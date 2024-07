Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (17)

ANA MARIA TONIAZZO PANATO, 72 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: NEVIO JOSE PANATO. Filiação: ALEXANDRE TONIAZZO e CECILIA LEONI TONIAZZO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 18:00h.

ANDERSON MOREIRA DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA e MERCEDES DUMA DA SILVA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA ALICE DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: FREDERICO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ MARCELINO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE IMBITUVA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

AURELIANO PAVLAK, 81 ano(s). Cônjuge: TEREZA NOBUKO PAVLAK. Filiação: JOAO PAVLAK e ESTRELA PAVLAK. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, quarta-feira, 17 de julho de 2024.

BENEDITO ANTONIO NOALE, 71 ano(s). Cônjuge: CLARICE DE OLIVEIRA NOALE. Filiação: ALCEU NOALE e ANTONIA MARINO NOALE. Sepultamento: CREMATORIO PERPETUO SOCORRO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

BENEDITO MIGUEL PINTO, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSELIS DO ROCIO FERREIRA PINTO. Filiação: GLORIA JORGE PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 10:00h.

CELIA REGINA DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: OTILIO DA SILVA e THEREZINHA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 10:00h.

CHAN SU FEA CAI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CHAN SAM SON. Filiação: SU TEU NG e TAM SHEE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:00h.

COM THENG, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SAM CHI. Filiação: MEI LAI e SAM PO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

DAVINA MARIA DE JESUS FERREIRA, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO FERREIRA. Filiação: DOMICIANO ALVES MARTINS e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 18:00h.

DAYANNE DE FATIMA DE SOUZA DE MACEDO, 35 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TELEMARKETING. Cônjuge: CLAUDINALDO MENDES DA SILVA. Filiação: PEDRO LUIZ DE MACEDO e DONATILA DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

DIRCEU APARECIDO MACHADO, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DARCI NUNES MACHADO e CESARINA DE JESUS MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

DJANIRA PIRES BARBOSA LADIVIG, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUDOLFO LADIVIG. Filiação: JOAO PIRES BARBOSA e ROSA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:00h.

DULCE CALLIARI CANTERGIANI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE VANGER CANTERGIANI. Filiação: POMPEO JOSE CALLIARI e HELENA NUNES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 16:00h.

ELYZEO MANOEL SEZERINO, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ZELY VIEIRA SEZERINO. Filiação: MANOEL FRANCISCO SEZERINO e CAITANA AMALIA SEZERINO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 16 de julho de 2024.

ENEDINA POLIDO SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO MARIA ROQUE SILVEIRA. Filiação: SANTO POLIDO e APARECIDA BUENO POLIDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:30h.

FILOMENA ZENY COLODEL CULPI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANSELMO CULPI. Filiação: ORLANDO BONIFACIO COLODEL e ROSALINA COMPARIM COLODEL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:30h.

FRANCISCO CONCEICAO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIGRID ROHMANN CONCEICAO. Filiação: ZULMIRA OTILIA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 11:00h.

HELENA CAON COMACHIO, 88 ano(s). Cônjuge: GILDO COMACHIO. Filiação: LUIZ CAON e MARIA CAON. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (17)

HELIO FERREIRA DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIZIA DORA RODRIGUES. Filiação: LUIZ FERREIRA DA SILVA e DEJANIRA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:30h.

HILDA LARA CARACHENSKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO GERALDO CARACHENSKI. Filiação: ANTONIO DE LARA e ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:30h.

IRACEMA MATEUS DA CRUZ, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORIVAL DA CRUZ. Filiação: JOAO MATEUS DE CARVALHO e MARIA DAS DORES VIEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:30h.

ISMAEL ROBERTO CHAVONI, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SOLANGE MARIA CHAVONI. Filiação: MAURILIO CHAVONI e LOURDES GONCALVES CHAVONI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 09:00h.

ITAMAR DA ROSA TARACHUKA, 55 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: NICOLAU TARACHUKA e ANTONIA DA ROSA TARACHUKA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 21:00h.

JOAO ANTONIO ALMEIDA FERREIRA, 40 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS FERREIRA e IRENE ALMEIDA FERREIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

JOAQUIM ROSARIO DA LUZ, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SENHORINHA DA GRACA ANDRADE LUZ. Filiação: JOAO ANTONIO DA LUZ e MARIA MADALENA TRINDADE. Sepultamento: CEMITERIO TIJUCAS DO SUL – PR, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSABETE APARECIDA DE SOUZA REZENDE, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JOAO VICENTE FRANCO REZENDE. Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUZA e MARINA BERNADETE DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 09:00h.

JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANATALINO CAETANO DE SOUZA e MARIA EMERRIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

JOSE CARLOS DE CARVALHO, 87 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: AUGUSTA CORDEIRO. Filiação: EDUARDO AGOSTINHO DE CARVALHO e MARIA ZENI DE CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 10:00h.

JOSE FERREIRA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: FERMINO FERREIRA DA SILVA e VALDELINA DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 10:00h.

JOSE FRANCISCO ALVES, 102 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BRANDINA DA SILVA ALVES. Filiação: ODILON FRANCISCO ALVES e MARIA CORDEIRO DA CONCEICAO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE GOMES DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: JOAQUIM GOMES DOS SANTOS e IDALINA MOREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 12:00h.

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDITE ROSA DA SILVA MONTEIRO. Filiação: WALDOMIRO MONTEIRO DE ANDRADA e ALVINA ESTEVAO DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:30h.

JOSE RUFINO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CANDIDA ESMERIA DA SILVA. Filiação: BENEDITO FERREIRA DA SILVA e GERALDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSIANE STANISKI, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALVES STANISKI e MARIA DE LOURDES STANISKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 13:00h.

LEANDRO MARCAL RODRIGUES, 33 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: SILVESTRE RODRIGUES e MARLI MARCAL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 17 de julho de 2024.

LIGIA MARIA LAURINDO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL FRANCISCO VICENTIN. Filiação: GLACIR LAURINDO e MARIA DE LOURDES LAURINDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:30h.

MARCIA REGINA CAMARGO TELEGINSKI, 55 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ROMAIR TELEGINSKI. Filiação: SEBASTIAO CAMARGO e LOURDES ANTUNES CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUAMIRANGA/PR, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA DA LUZ DE LIMA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FERREIRA DE LIMA e JARDELINA CECILIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA IVETE VEIGA SAMPAIO, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: PAULO ALVES SAMPAIO. Filiação: ESTANISLAU VEIGA e EUGENIA BAUER VEIGA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 11:00h.

MARIA RODRIGUES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOVENCO RODRIGUES FONSECA e GERALDA RODRIGUES FERNANDES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAIPULANDIA/PR, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

MAURICIA RIBEIRO MACHADO, 52 ano(s). Profissão: BABY SITTER. Filiação: GABRIEL MACHADO DE BRITO e ROSALINA RIBEIRO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 09:30h.

MIRCO BUSANI, 89 ano(s). Cônjuge: NOELY OLIVEIRA BUSANI. Filiação: ENRICO BUSANI e IDA BEDOGNI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

MITSUO NAMBA, 79 ano(s). Cônjuge: IVONE MATSUE NAMBA. Filiação: SHIRO NAMBA e KIYOKO NAMBA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

NELSON DALPIAZ, 84 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE LOUDES DALPIAZ. Filiação: VERGINIO DALPIAZ e ROSA DALPIAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de julho de 2024 às 17:00h.

NEUSA DOS SANTOS FERNANDES, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: ADILSON FERNANDES. Filiação: FERALDO BENTO DOS SANTOS e GONCALINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:00h.

NOEMIA ALVES CAMARGO MACHADO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CANDIDO. Filiação: SALVADOR ALVES CAMARGO e ERVIRIA RODRIGUES DE QUADRO. Sepultamento: CEM. MUN. CURIUVA – PR, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

OLGA ALVES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ALVES DOS SANTOS. Filiação: NICOLAU PRUSSAK e ANASTACIA PRUSSAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

OLIVIA RIBAS VIEIRA, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ARNOLDO JOSE VIEIRA. Filiação: SEBASTIAO JOSE RIBAS e JUSTINA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

OSMAR CHAVES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: AUREO CHAVES DOS SANTOS e EMIRENA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de julho de 2024.

OSMAR JOSE DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA DORA DE SOUZA. Filiação: JOSE DE SOUZA FILHO e REGINA VASCO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

PEDRINA MORAES DE SOUZA, 77 ano(s). Filiação: ORACIO JOSE DE MORAES e MARIA APARECIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:00h.

RAVI HENRIKE DE LIMA TADRA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RUBENS WILLIAN TADRA DA SILVA e LUIZE GABRIELLE DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

ROSIIRLEY AURORA ROCHA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURILIO ROCHA e ALMEZINA AURORA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 10:30h.

ROSIMAR PEREIRA DE ARAUJO, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ELIAS FERREIRA DE ARAUJO. Filiação: MANOEL INOCENCIO BEZERRA e JOSEFA PEREIRA BEZERRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:00h.

SANDRA DE FATIMA SANTOS, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VALDOMIRO SANTOS e DEJANIRA BOUARD SANTOS. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

SEBASTIAO OLEGARIO BARBOSA, 106 ano(s). Cônjuge: JANNA JERONIMA DE SOUZA. Filiação: VICENTE FERRIERA BARBOSA e ANA DA PAZES COELHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (17)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!