISTA SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM RIBEIRA – SP, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

ANTONIO JESUS MIANUTTI, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ILMA CASTANHO MIANUTTI. Filiação: JOSE MIANUTTI e DERCY PAGANINI MIANUTTI. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

ANTONIO ZIEMER DOS SANTOS, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO FLORESTAL. Filiação: JOAO BATISTA PINTO DOS SANTOS e MARIA DO CEO ZIEMER SANTOS. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

APARECIDA COSTA MARIM, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OSVALDO MENDES MARIM. Filiação: JOSE TEIXEIRA DA COSTA e ANA CLEMENTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 20 de agosto de 2024.

ARILDO MIRANDA, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GLADES SALETE MIRANDA. Filiação: ARISELY MIRANDA e ALTIVA DE OLIVEIRA MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:00h.

ARLI DE LIMA VENSON, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISAIAS VENSON. Filiação: JOAO CORDEIRO DE LIMA e EZILDA PALMEIRO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

AUGUSTO BEDNARCZUK, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JUREMA CORREIA BERDNARCZUK. Filiação: ESTANISLAU BERDNARCZUK e MARIA BERDNARCZUK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 15:00h.

AUGUSTO SZCZESZEK, 89 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: VITORIA FOLMER SZCZESZEK. Filiação: LADISLAU SZCZESZEK e MARIA SZCZESZEK. Sepultamento: CEMITERIO PARAQUE / FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 14:00h.

BENTA FAUST ELEUTERIO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO ELEUTERIO ( FACLECIDO). Filiação: ANTONIO FAUST e CELESTINA INDEIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

BOLIVAR DIAS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO OLIVEIRA DIAS e MARIA JOSE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 13:00h.

CELIA REGINA CARLOS, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR JUÍZ. Filiação: OSWALDO CARLOS e NAIR JOANA CARLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:00h.

CELSO RIBEIRO DA CRUZ, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VILMA ALICE CORREA DA CRUZ. Filiação: JOSE RIBEIRO DA CRUZ e FRANCELINA RIBEIRO DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 10:00h.

CHRISTINA LEITHOLDT RISKALLA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO RISKALLA. Filiação: SERAFINA LEITHOLDT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

DIEGO FELIPE DOS SANTOS LEAL, 27 ano(s). Profissão: MADEIREIRO. Filiação: JOAO FERREIRA LEAL e MARIA ROSA DOS SANTOS LEAL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO CAPINZAL, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

EDINALVA SILVA MOREIRA, 55 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Filiação: JOSE MOREIRA SOBRINHO e LUZINETE DIAS DA SILVA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:30h.

EDITE GONDIM DE MELO, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: PEDRO GONZAGA DE MELO (FALECIDO). Filiação: WALDEMAR DE SOUZA GONDIM e MIRTES FIRMIANO DA SILVA GONDIM. Sepultamento: CEMITERIO SAO SEBASTIAO – WENCESLAU BRAZ / PR, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

ESTER MARIA NICHELE, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: BELMIRO NICHELE. Filiação: PEDRO JOAO MIQUELETTO e ELISA NEGRELLO MIQUELETTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:30h.

ETELVINA LEAL, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALCIDES LEAL. Filiação: ANTONIO LOZEIKO e JOSEFA LOZEIKO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/SC, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

GILDA RIBEIRO DESIDERIO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO DESIDERIO. Filiação: NICODEMIO RIBEIRO e LEONTINA BENEDICTO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:30h.

ISMAEL NOGUEIRA, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: BENEDITA DE LIMA NOGUEIRA. Filiação: JOAO NOGUEIRA FILHO e BENEDITA PEREIRA MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

IVONNE SANDRA ISLA GONCALVES, 51 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARCOS ROCHA GONCALVES. Filiação: LUIS ESTEBAN ISLA SANDOVAL e ROSA MORELIA ROJAS MIRANDA. Sepultamento: SAGRADA FAMÍLIA / PIRAQUARA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 16:30h.

JACOB BISSON, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: RICARDO BISSON e MARIANA CAROLINA FERASSO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

JACY GONCALVES RAMOS COSTA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ORELINO COSTA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA RAMOS e ZAYDE GONCALVES RAMOS. Sepultamento: SAO BENEDITO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

JANETE CHAVES WOLFART, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CESAR AUGUSTO WOLFART. Filiação: BENEDITO AFONSO CHAVES e ELOINA CAVALHEIRO CHAVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA DE OLIVEIRA FRANCA, 62 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: SILVIO DE OLIVEIRA FRANCA e JANET FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 10:00h.

JONAS MARCELO PEREIRA, 33 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: VILSON DE LIMA PEREIRA e EVANIRA DE LOURDES SUTIL PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:30h.

JORGINA SOARES JUSTO LORENTE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANESIO SABIO LORENTE ( FALECIDO). Filiação: PEDRO SOARES JUSTO e MARIA CANDIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

JULIANE MARCONDES RIBEIRO, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO e JUDITE MARCONDES RIBEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:00h.

JULIO GUZMAN CARDENAS, 92 ano(s). Profissão: ESCRITOR. Cônjuge: BEATRIZ GARCIA MESA TARDIO. Filiação: JULIO GUZMAN TELLES e FLORINDA CARDENAS DE GUZMAN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

JUZENI LOPES MACHADO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANTONIO BENEDITO MACHADO. Filiação: MANOEL LOPES e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 15:00h.

LEDA RODRIGUES DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORACIDES ALVES DE SOUZA. Filiação: RUBENS DE SOUZA RODRIGUES e MARIA APARECIDA DE BARROS RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 14:00h.

LEDIANE CRISTINE SANTOS PEREIRA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WAGNER DA GRACA PEREIRA. Filiação: SERGIO SANTOS e MALVINA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

LINDAMIR MIROCZ, 73 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ANDRE MIROCZ e JOANA MIROCZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:00h.

LUDOVICA WIECZORKOWSKI, 72 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOSE WIECZORKOWSKI FILHO e JOSEFA PAGESKI WIECZORKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

LUIZ FERNANDO GOTTARDI, 88 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: ARMANDO GOTTARDI e ROSA GOTTARDI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:00h.

LUIZA BASSANI CARLI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO ALFREDO CARLI. Filiação: JOSE BASSANI e ESTELA BASSANI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 11:00h.

MARGARITA ELIZABETH PERICAS SANSONE, 79 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO. Filiação: FRANCISCO SANSONE e MARGARITA PERICAS SANSONE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 15:00h.

MARIA MIRACI FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRACILIO IVO FERREIRA. Filiação: CARLOS HANECH e CONCEICAO RAMOS HANECH. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

MARIA NACILDA DVOJATZKI, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: AVELINO VIEGA. Filiação: FLORENCIO DVOJATZKI e DELOURFES CORDEIRO. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (21)

MARIA ROSELI SCROCCARO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO LINEU SCROCCARO. Filiação: DEOLDERICO BOBATO e MARGARIDA MARIA BOBATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 10:00h.

MAURACY MARIA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO PEDRO DA SILVA e AMERINDA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

MIGUEL DOS SANTOS FERNANDES, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ZELIA MARIA APARECIDA FERNANDES. Filiação: JOSE DOMINGOS TEIXEIRA FERNANDES e IRONDINA DOS SANTOS FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

PAULO ROBERTO GAZZETTA, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA LUIZA DOS SANTOS GAZZETTA. Filiação: MOACYR GAZZETTA e APPARECIDA DE LOURDES BOZZA GAZZETTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 14:30h.

PERCIVAL DIAS DE BRITO, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SHIRLEI APARECIDA DA SILVA. Filiação: JORGE DIAS DE BRITO e SATURNINA CAVALHEIRO DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 17:00h.

ROGERIO GONCALVES DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RUY GONCALVES DE OLIVEIRA e ADORACY GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 10:00h.

ROZA RIBEIRO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO JOAO DA SILVA. Filiação: JOAO DO VALE RIBEIRO e NATALIA ENEK DO VALE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 14:00h.

SALVADOR RODRIGUES DE SOUSA, 85 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: CELESTINO GONCALVES DE ASSIS e MARIA RODRIGUES DE ASSIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

SHIGUERO ENDO, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: APARECIDA NAZARE ROMANI ENDO. Filiação: DENSHI ENDO e SAKAKO ENDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 16:00h.

SILVIO JOSE GAZDA, 81 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIA ELISA SCHMITZ GAZDA. Filiação: JOSE GAZDA e ANNA HOHL GAZDA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 21 de agosto de 2024.

SONIA MARIA PENHA GUTIERREZ GARCIA, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: PAULO CESAR SILVA GARCIA. Filiação: JOAO GUTIEREZ e ODETE PENHA GUTIEREZ. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

THEREZA TURESSO NADALINE, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LUIZ NADALINE FILHO. Filiação: JOAQUIM TURESSO e JOSEFINA TURESSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 17:00h.

WELLINGTON CASTORINO DOS SANTOS, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CASTORINO DOS SANTOS e ROSZANI DA CONCEICAO ATANAZIO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IBAITI / PR, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 09:00h.

WERLY DE AZEVEDO PINTO, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: EZEQUIAS RAMOS DO BONFIM. Filiação: LUIZ LUIZ PINTO e BENEDITA AZEVEDO PINTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 21 de agosto de 2024 às 08:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (21)

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??